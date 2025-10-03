Cryptonews Price Predictions

Bitcoin hoje: JPMorgan compara BTC ao ouro e vê caminho para US$ 165.000 – Análise

Bitcoin Criptomoedas JPMorgan
O JPMorgan afirma que o Bitcoin hoje (BTC) está subvalorizado em relação ao ouro e enxerga um caminho teórico para US$ 165.000.
Autor
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Verificado por
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Bitcoin hoje

Segundo nova análise do banco, o Bitcoin poderia estar negociado bem mais alto se fosse avaliado em comparação ao ouro.

A instituição defende que a criptomoeda está subvalorizada em termos ajustados ao risco e que poderia, em teoria, subir cerca de 40% em relação ao nível atual;

A conta se apoia na volatilidade. O JPMorgan destaca que a oscilação de preços da criptomoeda frente ao ouro tem diminuído.

O índice de volatilidade BTC-ouro está agora abaixo de 2,0. Isso torna o Bitcoin mais atraente em relação ao metal precioso.

Os analistas observam que, se o valor de mercado do Bitcoin, de US$ 2,3 trilhões, se alinhar aos US$ 6 trilhões aplicados em barras, moedas e ETFs de ouro, ajustando o risco relativo, o ativo cripto teria que subir aproximadamente 42%.

BTC pode ter rali em outubro?

O momento dessa previsão aumenta seu peso. O Bitcoin encerrou setembro perto de US$ 114.000, com alta de 5% no mês e rompendo um padrão histórico de fraqueza sazonal.

Historicamente, quando setembro fecha no positivo, o quarto trimestre costuma entregar fortes ralis. Em anos como 2015, 2016, 2023 e 2024, os ganhos médios no período superaram 50%.

Esse histórico leva traders a especularem se o atual rali de ‘Uptober’ pode se estender até o fim do ano.

Nesse sentido, as condições macroeconômicas podem ajudar.

Dados mais fracos do mercado de trabalho nos EUA e expectativas de cortes nos juros pelo Federal Reserve reforçam o apelo do Bitcoin como proteção contra incertezas econômicas.

📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.

Nível em US$ 128.000 deve ser decisivo

O Bitcoin está cotado a US$ 120.421 após romper a resistência em torno de US$ 119.500, ampliando o impulso do ‘Uptober’.

À primeira vista, o gráfico mostra força. O preço segue acima das médias móveis de 50 e 100 períodos, enquanto os fundos mais altos confirmam a tendência de alta.

Um candle engolfo de alta na semana passada reforçou a pressão compradora.

Agora, traders observam a região de US$ 124.600 como resistência imediata, com possível movimento até US$ 128.000.

Os indicadores de momento confirmam essa força. O Índice de Força Relativa (RSI) está elevado, próximo de 75, indicando forte demanda.

Esse cenário sugere domínio dos compradores, mas também aponta que o mercado pode estar esticado e vulnerável a correções quando o entusiasmo de curto prazo perder força.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView
Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Padrão indica risco de reversão

Por trás do tom otimista, surge um alerta técnico: o Bitcoin está formando um padrão harmônico conhecido como Bearish Butterfly, estrutura que costuma sinalizar exaustão perto do topo de um rali.

A zona projetada de conclusão está entre US$ 128.000 e US$ 130.000.

Em termos simples, o BTC pode continuar subindo até essa faixa, mas, ao chegar lá, a probabilidade de uma reversão brusca cresce.

Nesse sentido, traders que focam apenas na escalada podem ignorar o risco acima.

Se o Bitcoin não sustentar os níveis entre US$ 128.000 e US$ 130.000, a correção pode levá-lo de volta para US$ 118.500 ou até suportes mais baixos, perto de US$ 113.500.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o Bitcoin vive um momento decisivo. O ativo mostra força no curto prazo, mas considero essencial acompanhar os sinais de exaustão.

O padrão gráfico atual merece atenção, pois já vimos ralis perderem força nessa região. Ainda assim, acredito que a comparação com o ouro reforça o potencial de longo prazo.

Para mim, o equilíbrio está em aproveitar oportunidades de alta com disciplina, mas sempre respeitando pontos de reversão.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão para o Bitcoin (BTC), assim como as estimativas de outros especialistas.

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,410,346,658,354
11.11
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$121,839
1.20 %
Bitcoin

Mais Artigos

Notícias de Bitcoin
Senadora apresenta projeto para taxar mineradores cripto nos EUA
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-03 19:00:00
Finance News
Crypto.com lança empréstimos cripto e rendimentos em stablecoins
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-03 18:00:00
Anderson Mendes
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores