O Pi Coin está ressurgindo? Valor do PI aponta para recuperação e sobe 4% durante a noite

O volume de negociação disparou 64% nesse período, e a ação do preço parece favorecer uma previsão otimista para o Pi Coin.

O Pi Coin subiu cerca de 4% nas últimas 24 horas e atualmente é negociado acima de US$ 0,36.

O volume de negociação disparou 64% nesse período, e a ação do preço parece favorecer uma previsão otimista para o Pi Coin, apesar da recente queda do token.

Nos últimos 9 dias, o volume diário de negociações do Pi ficou abaixo de US$ 100 milhões, chegando a um mínimo de US$ 26 milhões em 26 de agosto, à medida que investidores perdiam completamente o interesse pelo token diante de sua persistente tendência de baixa.

O ativo nativo da Pi Network não conseguiu acompanhar a onda de otimismo que impulsionou outras criptomoedas recentemente e acumula uma queda de 79% no ano, refletindo a perda de confiança dos usuários no projeto.

Principais exchanges como Binance e Coinbase se recusaram a listar o Pi em suas plataformas.

O motivo foi a classificação do projeto como fraude por autoridades em vários países.

Além disso, o smart contract que sustenta o Pi Coin não é totalmente open source.

As reclamações sobre centralização também prejudicam a reputação do Pi e reforçam uma previsão pessimista para o preço da moeda. A menos que se resolvam esses pontos.

Valor do PI pode subir para US$ 0,60 com a confirmação deste padrão

O gráfico de 4 horas mostra que o Pi vem formando fundos mais altos recentemente — um sinal inicial de que a tendência de queda pode estar chegando ao fim.

Após atingir a mínima histórica em torno de US$ 0,32, o token não voltou a esse nível nos últimos 20 dias.

No entanto, o Pi Coin vem registrando topos descendentes, o que indica uma compressão relevante no preço.

Se a cotação permanecer acima da área de suporte em US$ 0,335 destacada no gráfico, isso favoreceria uma previsão de alta para o Pi Coin, já que poderia resultar no rompimento do triângulo descendente.

Nesse cenário, o primeiro alvo estaria em US$ 0,45 e, caso o impulso positivo ganhe força, em US$ 0,60.

Isso significaria um potencial de valorização de até 66% em relação ao preço atual, desde que esse rompimento se confirme.

Desde o lançamento de sua mainnet pública, o Pi Coin tem frustrado investidores.

Enquanto isso, memecoins de destaque como a Wall Street Pepe (WEPE) estão aproveitando a temporada das altcoins e podem multiplicar seu valor por 10 vezes com as últimas movimentações.

Wall Street Pepe (WEPE) pode explodir após migração para Solana

A Wall Street Pepe (WEPE) está migrando para a blockchain Solana após seu lançamento bem-sucedido no Ethereum — e esse movimento pode marcar o início de um novo ciclo de alta para essa memecoin de destaque.

Depois de uma pré-venda milionária no início deste ano, a equipe de desenvolvimento seguiu avançando no roadmap do projeto.

Agora, eles apostam nessa ambiciosa migração para atrair volumes maiores de negociação.

Tem-se a Solana como a blockchain preferida das memecoins, e ela promete ser o ambiente ideal para a WEPE.

Como incentivo adicional à comunidade, a Wall Street Pepe queimará uma parte significativa da oferta circulante durante o processo de migração.

Para cada dólar em WEPE no Ethereum que for migrado, o valor correspondente será queimado na Solana.

Quando a migração estiver concluída, o preço provavelmente disparará como resultado dessas iniciativas.

É possível comprar $WEPE e se juntar ao exército WEPE por meio do site oficial da Wall Street Pepe. Basta conectar uma carteira (como a Best Wallet) ou utilizar o cartão do banco.