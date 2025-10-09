PEPE supera o mercado de memecoins enquanto baleias acumulam milhões de tokens
O Pepe (PEPE) voltou a chamar a atenção dos investidores após superar o desempenho de todo o mercado de memecoins, impulsionado por um movimento de forte acumulação por baleias.
A criptomoeda, que se tornou um dos principais símbolos da especulação e da cultura digital dentro do setor cripto, subiu 2,5% na segunda-feira, superando o CoinDesk Memecoin Index, que avançou 2,24% no mesmo período.
Esse desempenho ocorre em um momento em que o mercado global se prepara para novos cortes de juros, estimulando o fluxo de capital para ativos de maior risco.
Com isso, as memecoins voltam a ser um dos principais destinos dessa rotação de liquidez.
Baleias ampliam posições e sinalizam confiança no Pepe
Os dados on-chain reforçam o otimismo em torno do PEPE.
De acordo com a plataforma Nansen, as 100 maiores carteiras do token aumentaram suas posições em 4,18% no último mês, somando agora 307,6 trilhões de unidades.
Esse movimento de concentração é interpretado por analistas como um sinal de confiança institucionalizada, especialmente em um momento de consolidação técnica importante.
Historicamente, o comportamento das baleias tem antecipado movimentos expressivos de preço em memecoins — e, no caso do Pepe, esse padrão parece se repetir.
O token volta a testar uma zona de demanda próxima a US$ 0,000009, nível que serviu como suporte-chave e ponto de partida para altas anteriores.
A manutenção dessa faixa como base sólida pode indicar que o mercado está se preparando para um novo rali, à medida que a liquidez volta a aumentar e os investidores buscam exposição em ativos mais voláteis.
Análise técnica: padrão de bandeira de alta aponta para rompimento iminente
O gráfico diário do PEPE revela um padrão de consolidação em forma de bandeira altista (bullish pennant), que já se estende por sete meses e agora se aproxima do seu ponto de convergência.
Atualmente, o token está sendo negociado em torno de US$ 0,000009, exatamente sobre a região que historicamente marca fundos locais e pontos de reversão.
Caso ocorra uma reação positiva, o próximo alvo técnico está na faixa de US$ 0,0000125, que tem funcionado como barreira de oferta desde o início do padrão.
Um rompimento limpo acima dessa zona pode liberar o caminho para um avanço de até 210%.
Isto, por sua vez, levaria o preço a retestar a máxima histórica em US$ 0,000029.
Além disso, com o afrouxamento monetário global previsto até 2026 e a crescente possibilidade de exposição institucional via ETFs, o cenário de alta poderia se estender ainda mais.
Como resultado, o valor chegaria a US$ 0,00005, o que representaria uma valorização acumulada de cerca de 430% a partir dos níveis atuais.
Indicadores ainda pedem cautela
Apesar da formação técnica favorável, alguns indicadores de momento sugerem prudência no curto prazo.
O Índice de Força Relativa (RSI) enfrenta rejeição na linha neutra dos 50 pontos, o que indica perda de impulso comprador.
Enquanto isso, o MACD mostra aproximação de um possível cruzamento de baixa (death cross), com o histograma diminuindo em amplitude.
Esse comportamento reforça que, embora a estrutura geral permaneça positiva, a pressão vendedora de curto prazo ainda não foi totalmente dissipada.
Caso o suporte em US$ 0,000009 seja perdido, o padrão de alta poderá ser invalidado.
Como resultado, o preço recuaria para US$ 0,0000055, região que serviu como suporte anterior.
Por outro lado, se os compradores mantiverem o controle e o ativo confirmar o rompimento da zona de resistência, o PEPE pode retomar rapidamente o ciclo de valorização.
Assim, acompanharia o apetite crescente por memecoins impulsionado pela liquidez global.
