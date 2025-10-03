Bitcoin hoje: JPMorgan compara BTC ao ouro e vê caminho para US$ 165.000 – Análise

O JPMorgan afirma que o Bitcoin hoje (BTC) está subvalorizado em relação ao ouro e enxerga um caminho teórico para US$ 165.000.

Segundo nova análise do banco, o Bitcoin poderia estar negociado bem mais alto se fosse avaliado em comparação ao ouro.

A instituição defende que a criptomoeda está subvalorizada em termos ajustados ao risco e que poderia, em teoria, subir cerca de 40% em relação ao nível atual;

A conta se apoia na volatilidade. O JPMorgan destaca que a oscilação de preços da criptomoeda frente ao ouro tem diminuído.

O índice de volatilidade BTC-ouro está agora abaixo de 2,0. Isso torna o Bitcoin mais atraente em relação ao metal precioso.

Os analistas observam que, se o valor de mercado do Bitcoin, de US$ 2,3 trilhões, se alinhar aos US$ 6 trilhões aplicados em barras, moedas e ETFs de ouro, ajustando o risco relativo, o ativo cripto teria que subir aproximadamente 42%.

BTC pode ter rali em outubro?

O momento dessa previsão aumenta seu peso. O Bitcoin encerrou setembro perto de US$ 114.000, com alta de 5% no mês e rompendo um padrão histórico de fraqueza sazonal.

Historicamente, quando setembro fecha no positivo, o quarto trimestre costuma entregar fortes ralis. Em anos como 2015, 2016, 2023 e 2024, os ganhos médios no período superaram 50%.

Esse histórico leva traders a especularem se o atual rali de ‘Uptober’ pode se estender até o fim do ano.

Nesse sentido, as condições macroeconômicas podem ajudar.

Dados mais fracos do mercado de trabalho nos EUA e expectativas de cortes nos juros pelo Federal Reserve reforçam o apelo do Bitcoin como proteção contra incertezas econômicas.

Nível em US$ 128.000 deve ser decisivo

O Bitcoin está cotado a US$ 120.421 após romper a resistência em torno de US$ 119.500, ampliando o impulso do ‘Uptober’.

À primeira vista, o gráfico mostra força. O preço segue acima das médias móveis de 50 e 100 períodos, enquanto os fundos mais altos confirmam a tendência de alta.

Um candle engolfo de alta na semana passada reforçou a pressão compradora.

Agora, traders observam a região de US$ 124.600 como resistência imediata, com possível movimento até US$ 128.000.

Os indicadores de momento confirmam essa força. O Índice de Força Relativa (RSI) está elevado, próximo de 75, indicando forte demanda.

Esse cenário sugere domínio dos compradores, mas também aponta que o mercado pode estar esticado e vulnerável a correções quando o entusiasmo de curto prazo perder força.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Padrão indica risco de reversão

Por trás do tom otimista, surge um alerta técnico: o Bitcoin está formando um padrão harmônico conhecido como Bearish Butterfly, estrutura que costuma sinalizar exaustão perto do topo de um rali.

A zona projetada de conclusão está entre US$ 128.000 e US$ 130.000.

Em termos simples, o BTC pode continuar subindo até essa faixa, mas, ao chegar lá, a probabilidade de uma reversão brusca cresce.

Nesse sentido, traders que focam apenas na escalada podem ignorar o risco acima.

Se o Bitcoin não sustentar os níveis entre US$ 128.000 e US$ 130.000, a correção pode levá-lo de volta para US$ 118.500 ou até suportes mais baixos, perto de US$ 113.500.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o Bitcoin vive um momento decisivo. O ativo mostra força no curto prazo, mas considero essencial acompanhar os sinais de exaustão.

O padrão gráfico atual merece atenção, pois já vimos ralis perderem força nessa região. Ainda assim, acredito que a comparação com o ouro reforça o potencial de longo prazo.

Para mim, o equilíbrio está em aproveitar oportunidades de alta com disciplina, mas sempre respeitando pontos de reversão.