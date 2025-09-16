Três letras vão definir a cotação do BTC nesta semana: FED

A cotação do BTC, atualmente sustentada em torno de US$ 115 mil, depende diretamente das palavras do banco central norte-americano.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A cotação do BTC (Bitcoin) tem uma única linha para definição de seu rumo nesta semana: a decisão do Federal Reserve, o FED.

O regulador americano é o principal fator que pode definir se o Bitcoin seguirá em alta ou sofrerá uma correção.

O preço, atualmente sustentado em torno de US$ 115 mil, depende diretamente das palavras do banco central norte-americano.

Nos últimos dias, o cenário global ficou mais tenso. Tropas dos Estados Unidos atacaram uma embarcação venezuelana suspeita de transportar drogas em águas internacionais.

A operação deixou mortos e abriu um novo flanco de riscos na América Latina. A escalada gerou questionamentos sobre legitimidade e aumentou a percepção de instabilidade.

Essa tensão, somada à espera pela reunião do FED, trouxe maior volatilidade.

Em momentos assim, investidores tendem a alternar posições entre ativos de risco e refúgios tradicionais, como o dólar e os títulos do Tesouro norte-americano.

Para o Bitcoin, isso significa enfrentar obstáculos técnicos claros. Analistas apontam que a faixa entre US$ 117 mil e US$ 118 mil concentra a maior barreira de liquidez e liquidações.

Já o suporte imediato aparece em US$ 114 mil, seguido de US$ 111 mil. A perda desses níveis pode empurrar a cotação do BTC para a região de US$ 108 mil.

ETFs sustentam, mas Fed decide a cotação do BTC

Apesar do ambiente delicado, os ETFs de Bitcoin continuam recebendo entradas expressivas.

Somente no dia 15 de setembro, houve fluxo positivo de US$ 260 milhões nos fundos americanos. O movimento reforça o interesse institucional e ajuda a segurar o preço no curto prazo.

No entanto, os dados on-chain revelam um quadro menos animador. Endereços ativos recuaram, taxas diminuíram e o volume de transferências aumentou sem trazer usuários novos.

Essa combinação indica que a força da alta vem mais de grandes investidores do que de uma adoção generalizada.

📚Para mais detalhes sobre a previsão Bitcoin e outras estimativas, continue em nosso artigo.

Mesmo com essa fragilidade estrutural, baleias acumularam cerca de 237 mil BTC nos últimos seis meses.

Enquanto isso, carteiras menores reduziram suas posições, demonstrando que a confiança está mais concentrada em players institucionais.

O comportamento das opções e futuros também chama atenção. O open interest subiu para US$ 47,5 bilhões, mostrando aumento de alavancagem.

Mas o custo de financiamento caiu, e o índice de proteção caiu para 7,7%, revelando menor preocupação com risco. Isso torna o rali mais vulnerável a movimentos bruscos.

Fragilidade entre força e risco

O índice de força relativa (RSI) atingiu 78,1, nível considerado sobrecomprado. Ao mesmo tempo, o volume permaneceu estável e o delta de volume acumulado no mercado à vista enfraqueceu.

Esse descompasso, forte impulso, mas pouca convicção, é típico de períodos em que basta uma manchete negativa para gerar retração rápida.

Enquanto isso, o Ethereum se destaca como alternativa. ETFs de ETH receberam US$ 360 milhões no mesmo dia 15, registrando o quinto fluxo positivo consecutivo.

A rede mostra retirada de 396 mil ETH das corretoras em apenas uma semana, o que reforça a busca institucional por diversificação.

Mesmo assim, o protagonismo continua com o Bitcoin. São mais de 115 empresas e protocolos que mantêm BTC em tesouraria, contra 70 que guardam ETH.

A Solana, por sua vez, vem crescendo rápido nesse espaço, reforçando a ideia de que os portfólios institucionais seguem o caminho dos ‘majors’ antes de descer pela curva de risco.

A encruzilhada do mercado

No cenário macroeconômico, os EUA vivem uma equação difícil. A inflação voltou a acelerar, puxada por habitação, alimentos e energia.

Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho perdeu força, com aumento de pedidos de seguro-desemprego e revisões negativas nos dados de emprego.

A confiança do consumidor caiu ao menor nível desde maio, mostrando que as famílias estão gastando mais usando crédito e poupando menos.

Esse pano de fundo pressiona o Federal Reserve. O mercado já precificou cortes de juros, mas não há consenso sobre o ritmo ou a intensidade.

Desse modo, se o anúncio do FED frustrar essas expectativas, o Bitcoin pode sofrer forte correção, já que boa parte da alta recente foi financiada por alavancagem e otimismo antecipado.

Por outro lado, se a autoridade monetária confirmar os cortes, os fluxos institucionais devem ganhar ainda mais força, sustentando novos avanços.

Nesse caso, o rompimento da barreira de US$ 117 mil poderia abrir caminho para uma expansão mais consistente.

O que esperar

A semana promete ser decisiva. O Bitcoin se encontra em uma encruzilhada: apoiado por grandes investidores, mas sem ampla participação de mercado.

A direção final dependerá das três letras que hoje dominam o noticiário: FED.

Até lá, analistas recomendam cautela. Reduzir alavancagem, diversificar posições e monitorar os níveis técnicos são medidas para enfrentar um período em que um único discurso pode mudar tudo.