Morgan Stanley recomenda alocação de 2% a 4% em cripto nos portfólios

Banco orientou investidores a rebalancear regularmente suas carteiras para evitar aumento de risco com exposição às criptomoedas.

O Comitê Global de Investimentos (GIC) do Morgan Stanley recomendou que os clientes destinem uma pequena parte de seus portfólios para as criptomoedas.

Assim, sugerindo investimentos entre 2% a 4%, conforme o apetite ao risco.

O comitê publicou a orientação em um relatório especial divulgado recentemente.

O documento indica que a exposição a ativos digitais deve permanecer modesta e conservadora.

As recomendações abrangem todas as categorias de portfólio, desde preservação de riqueza, com 0%, até crescimento oportunista, com no máximo 4%.

O documento afirmou também que o comitê quer apoiar os consultores financeiros e clientes que optarem por incluir cripto de forma flexível em suas carteiras multiclasse.

Contudo, os modelos de alocação do GIC não incluem participação explícita em criptomoedas.

Alocação cripto na carteira do investidor

O comitê, que orienta 16 mil consultores do Morgan Stanley responsáveis por US$ 2 trilhões em patrimônio de clientes, classificou as criptomoedas como uma classe de ativos especulativa, porém cada vez mais popular.

This is huge.



New Special Report from Morgan Stanley GIC:



"we aim to support our Financial Advisors and clients, who may flexibly allocate to cryptocurrency as part of their multiasset portfolios."



GIC guides 16,000 advisors managing $2 trillion in savings and wealth for… pic.twitter.com/RBWFxlRNkS — Hunter Horsley (@HHorsley) October 5, 2025

O grupo comparou o Bitcoin (BTC) ao ‘ouro digital’ e o posicionou dentro da categoria de ativos reais de valor.

Contudo, o comitê destacou a importância de investidores e consultores realizarem rebalanceamentos periódicos.

Ou seja, mudanças de preferência trimestrais, ou ao menos anuais, para evitar que a participação de cripto cresça demais e gere risco excessivo às carteiras.

O CEO da Bitwise, Hunter Horsley, descreveu o relatório como ‘enorme’.

Ele disse que o mercado cripto está entrando em sua fase de adoção mainstream.

Bitcoin atinge recorde de US$ 125 mil

As recomendações chegam em meio à maior integração do Bitcoin em portfólios tradicionais.

Na manhã do domingo (05/10), a criptomoeda atingiu o recorde de US$ 125 mil, superando o pico anterior de US$ 124,5 mil registrado em agosto.

As exchanges centralizadas reportam agora o menor volume de reservas de Bitcoin em seis anos, indicando um aperto na oferta à medida que a demanda cresce.

A análise do Morgan Stanley reflete o reconhecimento crescente das criptomoedas entre grandes instituições financeiras, mesmo com uma postura cautelosa.

Ao limitar as alocações a uma faixa restrita, o banco reconhece tanto o apelo dos ativos digitais quanto os riscos de volatilidade e de liquidez.

O relatório também destacou o papel dos produtos negociados em bolsa (ETPs) como forma de acesso regulado à nova classe de ativos.

Dessa forma, eles permitem que investidores evitem a compra direta de criptomoedas.

Wall Street se prepara para alocação cripto

Embora o GIC não tenha incluído cripto em seus modelos oficiais de portfólio, o comitê buscou oferecer orientação a consultores que já recebem crescente interesse de clientes.

Investidores mais jovens, em especial, têm pressionado por maior exposição, enquanto a adoção institucional segue em alta.

Separadamente, o Morgan Stanley planeja lançar negociação de criptomoedas para clientes da E-Trade no início de 2026.

A novidade pode liberar acesso a cerca de US$ 1,3 trilhão em volume de negociações.

Sendo assim, o banco trabalha com a empresa de infraestrutura cripto Zerohash para oferecer serviços de liquidez, custódia e liquidação.

Com isso, realizou um dos maiores movimentos já feitos por um grande banco dos Estados Unidos em direção aos ativos digitais.