Empresa brasileira tem mais de 3.675 Bitcoin e lança ações na B3, confira quem é

OranjeBTC estreia na B3 com 3.675 Bitcoins e se consolida como a maior empresa 100% Bitcoin da América Latina.

A OranjeBTC S.A. (B3: OBTC3) fez história nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, ao estrear na B3 como a primeira empresa 100% voltada ao Bitcoin na América Latina.

A listagem marca o início de uma nova fase no mercado financeiro brasileiro e posiciona o país no centro do debate sobre o Padrão Bitcoin.

Durante a cerimônia de abertura, realizada em São Paulo, a empresa anunciou a compra de 25 novos Bitcoins (BTC), entre 25 de setembro e 6 de outubro, totalizando US$ 2,8 milhões (R$ 15,5 milhões).

O preço médio pago foi de US$ 112.500 por unidade, e toda a operação foi financiada com recursos próprios, oriundos de aumentos de capital anteriores.

Com essa aquisição, a OranjeBTC eleva sua tesouraria para 3.675 BTCs, o equivalente a mais de R$ 2 bilhões, consolidando-se entre as 25 maiores Bitcoin Treasury Companies do mundo.

Essa posição faz da empresa a maior detentora corporativa de Bitcoin da América Latina.

OranjeBTC e o Bitcoin

O fundador e CEO, Guilherme Gomes, destacou que a listagem representa o início de um ciclo de transformação para o mercado financeiro.

‘Há um ano, tudo era apenas uma ideia. Hoje, transformamos essa visão em realidade, reunindo times, investidores e apoiadores. E estamos apenas no começo’, afirmou.

De acordo com Gomes, o objetivo da companhia é construir um ecossistema sólido em torno do Bitcoin, abrindo espaço para emissões de títulos, captações e novos produtos financeiros.

Além disso, ele reforçou que, além de tesouraria, a empresa carrega uma missão educacional: difundir conhecimento sobre o Bitcoin e preparar o público para o novo cenário monetário global.

A OranjeBTC também anunciou planos de expansão internacional, começando por outros países da América Latina.

‘Há um grande potencial regional. Vamos primeiro consolidar a operação no Brasil, depois avançaremos para mercados latino-americanos e, futuramente, avaliaremos listagens em bolsas internacionais’, disse o executivo.

Inovação financeira

Sobretudo, o CEO revelou que a empresa nasce enxuta, eficiente e capitalizada, com caixa garantido para três anos de operação.

Além disso, a companhia inovou ao realizar a primeira dívida da história do país sem juros e destinada à compra de Bitcoin.

Segundo Gomes, trata-se de uma emissão de R$ 128 milhões, com prazo de cinco anos e sem cláusulas de resgate antecipado.

‘Foi uma operação pequena, mas simbólica. Mostra como podemos aplicar mecanismos financeiros inovadores dentro dessa nova economia. Os recursos foram totalmente usados para comprar Bitcoin, o que nos dá uma leve alavancagem estratégica’, explicou.

Essa estrutura reforça a tese de que o Bitcoin pode ser integrado ao sistema financeiro de forma disciplinada e transparente, criando pontes entre o mercado tradicional e o digital.

Assim, a estratégia da OranjeBTC está baseada em três pilares fundamentais: tesouraria, educação e cultura Bitcoin.

O primeiro busca fortalecer a base patrimonial da empresa, com aquisições consistentes e transparentes do ativo digital.

O segundo foca em educação financeira, oferecendo cursos e eventos sobre Bitcoin e finanças descentralizadas.

Já o terceiro pilar visa espalhar o conhecimento sobre o Bitcoin e estimular a adoção da criptomoeda em toda a América Latina.

Continuar comprando Bitcoin

Ademais, Gomes afirma que a companhia seguirá uma política de compra contínua e recorrente de Bitcoin, sem metas fixas de quantidade.

‘Não temos um número mágico. Seguimos a filosofia de comprar de forma disciplinada, independente do preço de mercado. O foco é acumular valor no longo prazo’, declarou.

Inspirada em exemplos como a MicroStrategy (EUA) e a Metaplanet (Japão), a OranjeBTC adapta o modelo de tesouraria corporativa em Bitcoin à realidade latino-americana.

O diferencial está na governança regulada e no compromisso com a educação.

A empresa quer democratizar o acesso ao Bitcoin por meio do mercado de capitais, permitindo que investidores brasileiros e estrangeiros participem da nova economia digital.

O Conselho de Administração da companhia reforça sua credibilidade.

Desse modo, entre os nomes estão Fernando Ulrich, economista e referência em Bitcoin no Brasil; Josh Levine, ex-executivo da BlackRock e da Bridgewater Associates; Eric Weiss, investidor veterano do setor; e Julio Capua, um dos fundadores da XP Inc.

De acordo com Ulrich, a estreia da OranjeBTC é um marco para o país.

‘O Brasil já tem milhões de investidores em ativos digitais, mas ainda falta conhecimento estruturado. A OranjeBTC preenche essa lacuna, unindo educação e investimento real’, destacou.