Até onde o BTC vai subir no Uptober? Análise da Glassnode tem a resposta

Glassnode aponta alta sólida do BTC no Uptober, impulsionada por ETFs e acumulação, mas com alerta para correções curtas.

O Bitcoin começou com tudo no Uptober, registrando uma nova máxima histórica acima de US$ 126.700.

A alta foi sustentada por uma combinação de demanda institucional, entradas maciças em ETFs e um forte movimento de acumulação entre pequenos e médios investidores.

De acordo com a Glassnode, o mercado entrou em uma fase de descoberta de preços, com quase 97% de toda a oferta em lucro.

Desse modo, atingindo um patamar que historicamente indica força, mas também alerta para possíveis períodos de consolidação.

A empresa de análise on-chain destacou que a alta recente não foi movida apenas por especulação, e sim por fundamentos sólidos e fluxo real de capital.

‘O rompimento do Bitcoin acima da faixa entre US$ 114 mil e US$ 117 mil transformou um antigo cluster de oferta em uma nova zona de suporte’, destacou a Glassnode.

BTC, Uptober e o poder dos holders

Nos dados on-chain, um padrão emergiu com pequenos e médios detentores (de 10 a 1.000 BTC) acumulando mais moedas, enquanto as baleias reduziram seu ritmo de distribuição.

De acordo com a empresa, essa mudança de comportamento criou uma base de suporte mais orgânica e sustentável, característica de uma fase de alta saudável.

A métrica Accumulation Trend Score, usada pela Glassnode, mostra um renascimento da acumulação.

Assim, a força dessa métrica indica que a demanda está sendo sustentada por investidores com horizonte de longo prazo, e não apenas por traders de curto prazo.

De forma prática, a faixa entre US$ 117 mil e US$ 120 mil se tornou o ponto mais importante do mercado.

Nessa região, cerca de 190 mil BTC foram comprados pela última vez, o que significa que qualquer recuo até esse nível pode atrair novos compradores.

ETF e demanda institucional impulsionam o Uptober

Outro fator determinante é o forte retorno dos fluxos institucionais.

Dessa forma, somente na primeira semana de outubro, mais de US$ 2,2 bilhões entraram em ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, marcando uma das maiores ondas de compras desde abril.

Esses fluxos coincidem com o início do quarto trimestre, tradicionalmente o mais favorável para o Bitcoin.

Historicamente, outubro, apelidado de ‘Uptober’, costuma abrir espaço para altas expressivas, impulsionado pelo rebalanceamento de carteiras e pela renovação do apetite por risco nos mercados globais.

O volume à vista também reagiu de forma intensa.

De acordo com a Glassnode, a negociação diária no mercado spot atingiu o maior nível desde abril, mostrando que há liquidez e convicção na atual tendência de alta.

Esse aumento de volume é essencial para confirmar a força do movimento, já que quedas abruptas na atividade costumam anteceder períodos de correção.

Alavancagem e risco de curto prazo

Enquanto o sentimento se mantém otimista, a Glassnode alerta para sinais de superaquecimento no mercado de derivativos.

O interesse aberto em contratos futuros subiu para novas máximas, impulsionado por traders alavancados em busca de lucros rápidos.

As taxas de financiamento, que refletem o custo de manter posições compradas, ultrapassaram 8% ao ano, indicando uma forte demanda especulativa por exposição longa.

De acordo com o relatório, esse tipo de cenário tende a gerar volatilidade de curto prazo.

A empresa argumenta que a liquidação de posições excessivamente alavancadas costuma resultar em quedas repentinas antes que o mercado volte ao equilíbrio.

‘O momentum permanece forte, mas o posicionamento otimista está cada vez mais concorrido. Esse tipo de estrutura tende a gerar oscilações amplificadas, com movimentos bruscos para ambos os lados’, disse a empresa.

Opções em destaque e volatilidade implícita

O mercado de opções também reflete o tom positivo. As calls (opções de compra) dominam o volume, especialmente com vencimentos para o final de outubro, coincidindo com a narrativa otimista do Uptober.

A volatilidade implícita, medida que estima a intensidade esperada dos movimentos futuros, subiu de 34 para 36 vols, sugerindo confiança dos traders em uma continuação da alta.

No entanto, também mostra cautela diante da concentração de apostas otimistas.

Mesmo com o clima de euforia, a Glassnode observa uma transição importante e afirma que o mercado está deixando de ser puramente direcional e começando a se comportar como um mercado maduro.

Nele, traders experientes vendem volatilidade para capturar prêmios e ajustar suas proteções de curto prazo.

Desse modo, a empresa argumenta que com o cluster entre US$ 117 mil e US$ 120 mil servindo de suporte e o fluxo institucional em ascensão, a tendência segue construtiva.

Contudo, o aumento da alavancagem e das taxas de financiamento torna o curto prazo mais vulnerável a correções.

‘O Uptober ainda promete um cenário otimista, mas o avanço dependerá da capacidade do Bitcoin de manter a estrutura acima dos US$ 120 mil. Se o suporte se mantiver firme, novos recordes podem surgir até o fim do trimestre’, finaliza.