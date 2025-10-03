Bitcoin hoje: JPMorgan compara BTC ao ouro e vê caminho para US$ 165.000 – Análise
Segundo nova análise do banco, o Bitcoin poderia estar negociado bem mais alto se fosse avaliado em comparação ao ouro.
A instituição defende que a criptomoeda está subvalorizada em termos ajustados ao risco e que poderia, em teoria, subir cerca de 40% em relação ao nível atual;
A conta se apoia na volatilidade. O JPMorgan destaca que a oscilação de preços da criptomoeda frente ao ouro tem diminuído.
O índice de volatilidade BTC-ouro está agora abaixo de 2,0. Isso torna o Bitcoin mais atraente em relação ao metal precioso.
Os analistas observam que, se o valor de mercado do Bitcoin, de US$ 2,3 trilhões, se alinhar aos US$ 6 trilhões aplicados em barras, moedas e ETFs de ouro, ajustando o risco relativo, o ativo cripto teria que subir aproximadamente 42%.
BTC pode ter rali em outubro?
O momento dessa previsão aumenta seu peso. O Bitcoin encerrou setembro perto de US$ 114.000, com alta de 5% no mês e rompendo um padrão histórico de fraqueza sazonal.
Historicamente, quando setembro fecha no positivo, o quarto trimestre costuma entregar fortes ralis. Em anos como 2015, 2016, 2023 e 2024, os ganhos médios no período superaram 50%.
Esse histórico leva traders a especularem se o atual rali de ‘Uptober’ pode se estender até o fim do ano.
Nesse sentido, as condições macroeconômicas podem ajudar.
Dados mais fracos do mercado de trabalho nos EUA e expectativas de cortes nos juros pelo Federal Reserve reforçam o apelo do Bitcoin como proteção contra incertezas econômicas.
Nível em US$ 128.000 deve ser decisivo
O Bitcoin está cotado a US$ 120.421 após romper a resistência em torno de US$ 119.500, ampliando o impulso do ‘Uptober’.
À primeira vista, o gráfico mostra força. O preço segue acima das médias móveis de 50 e 100 períodos, enquanto os fundos mais altos confirmam a tendência de alta.
Um candle engolfo de alta na semana passada reforçou a pressão compradora.
Agora, traders observam a região de US$ 124.600 como resistência imediata, com possível movimento até US$ 128.000.
Os indicadores de momento confirmam essa força. O Índice de Força Relativa (RSI) está elevado, próximo de 75, indicando forte demanda.
Esse cenário sugere domínio dos compradores, mas também aponta que o mercado pode estar esticado e vulnerável a correções quando o entusiasmo de curto prazo perder força.
Padrão indica risco de reversão
Por trás do tom otimista, surge um alerta técnico: o Bitcoin está formando um padrão harmônico conhecido como Bearish Butterfly, estrutura que costuma sinalizar exaustão perto do topo de um rali.
A zona projetada de conclusão está entre US$ 128.000 e US$ 130.000.
Em termos simples, o BTC pode continuar subindo até essa faixa, mas, ao chegar lá, a probabilidade de uma reversão brusca cresce.
Nesse sentido, traders que focam apenas na escalada podem ignorar o risco acima.
Se o Bitcoin não sustentar os níveis entre US$ 128.000 e US$ 130.000, a correção pode levá-lo de volta para US$ 118.500 ou até suportes mais baixos, perto de US$ 113.500.
Ponto de vista do CryptoNews BR
Na minha visão, o Bitcoin vive um momento decisivo. O ativo mostra força no curto prazo, mas considero essencial acompanhar os sinais de exaustão.
O padrão gráfico atual merece atenção, pois já vimos ralis perderem força nessa região. Ainda assim, acredito que a comparação com o ouro reforça o potencial de longo prazo.
Para mim, o equilíbrio está em aproveitar oportunidades de alta com disciplina, mas sempre respeitando pontos de reversão.
