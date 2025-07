SharpLink Gaming amplia reservas e adquire US$ 258 milhões em Ethereum

Com a nova aquisição, as reservas de Ethereum da SharpLink Gaming cresceram 29%, colocando a empresa entre os investidores institucionais mais agressivos do mercado cripto.

A SharpLink Gaming surpreendeu o mercado ao anunciar a compra de 360.807 ETH em uma única semana, totalizando um investimento de US$ 258 milhões.

A operação marca o maior aporte em criptomoedas da empresa até hoje e evidencia a crescente confiança institucional na segunda maior criptomoeda do mundo.

Compra histórica eleva exposição institucional ao Ethereum

O movimento indica uma estratégia clara de longo prazo e reforça o papel do ETH como ativo central em carteiras corporativas que buscam diversificação e valorização em um cenário de inovação financeira.

Ao longo dos últimos meses, a SharpLink vinha aumentando gradualmente sua exposição a ativos digitais.

No entanto, a compra registrada nesta semana representa uma mudança de escala e de postura, mostrando que a empresa está disposta a fazer apostas significativas no futuro do ecossistema Ethereum.

SharpLink Gaming e sua confiança no potencial do Ethereum

A decisão da SharpLink Gaming de aumentar sua posição em ETH não vem por acaso.

A rede Ethereum tem sido a base para aplicações descentralizadas, protocolos DeFi, NFTs e contratos inteligentes — segmentos que continuam a crescer mesmo em ciclos de mercado voláteis.

Especialistas de mercado avaliam que a movimentação da empresa não é apenas uma aposta especulativa, mas sim um posicionamento institucional com foco em longo prazo.

Atualizações programadas para a rede, como melhorias de escalabilidade e iniciativas ligadas ao restaking, podem gerar ainda mais demanda por ETH nos próximos trimestres.

🚨 JUST IN: SharpLink Gaming boosts $ETH holdings by 29% to 360,807 $ETH after a record $258M weekly purchase. pic.twitter.com/vfo5x7e5ly — Cointelegraph (@Cointelegraph) July 22, 2025

Possível efeito dominó entre investidores institucionais

A operação bilionária da SharpLink também pode influenciar outras empresas.

Movimentos dessa magnitude geralmente geram pressão positiva nos preços e impulsionam o sentimento de mercado — tanto entre investidores institucionais quanto no varejo.

Além disso, em um ambiente onde cada vez mais empresas buscam alternativas à exposição tradicional em dólar, ações ou ouro, o Ethereum surge como uma solução híbrida.

Ao mesmo tempo em que é um ativo digital, oferece utilidade dentro de um ecossistema vibrante e descentralizado.

Como resultado, o posicionamento da SharpLink Gaming comprova a tendência de adoção institucional do Ethereum.

A criptomoeda, que já integra carteiras de grandes nomes como BlackRock e Bitmine Technologies, segue atraindo atenção por seu valor de mercado, liquidez, e aplicabilidade no mundo real.

Novo token que pode se beneficiar da alta do Ethereum

Paralelamente à movimentação institucional no Ethereum, o setor de ferramentas de negociação automatizada também vive um momento aquecido.

Por isso, o destaque recente fica por conta do Snorter Bot (SNORT), que arrecadou mais de US$ 2,1 milhões em sua pré-venda, consolidando-se como um dos projetos mais promissores do ecossistema Solana — com planos já estruturados para se expandir para o Ethereum.

A ferramenta se destaca pelas taxas reduzidas de 0,85%, velocidade de execução e recursos avançados como proteção contra MEV, sniper integrado e copy trade em tempo real.

Apesar de seu lançamento inicial na Solana, o SNORT já está pronto para operar de forma multichain e deve chegar à rede Ethereum em breve, especialmente com a chegada da Altseason.

Atualmente, o token está em pré-venda a US$ 0,0989, com opção de staking e APY de até 191%.

Com sua proposta acessível e foco em usabilidade, o SNORT surge como uma solução promissora para traders interessados em automatização e integração com o Telegram, impulsionando ainda mais a atividade no ecossistema Ethereum.