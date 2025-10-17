OpenSea está falindo? Empresa ‘muda de ramo’ e vai lançar token próprio

Essa mudança representa uma das maiores transformações desde a fundação da OpenSea e marca o abandono de um modelo centrado exclusivamente em NFTs.

A gigante de NFTs, OpenSea está à beira da falência? Essa possibilidade ganha força à medida que a empresa dá sinais claros de transformar seu modelo.

A plataforma anunciou que vai lançar seu token próprio e migrar para um hub de negociação de ativos, incluindo memecoins e criptomoedas tradicionais.

Com isso, a OpenSea admite que o mercado de NFTs já não sustenta mais seu negócio, buscando sobrevivência em um setor mais amplo e lucrativo.

Em meados de 2022, o mercado de tokens não fungíveis (NFTs) entrou em colapso.

Desse modo, obras digitais que já foram alvo de colecionadores, como CryptoPunks e Bored Apes, perderam mais de 80% de seu valor.

Esse movimento derrubou o faturamento da OpenSea de picos de US$ 125 milhões por mês para cerca de US$ 3 milhões mensais em outubro de 2023.

Dessa forma, o impacto foi brutal para a empresa que se orgulhava de dominar o segmento.

Com concorrentes como o Blur oferecendo taxas zero e dispensando royalties para criadores, a OpenSea foi rapidamente superada.

Tentativas de ajuste nas taxas de royalties provocaram revoltadas reações dos usuários nas redes sociais, que acusaram a empresa de “ser maligna” e “piada de companhia”.

OpenSea falindo?

Quando ficou claro que não havia salvação no velho modelo, o cofundador e CEO Devin Finzer tomou uma decisão drástica.

Assim, ele demitiu mais da metade dos funcionários.

Além disso, convocou uma reunião com 175 profissionais e afirmou que a empresa precisava ‘reiniciar’.

Alguns aceitaram pacotes de indenização voluntariamente. Outros foram desligados.

Dessa forma, no total, a equipe se reduziu a cerca de 60 empregados e 10 contratados, espalhados geograficamente e atuando em regime remoto.

O próprio Finzer opera de espaços de coworking em Manhattan.

De acordo com ele, essa decisão era essencial para que todos os remanescentes estivessem alinhados com a missão de reconstruir a empresa ‘do zero’.

De marketplace de NFTs a hub para todos os tokens

Com a base de usuários da OpenSea, que já contava com milhões de visitantes mensais, Finzer decidiu explorar outro caminho.

Desse modo, sua proposta foi transformar a plataforma em ponto de negociação para qualquer token.

Hoje, a OpenSea opera em 22 blockchains diferentes, agregando ordens de compra e venda de exchanges descentralizadas (DEXs) como Uniswap e Meteora.

Isto, por sua vez, garante fluxo sobre memecoins e criptomoedas tradicionais.

No início de outubro de 2025, a empresa facilitou US$ 1,6 bilhão em negociações de criptoativos e US$ 230 milhões em transações de NFTs.

Para comparação: em maio desse ano, o volume total foi de apenas US$ 142 milhões.

Esse salto faz de outubro de 2025 o mês mais forte da OpenSea em mais de três anos.

A empresa cobra cerca de 0,9% por operação, o que gerou US$ 16 milhões em receita nas últimas duas semanas.

A estratégia por trás da mudança

A ideia de migrar para o universo de trade amplo partiu, de certo modo, de Yu-Chi Lyra Kuo, esposa de Finzer e investidora cripto de longa data.

Ele a chama de ‘cofundadora silenciosa’ da nova fase da empresa.

Para Finzer, seguir a maré macroeconômica era inevitável e quando Bitcoin lidera manchetes, especulação e apego ao risco voltam com força.

Nesse sentido, ele costuma citar o modo ‘risk on’ como padrão para entusiastas de cripto.

Em termos competitivos, Blur ensinou que oferecer taxas mínimas ou zero para atrair traders pode funcionar, mas precisa ser sustentável.

Dessa forma, Finzer admite que seu modelo anterior oscilava demais, buscando agradar criadores e usuários simultaneamente.

A nova estratégia é mais clara e permitia focar nos traders e na liquidez global.

Para reforçar a agilidade, ele eliminou cargos técnicos de gerência e obriga que cada engenheiro contribua diretamente com código.

E, em vez do mantra tradicional de contratar sem limites, adota um modelo enxuto, inspirado pela era da IA.

Lançamento do token $SEA

A grande carta da nova fase é o token $SEA, previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2026.

A divisão inicial será equilibrada, com 50% para a comunidade e a outra metade financiada por recompra consistente da receita da plataforma.

Esse token servirá para staking, governança e será núcleo do app móvel, que hoje ainda está em fase alfa restrita.

O objetivo é elevar o token a símbolo da nova identidade da OpenSea.

Mas o lançamento carrega risco, especialmente no campo regulatório.

A empresa declara que não faz checagens KYC completas porque atua em modelo não custodial: ela nunca detém os ativos dos usuários.

Ainda assim, monitora transações por meio da TRM Labs para detectar carteiras sancionadas.

Contudo, o ambiente é tenso: a SEC já investigou se a OpenSea operava como bolsa de valores não licenciada, embora essas apurações tenham sido encerradas sob Trump em fevereiro.

Em futuras gestões, o comportamento ‘compliance-light’ pode trazer novas ações regulatórias.

Logo, se o token $SEA ganhar tração, a plataforma poderá se firmar como um hub financeiro cripto, mais do que um espaço cultural ou artístico.

Mas ela terá que lidar com concorrência feroz: já existem centenas de exchanges globais, inclusive DEX, e perpDex agora. Outra remodelação pela frente?

Só o tempo e o eventual bear market que dirão.