Filho de Trump lucrou US$ 80 milhões com memecoins: PEPE é a próxima?

Eric Trump confirma investimentos milionários de Barron em criptomoedas enquanto PEPE consolida posição entre as principais memecoins do mercado

Em entrevista nesta terça-feira (22/10), Eric Trump confirmou que seu irmão mais novo, Barron Trump, tem interesse profundo em criptomoedas.

Quando questionado se Barron seria um ‘degen’, Eric respondeu que o irmão ‘se divertiu com diferentes memecoins e projetos’.

Assim, a declaração ganhou ainda mais peso com reportagens que apontam lucros superiores a US$ 80 milhões em investimentos relacionados a BTC e criptomoedas.

De acordo com a Forbes, Barron acumulou patrimônio líquido que supera US$ 150 milhões através do envolvimento nos negócios de criptomoedas da família.

Dessa forma, incluindo participações em projetos como World Liberty Financial (WLFI) e a stablecoin USD1.

Além disso, o interesse da família Trump em memecoins não se limita apenas a investimentos passivos.

A família lançou os próprios tokens TRUMP e MELANIA, que juntos geraram aproximadamente US$ 427 milhões em lucros.

O timing da declaração de Eric Trump é significativo.

O mercado de memecoins tem atraído bilhões de dólares em investimentos durante 2025, com projetos como Dogecoin, Shiba Inu e PEPE consolidando posições entre as principais criptomoedas por capitalização de mercado.

O que é PEPE e por que virou fenômeno

O PEPE é uma meme coin inspirada no famoso meme ‘Pepe the Frog’, personagem criado por Matt Furie em 2005 que se tornou um dos símbolos mais reconhecidos da cultura da internet.

Lançado em abril de 2023, o token rapidamente conquistou a comunidade cripto com sua proposta irreverente e comunidade engajada.

Diferente de outras memecoins que prometem utilidades complexas, o PEPE abraça sua natureza especulativa.

Na verdade, o projeto se posiciona como uma homenagem ao meme que definiu uma geração de cultura digital.

Essa autenticidade, por sua vez, ressoou com investidores que buscam ativos com forte apelo comunitário e potencial de valorização explosiva.

Atualmente, o PEPE ocupa a posição #51 no ranking global de criptomoedas do CoinGecko, com capitalização de mercado superior a US$ 2,86 bilhões.

PEPE hoje: análise de preço e oportunidades

O PEPE hoje é negociado a US$ 0,0₅678, no momento da redação deste artigo, segundo dados do CoinGecko.

O token enfrenta correção de 6,2% nos últimos 7 dias, com intervalo de 24 horas entre US$ 0,0₅674 e US$ 0,0₅726.

Essa retração ocorre em linha com o movimento geral do mercado de criptomoedas, que viu o BTC recuar para a faixa de US$ 108 mil e ETH cair abaixo de US$ 3.900.

Entretanto, analistas técnicos identificam zona de suporte importante entre US$ 0,0000076 e US$ 0,0000094.

Essa região funcionou como base de preço em correções anteriores e pode oferecer oportunidade de entrada para investidores que aguardam melhores pontos de compra.

Dados on-chain revelam movimentação interessante de grandes investidores. Baleias têm acumulado PEPE durante a queda, sinalizando confiança na recuperação do ativo.

Esse padrão de acumulação durante correções historicamente precedeu ralis significativos em memecoins.

Comparado a outras memecoins de menor capitalização, o PEPE oferece ambiente de negociação mais estável e previsível.

PEPE Node: nova forma de ganhar com memecoins

O ecossistema PEPE está evoluindo além da simples especulação de preço. O PEPE Node surge como inovação que combina gamificação com o conceito de ‘mine-to-earn’.

O projeto permite que investidores construam plataformas virtuais de mineração de memecoins sem necessidade de hardware físico ou conhecimento técnico avançado.

O funcionamento do PEPE Node é direto. Investidores compram ‘nodes’ usando o token $PEPENODE e constroem uma sala de servidores virtual.

Quanto mais nodes você possui, maior o poder de mineração e, consequentemente, maiores as recompensas em memecoins.

O sistema permite combinar diferentes tipos de nodes para bônus adicionais, criando um elemento estratégico que vai além do simples staking.

Atualmente, o projeto está em fase de pré-venda e já arrecadou mais de US$ 1,9 milhões. O token $PEPENODE é negociado a US$ 0,0011138 durante a pré-venda.

Dessa forma, investidores que participam da pré-venda recebem bônus de 20% em $PEPE e ficam elegíveis para airdrops de outras memecoins populares como FARTCOIN.

Além disso, o projeto passou por auditoria de segurança e oferece whitepaper detalhado para investidores que desejam entender a tokenomics e roadmap.

Como PEPE Node expande o ecossistema

O envolvimento da família Trump em memecoins sinaliza legitimação de um setor que movimenta bilhões.

O PEPE consolidou sua posição entre as principais memecoins por capitalização, mas a inovação não para na negociação de tokens.

O PEPE Node introduz um modelo de participação que combina gamificação com recompensas em criptomoedas, atraindo investidores que buscam alternativas ao simples buy-and-hold.

O projeto oferece ponto de entrada para quem quer exposição ao ecossistema de memecoins além da especulação de preço.