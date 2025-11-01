Brasil avança como polo na mineração de BTC

Com o avanço da energia solar e eólica, empresas brasileiras transformam o excedente de eletricidade em lucro com a mineração sustentável de Bitcoin.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Brasil vem se tornando um polo de mineração de Bitcoin.

A empresa brasileira Thopen, especializada em energia solar, anunciou planos para iniciar operações de mineração de Bitcoin usando o excedente de energia gerado por suas usinas fotovoltaicas.

De acordo com o CEO Gustavo Ribeiro, o projeto busca transformar desperdício em receita.

‘Converter o excedente em algo produtivo, como mineração de Bitcoin, é uma forma de otimizar recursos e gerar receita sustentável’, afirmou o executivo em entrevista à BN Americas.

A proposta insere a Thopen entre as primeiras empresas de energia renovável do Brasil a integrar o setor de ativos digitais.

O plano surge em um momento crucial para o setor elétrico brasileiro.

O rápido crescimento da energia solar provocou um aumento expressivo de eletricidade excedente, principalmente em regiões com infraestrutura limitada de transmissão.

Para evitar desperdícios, a Thopen pretende usar essa energia localmente, sem sobrecarregar a rede nacional, convertendo-a em valor digital por meio da mineração de Bitcoin.

O modelo segue exemplos bem-sucedidos de países como Estados Unidos e Cazaquistão, onde mineradores operam em parceria com usinas renováveis para equilibrar a oferta e a demanda de energia.

Nesses sistemas, os mineradores funcionam como consumidores flexíveis, capazes de ligar ou desligar operações de acordo com a disponibilidade elétrica.

Mineração de Bitcoin no Brasil

A Thopen, sediada em São Paulo, aposta em diversificação tecnológica para se manter competitiva.

Com o aumento das restrições para injetar energia na rede, empresas de energia renovável buscam novas formas de monetizar sua produção.

Desse modo, a mineração de criptomoedas desponta como alternativa inovadora e lucrativa.

O estado da Bahia desponta como o principal polo de mineração de Bitcoin do Brasil, atraindo investimentos nacionais e estrangeiros.

👉Veja também: as criptomoedas mais promissoras para comprar ainda em 2025 – Guia completo

A fornecedora de energia Renova confirmou à Reuters um projeto de US$ 200 milhões para um cliente ainda não revelado.

O plano prevê 100 megawatts de capacidade instalada, distribuídos em seis data centers alimentados por energia eólica.

O CEO Sérgio Brasil, da Renova, destacou que a empresa quer oferecer infraestrutura completa para mineradores.

A proposta inclui soluções de resfriamento, conectividade e segurança energética, além de suporte técnico para operações em larga escala.

Avanço da mineração de Bitcoin no Brasil

Outras gigantes também avaliam o mercado brasileiro.

A Enegix, mineradora do Cazaquistão, confirmou estudos sobre projetos no Nordeste, com data centers móveis conectados a usinas solares e eólicas.

A Penguin, do Paraguai, e a Bitmain, da China, uma das maiores fabricantes de equipamentos ASIC, negociam parcerias com empresas locais.

Desse modo, o movimento desperta atenção de grandes companhias de energia.

Grupos como Casa dos Ventos, Atlas Renewable Energy, Engie Brasil e Auren Energia estudam como transformar energia ociosa em ativos digitais.

Até mesmo a Eletrobras iniciou um projeto piloto na Bahia, instalando máquinas de mineração ASIC conectadas a uma microrrede híbrida com painéis solares, turbinas eólicas e baterias.

De acordo com Juliano Dantas, vice-presidente de inovação da empresa, o objetivo é ‘entender o potencial do mercado de data centers e preparar o terreno para oportunidades futuras’.