Ações da Metaplanet desabam 12% após valor da empresa cair abaixo das reservas de BTC

As ações da Metaplanet Inc. despencaram nesta terça-feira (14/10) após o valor de mercado da companhia cair abaixo do montante de Bitcoin que a empresa mantém em seu balanço.

Este é um sinal de que a confiança dos investidores japoneses pode estar se deteriorando, em meio à forte correção no preço do BTC.

A empresa, conhecida como ‘a MicroStrategy do Japão’, é atualmente a maior detentora corporativa de Bitcoin da Ásia e a quarta maior do mundo, mas seu desempenho em bolsa não acompanha o retorno das reservas de criptoativos.

Metaplanet cai 12% em um dia e forma padrão de ‘death cross’

As ações da Metaplanet, negociadas na Bolsa de Tóquio sob o código 3350, caíram 12,36%, fechando a 482 ienes.

Durante o pregão, o papel oscilou entre 480 e 534 ienes, com volume de 61 milhões de unidades negociadas, bem acima da média de 46 milhões — um indicativo de pressão vendedora e entrada de posições vendidas.

Nos Estados Unidos, o papel negociado sob o ticker MTPLF também refletiu o movimento.

Em suma, acumulou-se queda superior a 75% desde a máxima histórica em junho, de acordo com dados do Yahoo Finance.

Formação da “Cruz da Morte” das ações da Metaplanet. Fonte: Tradingview

O gráfico diário da ação mostra agora a formação de um ‘death cross’.

Este é um padrão técnico considerado de forte viés baixista, que ocorre quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média de 200 dias.

Esse movimento sinaliza possível continuação da tendência de queda, especialmente em momentos de correção no mercado de Bitcoin.

O último ‘death cross’ observado em março antecedeu uma queda adicional de 28% no preço das ações da Metaplanet.

Valor da empresa cai abaixo das reservas de BTC

A Metaplanet detém atualmente 30.823 BTC em sua tesouraria corporativa — um valor estimado em US$ 3,47 bilhões.

Desde o início de 2025, a empresa acumula um retorno não realizado de 496,4%, graças à valorização do Bitcoin ao longo do ano.

Em sua compra mais recente, a empresa japonesa adquiriu 5.268 BTC por US$ 615 milhões, a um preço médio de US$ 116.870 por unidade.

Como resultado, se consolidou como a quarta maior detentora institucional do mundo, atrás apenas de MicroStrategy, Marathon Digital e Tesla.

Contudo, com o recente colapso do BTC — que chegou a US$ 104 mil na sexta-feira após o anúncio das novas tarifas de Donald Trump sobre produtos chineses —, o valor de mercado da Metaplanet passou a valer menos do que suas próprias reservas de Bitcoin.

O indicador mNAV (market Net Asset Value), que relaciona a capitalização de mercado e a dívida da empresa ao valor de suas reservas em BTC, caiu para 0,99.

Isto significa que o mercado está avaliando a empresa abaixo do valor líquido de seus próprios ativos em Bitcoin.

Na prática, investidores estão precificando a Metaplanet com desconto, sugerindo dúvidas sobre a sustentabilidade de sua estratégia de alavancagem em BTC e sobre a capacidade de gestão de risco da companhia.

Pressão institucional e apostas contra o papel aumentam

A queda das ações também reacendeu posições vendidas por grandes instituições financeiras.

Estas incluem Morgan Stanley, UBS, Jefferies e JPMorgan, que já haviam apostado contra a Metaplanet em meados do ano.

De acordo com dados compilados, esses players podem retomar as posições short após o cruzamento técnico de baixa e a deterioração do valor da empresa.

Além disso, o recuo de 3% no preço do Bitcoin nas últimas 24 horas, com o ativo sendo negociado a US$ 112.198, reduziu ainda mais o entusiasmo dos traders.

O volume de negociação em BTC caiu 18%, o que indica menor interesse especulativo e uma fase de consolidação do mercado cripto.

‘Enquanto o Bitcoin se mantiver abaixo de US$ 115 mil, a Metaplanet continuará sob pressão.

O papel se tornou um proxy volátil para o humor do mercado em relação ao BTC’, avaliou um analista da Nomura Securities.

Estratégia BTC: risco ou inovação?

A Metaplanet foi uma das primeiras empresas asiáticas a adotar o Bitcoin como ativo de reserva corporativa.

Ela transformou sua antiga identidade de grupo hoteleiro em uma holding de investimentos digitais.

Desde então, a companhia multiplicou o valor de suas reservas e atraiu uma nova base de investidores cripto.

Contudo, o modelo também expôs a ação à volatilidade extrema.

‘A Metaplanet virou um espelho do Bitcoin — quando o BTC sobe, ela dispara; quando o BTC cai, ela derrete’, resume o analista japonês Hiroshi Watanabe, da Daiwa Securities.

Com a correlação quase perfeita entre o desempenho do Bitcoin e o preço da ação, analistas acreditam que o papel pode continuar sendo usado como veículo indireto de exposição ao BTC.

Especialmente por investidores que enfrentam restrições regulatórias para comprar criptoativos diretamente.