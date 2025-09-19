Nubank mira stablecoins atreladas ao dólar para pagamentos

Vice-presidente do banco digital e ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, revelou que o banco planeja testar pagamentos com stablecoins.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Nubank, maior banco digital da América Latina, se prepara para integrar stablecoins atreladas ao dólar.

Elas serão usadas no ecossistema de pagamentos do ‘roxinho’, começando pelas transações de cartão de crédito.

Campos Neto observou que muitas pessoas compram cripto como reserva de valor, mas esse comportamento começa a mudar.

‘Precisamos entender por que isso acontece’, disse. Para ele, os bancos devem evoluir, aceitando depósitos tokenizados e emitindo crédito com base em ativos digitais.

Nubank vê mudança no uso de stablecoins

O movimento do Nubank em direção às stablecoins reflete sua expansão contínua no setor cripto.

O banco, sediado em São Paulo e com mais de 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, entrou no mercado em 2022 com alocação em Bitcoin e serviços de negociação de criptomoedas.

No início de 2025, a empresa passou a oferecer suporte a altcoins como Cardano, Cosmos, Near Protocol e Algorand.

📚Para mais detalhes, neste guia, daremos uma explicação detalhada de tudo o que você queria saber sobre blockchain.

Stablecoins ganham força na América Latina

O Brasil concentra boa parte dessa tendência. Em fevereiro, o presidente do Banco Central revelou que 90% da atividade cripto no país estava ligada a stablecoins.

Ou seja, a inflação alta e a volatilidade do real tornaram tokens como USDT e USDC alternativas atraentes.

Na Argentina, onde a inflação ultrapassou 100%, as stablecoins responderam por mais de 70% das compras de cripto em 2024, segundo a Bitso.

Na Venezuela, com inflação anual de 229% em maio, tokens como USDT já aparecem em quase metade das transações de cripto abaixo de US$ 10 mil.

Assim, até a Bolívia mudou de postura.

Agora, o país suspendeu a proibição ao cripto em 2024 e assinou acordo com El Salvador para promover a adoção.

Hoje, o Banco Central da Bolívia apoia pagamentos com Bitcoin e stablecoins no sistema financeiro.

EUA aceleram adoção cripto

Ademais, a aprovação recente do GENIUS Act, sancionado pelo presidente Donald Trump, busca consolidar a dominância do dólar ao apoiar stablecoins em mercados globais.

BIG NEWS@MoneyGram, serving 50M people in 200 countries, is adopting stablecoins.



Powered by Crossmint Wallets + stablecoin infra.



This is the future of cross-border finance 👇 pic.twitter.com/dyJJZd153j — Crossmint (@crossmint) September 17, 2025

O Tesouro dos EUA prevê que o mercado de stablecoins ultrapasse US$ 2 trilhões até 2028. O crescimento pressiona por mais liquidez, interoperabilidade e alinhamento regulatório.

Desse modo, a Tether já se move nesse sentido.

Enquanto isso, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, afirmou que o setor pode crescer de US$ 250 bilhões atuais para até US$ 2 trilhões em poucos anos.

‘Muitos acreditam que chegará a US$ 1 trilhão ou US$ 2 trilhões em pouco tempo’, disse Garlinghouse, destacando que a Ripple está bem posicionada para aproveitar essa trajetória.

Por outro lado, a Western Union sinaliza forte interesse em usar stablecoins para modernizar suas operações de remessas globais, marcando uma nova fase de transformação digital.