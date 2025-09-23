Queda na taxa de desemprego aumenta apetite por criptomoedas no Brasil

Momento otimista no mercado abre oportunidades para mais investimentos em ativos como o Bitcoin (BTC).

Acreditamos na total transparência com nossos leitores. Alguns de nossos conteúdos incluem links de afiliados, e podemos ganhar uma comissão por meio dessas parcerias. No entanto, essa compensação potencial nunca influencia nossas análises, opiniões ou avaliações. Nosso conteúdo editorial é criado de forma independente de nossas parcerias de marketing, e nossas classificações são baseadas exclusivamente em nossos critérios de avaliação estabelecidos. Último update: Setembro 23, 2025

A redução da taxa de desemprego no Brasil, anunciada pelo IBGE, sinaliza um mercado de trabalho mais aquecido e aumento da confiança do consumidor. Com mais brasileiros empregados e renda em recuperação, cresce também o potencial para novos investimentos, inclusive em criptomoedas.

Especialistas apontam que a melhora na renda disponível tende a ampliar a procura por alternativas de diversificação no portfólio. Sendo assim, esse movimento já foi observado em outros mercados emergentes, onde a estabilidade econômica abriu espaço para maior adesão a investimentos de maior risco.

De acordo com nota enviada por Guilherme Sacamone, CEO da OKX Brasil, para o CryptoNews, o dólar perde força no mercado e a taxa de desemprego estimula novos investimentos. Sendo assim, a dolarização do capital atrai pessoas para o mercado cripto.

Com o desemprego em mínima histórica, cresce a confiança das pessoas em investir. E justamente agora, quando o dólar perdeu força frente ao real, percebemos um aumento no interesse de nossos usuários em dolarizar suas economias em condições mais favoráveis. As stablecoins são hoje o caminho mais simples para isso — e estamos trabalhando para oferecer a porta de entrada mais segura e acessível para quem quer aproveitar essa chance.

Taxa de juros estimula investimentos em cripto

No cenário local, exchanges e plataformas de cripto podem se beneficiar de um público mais disposto a testar novas formas de investimentos.

A expectativa é que, se o ritmo de recuperação se mantiver, o Brasil pode experimentar um aumento consistente no número de investidores em ativos digitais ao longo dos próximos trimestres.

Conforme disse Danilo Matos, especialista da NovaDAX, a queda na taxa de desemprego é um indicador favorável para o mercado financeiro. Já no cenário global, o corte de juros do FED pode impulsionar uma valorização do Bitcoin (BTC).

Com o desemprego em 5,6%, brasileiros ganham fôlego para investir e o país já aparece em 5º lugar no ranking global de adoção de criptomoedas. A possível queda de juros nos EUA pode ainda impulsionar um rali do Bitcoin, reforçando o interesse pelos criptoativos como alternativa de diversificação.

Amadurecimento da economia brasileira

Além de fatores macroeconômicos, o mercado cripto brasileiro se beneficia do fortalecimento do real. A taxa de desemprego e a regulação das criptomoedas são indicadores que beneficiam os ativos digitais, afirma Marina Fagali, Head de Comunicação & Corporate Affairs da Chiliz no Brasil.

O aumento da confiança e novos modelos de negócios são apresentados por ela como resultado de um setor de criptomoedas robusto. Além disso, um setor protegido por uma regulamentação, que está evoluindo cada vez mais no país.

A queda do desemprego para o menor nível em mais de uma década mostra a resiliência e o amadurecimento da economia brasileira, fato este que, somado à regulação de criptoativos cada vez mais próxima, cria um ambiente de maior confiança e previsibilidade para investidores. É um momento favorável para o desenvolvimento de novos modelos de negócios e para a expansão do ecossistema cripto, que ganha ainda mais legitimidade ao se inserir em um cenário econômico estável e em constante evolução, colocando o Brasil na rota dos investimentos globais novamente.