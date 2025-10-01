Cryptonews Notícias de Bitcoin

Metaplanet continua expansão cripto e compra mais US$ 623 milhões em BTC

Bitcoin Btc Criptomoedas Mercado Metaplanet
Empresa adquiriu mais de 5,2 mil unidades da criptomoeda, elevando patrimônio para quase 31 mil bitcoins.
Autor
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Verificado por
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Empresa aumentou portfólio cripto

A Metaplanet comprou 5.268 BTC por US$ 623 milhões. Ou seja, elevando seu total para 30.823 BTC,

Agora, eles estão avaliados em cerca de US$ 3,3 bilhões, a um preço médio de aquisição de US$ 108,0 mil por unidade da criptomoeda.

Listada em Tóquio, a companhia agora é a quarta maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo.

Ela superou a meta de 30 mil BTC prevista para o ano fiscal de 2025 antes do prazo final.

Metaplanet compra mais BTC

A aquisição colocou a Metaplanet atrás apenas do portfólio cripto da Strategy (640.031 BTC), MARA Holdings (52.477 BTC) e XXI (43.514 BTC).

Assim, o CEO Simon Gerovich traçou uma meta ousada. Ele pretende acumular 210 mil BTC até 2027, o equivalente a 1% de todo o fornecimento da moeda.

👉Procurando pela previsão do Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Neste artigo, apresentaremos uma análise técnica.

No terceiro trimestre de 2025, a empresa obteve yield de 33% em BTC. Desse modo, somando 4.412 BTC em ganhos por meio de operações de tesouraria.

Desde 2024, a Metaplanet supera suas metas trimestrais: 309,8% no 4T24, 95,6% no 1T25 e 129,4% no 2T25.

Receita com opções dispara 116%

O negócio de geração de renda com Bitcoin registrou US$ 16,28 milhões em receita trimestral, alta de 115,7% em relação ao 2T25.

O desempenho levou a administração a revisar as projeções de 2025 para US$ 45,4 milhões em receita e US$ 31,38 milhões em lucro operacional.

Ou seja, o que representa aumento de 100% e 88%, respectivamente, frente às previsões anteriores.

Desse modo, o segmento de opções cresce rápido desde o fim de 2024. A receita passou de US$ 4,62 milhões (4T24) para US$ 5,14 milhões (1T25) e US$ 7,55 milhões (2T25), antes de disparar no terceiro trimestre.

Assim, a Metaplanet destinou US$ 136,3 milhões apenas para operações de geração de renda com Bitcoin.

Ela atingiu isso vendendo opções e monetizando volatilidade, enquanto mantém os BTC de longo prazo em cold storage.

No dia 1º de outubro, a empresa lançou a Fase II de sua estratégia. Com isso, adicionando novas linhas de negócios para ampliar a capacidade de acumulação sem diluir capital comum.

O plano inclui três frentes: geração de renda com opções próprias, a plataforma Bitcoin.jp com mídia e conferências, e o Project NOVA, programado para 2026.

A empresa também está escalando operações sofisticadas de trading ao contratar especialistas globais em derivativos institucionais.

Novos instrumentos financeiros

A expansão de receita apoiará emissões de ações preferenciais perpétuas com dividendo limitado a 6% ao ano.

Elas foram aprovadas em assembleia no dia 1º de setembro.

O alvo inicial é alcançar 25% do valor patrimonial líquido, com possibilidade de expansão conforme o crescimento da receita.

As ações preferenciais Classe A serão não conversíveis e sem diluição de equity comum.

Enquanto isso, os papéis de Classe B poderão diluir parcialmente em caso de conversão.

A Metaplanet avalia listar esses papéis, mas ainda não iniciou o exame formal com a bolsa.

Capital Group compra 11,45% da Metaplanet

A Capital Group adquiriu 11,45% da Metaplanet, equivalente a quase US$ 500 milhões. A transação aconteceu por meio de sua subsidiária Capital Research and Management Company.

Com isso, o grupo tornou-se o maior acionista da companhia.

O gestor de ativos de US$ 2,6 trilhões ampliou sua posição de 8,31% em agosto para 11,39% no dia 17 de setembro, ultrapassando a National Financial Services.

Agora, o investimento reforça a validade do modelo de tesouraria corporativa em Bitcoin.

Atualmente, mais de 196 empresas listadas já possuem BTC em seus balanços, somando mais de US$ 120 bilhões.

A entrada da Capital Group coincidiu com a oferta internacional de US$ 1,45 bilhão concluída no dia 17 de setembro.

Na ocasião, a gestora emitiu 385 milhões de novas ações para investidores institucionais.

Desde que adotou a estratégia de tesouraria em Bitcoin, a Metaplanet levantou mais de 500 bilhões de ienes (US$ 3,34 bilhões) por meio de warrants, bônus conversíveis e ofertas de ações.

Expansão e novos projetos

Eric Trump entrou para o conselho consultivo em março e participou de reuniões de acionistas para apoiar a estratégia voltada ao BTC.

A iniciativa Bitcoin.jp servirá como hub de distribuição para conteúdo, educação, produtos e serviços ligados ao Bitcoin no Japão.

O domínio premium gerará receita com parcerias, publicidade, serviços white label e programas de afiliados.

Também vai sediar a Bitcoin Magazine Japan e a conferência Bitcoin Japan 2027.

No momento da publicação, o Bitcoin negocia próximo de US$ 116 mil, com alta de 2,53% no fechamento diário.

📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,220,407,578,997
3.14
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$117,613
3.01 %
Bitcoin

Mais Artigos

Finance News
Binance e OKX lançam cartão cripto no Brasil
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-01 21:00:00
Notícias de Altcoin
Altseason? Zcash sobe 35% no dia e Pudgy Penguins e Sonic disparam
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-01 19:30:57
Pedro Augusto
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores