Metaplanet continua expansão cripto e compra mais US$ 623 milhões em BTC

Empresa adquiriu mais de 5,2 mil unidades da criptomoeda, elevando patrimônio para quase 31 mil bitcoins.

A Metaplanet comprou 5.268 BTC por US$ 623 milhões. Ou seja, elevando seu total para 30.823 BTC,

Agora, eles estão avaliados em cerca de US$ 3,3 bilhões, a um preço médio de aquisição de US$ 108,0 mil por unidade da criptomoeda.

Listada em Tóquio, a companhia agora é a quarta maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo.

Ela superou a meta de 30 mil BTC prevista para o ano fiscal de 2025 antes do prazo final.

Metaplanet compra mais BTC

A aquisição colocou a Metaplanet atrás apenas do portfólio cripto da Strategy (640.031 BTC), MARA Holdings (52.477 BTC) e XXI (43.514 BTC).

Assim, o CEO Simon Gerovich traçou uma meta ousada. Ele pretende acumular 210 mil BTC até 2027, o equivalente a 1% de todo o fornecimento da moeda.

No terceiro trimestre de 2025, a empresa obteve yield de 33% em BTC. Desse modo, somando 4.412 BTC em ganhos por meio de operações de tesouraria.

Desde 2024, a Metaplanet supera suas metas trimestrais: 309,8% no 4T24, 95,6% no 1T25 e 129,4% no 2T25.

Receita com opções dispara 116%

O negócio de geração de renda com Bitcoin registrou US$ 16,28 milhões em receita trimestral, alta de 115,7% em relação ao 2T25.

O desempenho levou a administração a revisar as projeções de 2025 para US$ 45,4 milhões em receita e US$ 31,38 milhões em lucro operacional.

Ou seja, o que representa aumento de 100% e 88%, respectivamente, frente às previsões anteriores.

Desse modo, o segmento de opções cresce rápido desde o fim de 2024. A receita passou de US$ 4,62 milhões (4T24) para US$ 5,14 milhões (1T25) e US$ 7,55 milhões (2T25), antes de disparar no terceiro trimestre.

Assim, a Metaplanet destinou US$ 136,3 milhões apenas para operações de geração de renda com Bitcoin.

Ela atingiu isso vendendo opções e monetizando volatilidade, enquanto mantém os BTC de longo prazo em cold storage.

No dia 1º de outubro, a empresa lançou a Fase II de sua estratégia. Com isso, adicionando novas linhas de negócios para ampliar a capacidade de acumulação sem diluir capital comum.

O plano inclui três frentes: geração de renda com opções próprias, a plataforma Bitcoin.jp com mídia e conferências, e o Project NOVA, programado para 2026.

A empresa também está escalando operações sofisticadas de trading ao contratar especialistas globais em derivativos institucionais.

Novos instrumentos financeiros

A expansão de receita apoiará emissões de ações preferenciais perpétuas com dividendo limitado a 6% ao ano.

Elas foram aprovadas em assembleia no dia 1º de setembro.

O alvo inicial é alcançar 25% do valor patrimonial líquido, com possibilidade de expansão conforme o crescimento da receita.

As ações preferenciais Classe A serão não conversíveis e sem diluição de equity comum.

Enquanto isso, os papéis de Classe B poderão diluir parcialmente em caso de conversão.

A Metaplanet avalia listar esses papéis, mas ainda não iniciou o exame formal com a bolsa.

Capital Group compra 11,45% da Metaplanet

A Capital Group adquiriu 11,45% da Metaplanet, equivalente a quase US$ 500 milhões. A transação aconteceu por meio de sua subsidiária Capital Research and Management Company.

Com isso, o grupo tornou-se o maior acionista da companhia.

O gestor de ativos de US$ 2,6 trilhões ampliou sua posição de 8,31% em agosto para 11,39% no dia 17 de setembro, ultrapassando a National Financial Services.

Agora, o investimento reforça a validade do modelo de tesouraria corporativa em Bitcoin.

Atualmente, mais de 196 empresas listadas já possuem BTC em seus balanços, somando mais de US$ 120 bilhões.

A entrada da Capital Group coincidiu com a oferta internacional de US$ 1,45 bilhão concluída no dia 17 de setembro.

Na ocasião, a gestora emitiu 385 milhões de novas ações para investidores institucionais.

Desde que adotou a estratégia de tesouraria em Bitcoin, a Metaplanet levantou mais de 500 bilhões de ienes (US$ 3,34 bilhões) por meio de warrants, bônus conversíveis e ofertas de ações.

Expansão e novos projetos

Eric Trump entrou para o conselho consultivo em março e participou de reuniões de acionistas para apoiar a estratégia voltada ao BTC.

A iniciativa Bitcoin.jp servirá como hub de distribuição para conteúdo, educação, produtos e serviços ligados ao Bitcoin no Japão.

O domínio premium gerará receita com parcerias, publicidade, serviços white label e programas de afiliados.

Também vai sediar a Bitcoin Magazine Japan e a conferência Bitcoin Japan 2027.

No momento da publicação, o Bitcoin negocia próximo de US$ 116 mil, com alta de 2,53% no fechamento diário.