Metaplanet conclui venda de ações de US$ 1,45 bi para financiar compras de BTC

A oferta internacional da Metaplanet foi precificada com desconto de 9,93% em relação ao preço de referência de ¥614 em 9 de setembro.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A Metaplanet Inc finalizou sua oferta internacional de ações de US$ 1,45 bilhão para financiar grandes aquisições de Bitcoin, emitindo 385 milhões de ações a ¥553 cada, com liquidação marcada para 16 de setembro.

A empresa japonesa destinará ¥183,7 bilhões (US$ 1,24 bilhão) diretamente para compras de Bitcoin entre setembro e outubro de 2025.

Listada em Tóquio, a companhia elevou suas reservas para 20.136 BTC, avaliados em cerca de US$ 2,25 bilhões, tornando-se a sexta maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo.

As aquisições recentes incluem 136 BTC por US$ 15,2 milhões e 1.009 BTC por US$ 112 milhões.

A revolução dos tesouros corporativos asiáticos acelera

A Nakamoto Holdings comprometeu US$ 30 milhões para participar da oferta global da Metaplanet, marcando seu maior investimento e a primeira participação em uma empresa asiática de capital aberto focada em Bitcoin.

A ação da subsidiária da KindlyMD disparou 77,2% na Nasdaq após o anúncio, apesar das quedas registradas nos últimos meses.

De forma semelhante, a Sora Ventures lançou recentemente um fundo dedicado de US$ 1 bilhão para tesouro em Bitcoin, apoiado por US$ 200 milhões em compromissos regionais, visando acumulação rápida em seis meses.

Hoje mesmo, a QMMM Holdings reportou ganhos de 1.736% em suas ações após anunciar planos de tesouro em cripto de US$ 100 milhões, focados em Bitcoin, Ethereum e Solana.

As ações da empresa de mídia digital, sediada em Hong Kong, chegaram a subir 2.300%, fechando a US$ 207 na Nasdaq.

O Japão lidera a adoção corporativa de Bitcoin, com várias empresas listadas em Tóquio anunciando estratégias de tesouraria.

Mudanças nas políticas governamentais apoiam a adoção corporativa, com propostas de reforma tributária que podem reduzir a alíquota de ganhos de capital de 55% para 20%.

📚Para mais detalhes sobre a previsão Bitcoin 2025 e outras estimativas, continue lendo este nosso artigo.

O efeito ‘flywheel’ enfrenta desafios com compressão do prêmio

A estratégia de financiamento da Metaplanet depende de ‘moving strike warrants’ emitidos para o Evo Fund, criando um ciclo de capital para financiar compras de Bitcoin.

O CEO Simon Gerovich projetou o mecanismo para levantar fundos a baixo custo durante a valorização das ações.

Mas o modelo mostrou sinais de pressão: as ações caíram 54% desde as máximas de junho, enquanto o Bitcoin subiu 2% no mesmo período.

*Notice Regarding Determination of Issue Price and Other Matters* pic.twitter.com/DWM3r1oYCC — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) September 9, 2025

As taxas de acumulação desaceleraram de 160% até junho para menos de 50% desde então.

A compressão do prêmio do Bitcoin ameaça a sustentabilidade da estratégia.

O múltiplo de valorização de mercado da empresa em relação às reservas de Bitcoin caiu de oito vezes em junho para cerca de duas vezes atualmente.

Como resultado, analistas alertam que mais compressão de prêmio pode limitar a capacidade de acumulação.

Gerovich, porém, descreveu a emissão de ações preferenciais como um ‘mecanismo defensivo’, que protege os acionistas comuns contra diluição durante a convergência de preços.

Em 8 de setembro, a Metaplanet relatou um rendimento de 487% em Bitcoin no acumulado do ano, fruto da agressiva acumulação, que passou de 12.000 BTC no fim de junho para os níveis atuais.

O desempenho das ações, no entanto, ficou atrás dos ganhos do Bitcoin, com papéis sendo negociados próximos às mínimas de quatro meses, mesmo após a marca de 20.000 BTC ser atingida.

🇯🇵 Japan's @Metaplanet_JP Q2 financial report shows a 468% Bitcoin yield, becoming the 4th largest global holder with 18,113 BTC worth $2.1B, targeting 210,000 BTC by 2027.#Japan #Bitcoinhttps://t.co/n5xJXwpgW7 — Cryptonews.com (@cryptonews) August 13, 2025

Geração de receita via opções

A companhia alocou ¥20,4 bilhões da oferta para o Negócio de Geração de Renda em Bitcoin, expandindo operações com opções.

A Metaplanet gerou ¥1,9 bilhão em receita com opções de Bitcoin no 2º trimestre de 2025.

A estratégia busca gerar renda através da venda coberta de calls e da negociação de volatilidade, enfrentando a natureza sem rendimento do Bitcoin.

A gestão projeta lucratividade operacional no ano cheio com base nos prêmios acumulados de opções.

Os resultados do 2T25 mostraram lucro operacional de ¥816 milhões sobre receita de ¥1,2 bilhão, em grande parte oriundos de ¥1,1 bilhão em opções de Bitcoin.

Esse modelo de negócio cria receitas recorrentes, além da especulação sobre valorização.

A base de acionistas cresceu mais de 1.000%, chegando a 128.000 indivíduos, conforme a estratégia em Bitcoin ganhou atenção global.

A empresa passou de operadora hoteleira em dificuldades para a mais proeminente detentora corporativa de Bitcoin da Ásia.

O movimento corporativo global em Bitcoin já soma 31 entidades controlando mais de US$ 413 bilhões em reservas.

Próximos passos da Metaplanet

A oferta internacional da Metaplanet foi precificada com desconto de 9,93% em relação ao preço de referência de ¥614 em 9 de setembro.

Como resultado, garantiu-se pontos de entrada atrativos para investidores institucionais estrangeiros.

Os recursos da liquidação serão usados imediatamente para compras de Bitcoin.

Por fim, o pagamento será concluído em 16 de setembro, com entrega no dia seguinte.

Fonte: Bitcoin Treasuries

👉Neste artigo, vamos falar um pouco mais sobre as melhores Bitcoin wallets para esclarecer as dúvidas dos usuários.