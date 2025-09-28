Previsão ETH: US$ 4 mil vira campo de batalha com índice de medo em 34

Criptomoeda enfrenta pressão após saídas de US$ 800 milhões em ETFs e indicador de sentimento do mercado.

O preço do Ethereum (ETH) atingiu US$ 3.998, logo abaixo da marca dos US$ 4 mil. Isso aconteceu após uma das semanas mais difíceis desde o lançamento dos ETFs à vista nos EUA.

Dados da SoSoValue mostram que US$ 800 milhões saíram em apenas cinco dias, maior retirada semanal já registrada.

A venda mais intensa ocorreu entre quinta (25/09) e sexta-feira (26/09), quando o o preço do ETH caiu abaixo de US$ 4 mil.

Fundo da Fidelity : perda de US$ 360 mi

: perda de US$ 360 mi Fundo ETHA da BlackRock : perda de US$ 200 mi

: perda de US$ 200 mi Saídas diárias: mais de US$ 250 milhões em dois dias seguidos

Apesar da pressão institucional, o Ethereum resistiu. No domingo (28/09) voltou acima de US$ 4 mil. Compradores ainda enxergam valor nesses níveis.

Assim, o movimento não é apenas de varejo, mas também de investidores de longo prazo que confiam nos fundamentos do ETH, como DeFi e adoção corporativa.

Índice de medo acende alerta na previsão do ETH

O índice de medo e ganância do mercado cripto marca 34, em território de medo. Dessa forma, esse pessimismo tende a afastar compradores de curto prazo, afetando o preço do Ethereum.

Contudo, historicamente o índice de medo e ganância sinaliza bons pontos de entrada para investidores contrários à tendência.

Fatores macro reforçam a cautela: dólar forte, postura dura do Federal Reserve e nova volatilidade em ações pesam sobre ativos digitais.

Ainda assim, a defesa da linha de US$ 4 mil mostra a importância psicológica desse patamar.

📉 BTC & ETH Spot ETFs saw heavy outflows yesterday.



▪️ BTC ETFs: ~$418.3M net outflows

▪️ ETH ETFs: ~$248.4M net outflows



Forças em disputa:

Pressão negativa de saídas institucionais e aversão global ao risco

Suporte positivo da demanda de varejo e do sentimento contrarian em mercados temerosos

Esse cabo de guerra explica por que os US$ 4 mil viraram zona de guerra para o Ethereum no curto prazo.

Previsão técnica ETH/USD

Assim, o rompimento de um triângulo simétrico em setembro confirmou a fraqueza. Médias de 50 e 100 períodos agora inclinam para baixo e reforçam o viés baixista.

Portanto, o padrão de velas vermelhas longas sugeriu pressão sustentada. Já os últimos Dojis perto de US$ 3.975 mostram indecisão, com sombras longas que indicam tentativas de estabilização.

Agora, o RSI em 41 subiu do sobrevendido, abrindo espaço para ralis de alívio, mas sem sinal de reversão forte.

Níveis-chave do Ethereum hoje

Resistência : US$ 4,167 e US$ 4,290

: US$ 4,167 e US$ 4,290 Suporte: US$ 3,853, US$ 3,733 e US$ 3,590

Para traders no mercado:

Compradores agressivos podem atuar entre US$ 3,850 e US$ 3,9 mil mirando US$ 4,167 e US$ 4,290, com stop abaixo de US$ 3,730.

Uma entrada mais segura exige fechamento diário acima de US$ 4,290.

Se perder US$ 3,850, o ETH pode acelerar a queda até US$ 3,590.

Atualmente, o Ethereum prova resiliência ao defender os US$ 4 mil mesmo com vendas pesadas. Assim, se o sentimento melhorar e a pressão institucional diminuir, esse campo de batalha pode se transformar na base para o próximo rali.