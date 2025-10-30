Quer minerar BTC? Empresa lança equipamentos com 300 TH/s de potência

A Canaan surpreende o mercado com a nova série Avalon A16, que promete mais velocidade no gerenciamento de dados, desafiando o domínio da Bitmain.

Nesta quarta-feira, (29/10), a Canaan Inc. apresentou a série Avalon A16, uma linha de dispositivos focados em minerar Bitcoin (BTC).

O modelo A16XP, destaque da nova geração, oferece 300 terahashes por segundo (TH/s) e eficiência energética de 12,8 joules por terahash (J/TH).

O anúncio aconteceu durante a Blockchain Life 2025 Summit, em Dubai, e marca o retorno da fabricante ao topo do mercado de hardware de mineração.

A série chega como sucessora da linha Avalon A15, lançada no ano anterior, e tem como principal concorrente direto o Antminer S21 XP Hydro, da Bitmain.

O dispositivo da Bitmain entrega 860 TH/s e consome cerca de 11.180 watts, com lucro diário estimado em US$ 15,10.

O modelo Avalon A16XP usa um sistema de resfriamento a ar, o que o torna mais acessível em comparação a soluções líquidas.

Ainda assim, sua eficiência se aproxima dos 13 J/TH dos modelos S21XP Hydro, demonstrando avanços significativos no design dos chips ASIC.

A Canaan anunciou que as unidades pré-encomendas já estão abertas, com embarques previstos a partir de bases de produção distribuídas na América do Norte, Ásia Oriental e Sudeste Asiático.

Além disso, a empresa destacou ainda seu modelo de integração vertical. De acordo com o anúncio, ele combina design de chips, produção, operação de fazendas de mineração e gestão de tesouraria em Bitcoin, fortalecendo sua posição estratégica global.

Minerar BTC: comparação entre os modelos

Entre os equipamentos mais avançados do mercado, quatro modelos se destacam atualmente.

O Bitmain Antminer S21e XP Hydro, lançado em janeiro de 2025, oferece 860 TH/s com consumo de 11.180 W, sendo o mais lucrativo da lista, com US$ 15,10 de lucro diário.

Logo atrás está o Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro, com 660 TH/s, 8.250 W de consumo e ganhos de US$ 12,38 por dia.

Já o Proto Rig, com 819 TH/s e 12.000 W, gera US$ 11,13 diários, enquanto o Auradine Teraflux AH3880, com 600 TH/s e 10.740 W, entrega US$ 3,48 por dia.

Esses números reforçam a importância da eficiência energética na equação de rentabilidade, especialmente após o último halving do BTC, que reduziu a recompensa por bloco.

O lançamento da Avalon A16XP coloca a Canaan novamente em um território competitivo, buscando equilibrar alto desempenho, eficiência e custo operacional.

Com a crescente demanda por soluções de mineração sustentáveis e descentralizadas, o novo equipamento promete atrair tanto grandes fazendas quanto mineradores independentes.

Além disso, a empresa revelou que está ampliando seus projetos de ‘gás para computação’ no Canadá, convertendo gás natural excedente em energia elétrica para alimentar operações de mineração.

Essa iniciativa reforça a tendência global de uso de energia renovável e otimização de recursos na mineração de Bitcoin, um setor cada vez mais competitivo e estratégico no cenário digital global.