Previsão BTC: o que os touros precisam defender para evitar US$ 60 mil

Criptomoeda necessita perder suportes on-chain cruciais para grande desvalorização acontecer.

A previsão de preço do Bitcoin (BTC) hoje alerta que os touros precisam segurar o suportes entre US$ 107 mil e US$ 104 mil. Caso contrário, o risco é de queda para US$ 60 mil.

O BTC está sob pressão, após cair das máximas perto de US$ 115 mil para cerca de US$ 109,3 mil. Sendo assim, isso gera preocupação de que os touros percam o controle.

E, se os suportes-chave cederem, analistas alertam que o preço pode recuar forte, com US$ 60 mil tornando-se a linha crítica de longo prazo.

Traders observam níveis on-chain no Bitcoin hoje

O primeiro suporte relevante fica perto de US$ 111,4 mil, onde muitos compradores recentes entraram. Assim, segurar acima desse nível mantém as posições no lucro e a confiança intacta. No entanto, uma queda sustentada abaixo pode renovar a pressão vendedora.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão para o Bitcoin (BTC), assim como as estimativas de outros especialistas.

Uma zona de demanda mais ampla está entre US$ 104 mil e US$ 108 mil. Nesse intervalo, grandes volumes de Bitcoin mudaram de mãos, formando a região ‘make or break’.

Previsão Bitcoin hoje (Reprodução: TradingView)

Dessa forma, se o Bitcoin ficar acima desse patamar, as tentativas de recuperação seguem vivas. Contudo, uma queda abaixo, por outro lado, abre espaço para quedas mais profundas.

Ou seja, com US$ 107,3 mil, US$ 105,2 mil e US$ 102,8 mil como suportes de curto prazo, antes de US$ 60 mil voltar ao foco.

Suporte de curto prazo : US$ 107,3 mil

: US$ 107,3 mil Zona crítica : US$ 104 mil – US$ 108 mil

: US$ 104 mil – US$ 108 mil Piso de longo prazo: US$ 60 mil

Fatores institucionais influenciam mercado

O sentimento de mercado também sofre influência dos sinais macro. Jerome Powell, presidente do Fed, reforçou que o banco central norte-americano não vai se apressar em cortar juros.

Bitcoin has dipped below $113,000 following the Fed’s “risk-management” rate cut, which suggested further easing depends heavily on economic data.



Traders had priced in aggressive cuts; mixed inflation and labor data are now causing uncertainty and profit-taking. pic.twitter.com/Ihnh7Dc7zP — Cryptic (@Cryptic_Web3) September 23, 2025

Isso manteve investidores cautelosos e puxou o Bitcoin para baixo de US$ 110 mil.

Ao mesmo tempo, a BlackRock agiu como contrapeso. A gestora comprou mais de 700 unidades de BTC,cerca de US$ 77 milhões, via Coinbase Prime.

A aquisição aconteceu mesmo com traders se preparando para a volatilidade ligada ao vencimento de US$ 17 bilhões em opções de Bitcoin.

BREAKING: BLACKROCK JUST BOUGHT $79.7M IN BITCOIN. pic.twitter.com/e2aTBBK3WI — Conor Kenny (@conorfkenny) September 26, 2025

Com isso, o movimento reforçou a convicção institucional, apesar da hesitação do varejo.

A BlackRock também avança com novos produtos. Além do seu IBIT de US$ 87 bilhões, a gestora protocolou um pedido para criar um Bitcoin Premium Income ETF.

O fundo é projetado para gerar rendimento com estratégias de covered call. Agora, analistas veem isso como uma forma de atrair investidores em busca de renda e fortalecer o caso de longo prazo do Bitcoin.

Bitcoin (BTC/USD): ursos ainda no controle

No gráfico, o Bitcoin segue preso sob uma linha de tendência descendente desde meados de setembro. As médias móveis de 50 e 100 períodos, em torno de US$ 113 mil e US$ 113,5 mil, reforçam a resistência e criam uma zona de cruzamento baixista.

Por outro lado, os últimos candles mostram indecisão. Um grupo de velas de corpo pequeno indica falhas nas tentativas de recuperação. Enquanto isso, a sequência de velas vermelhas da última semana lembrou o padrão ‘three black crows’, um sinal de continuação de baixa.

O momento é fraco, mas não está esgotado. O RSI está em 33, logo acima da região de sobrevenda, sem sinal de divergência altista. Assim, para traders, o cenário favorece posições vendidas, enquanto o BTC ficar abaixo de US$ 113 mil.

Zona de entrada short : US$ 110 mil – US$ 110,4 mil

: US$ 110 mil – US$ 110,4 mil Stop-loss : acima de US$ 112,5 mil

: acima de US$ 112,5 mil Alvos: US$ 107,3 mil e US$ 105,2 mil

Porém, para novos traders, pense no Bitcoin descendo uma escada. Cada recuperação falha torna mais provável o próximo degrau para baixo. A menos que a criptomoeda recupere de forma decisiva a faixa dos US$ 113 mil, quem está vendido mantém a vantagem.