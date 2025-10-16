Metanol: como blockchain pode resolver problemas de bebidas no Brasil

Head de comunicação da Chiliz comenta sobre uso da tecnologia em atividades de rastreabilidade na cadeia produtiva de destilados.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Brasil enfrenta uma crise sanitária e de segurança pública provocada pelo uso de metanol em bebidas adulteradas.

E a tecnologia blockchain pode desempenhar um papel importante na rastreabilidade desses produtos.

Além de criptomoedas, a blockchain serve para o gerenciamento de dados de praticamente qualquer sistema.

Ou seja, pode-se usá-la no processo de produção de bebidas alcóolicas, oferecendo dados sobre toda a cadeia produtiva.

Dessa forma, por oferecer um sistema de informações que não podem ser alteradas, a tecnologia garante transparência e precisão para o Brasil enfrentar a crise do metanol.

Segundo Marina Fuzeti Fagali, Head de Comunicação & Corporate Affairs da Chiliz, a adoção da blockchain também garante mais segurança até mesmo para bets.

A recente crise do metanol trouxe um foco trágico, porém necessário, para o verdadeiro potencial da tecnologia blockchain, que vai muito além do mercado financeiro.



O que está em jogo é a capacidade de criar infraestruturas que ofereçam transparência, rastreabilidade e, acima de tudo, segurança para o consumidor em qualquer setor, seja na cadeia de suprimentos ou no ecossistema de apostas esportivas.

Crise do metanol no Brasil e blockchain

O metanol é um álcool utilizado amplamente na indústria química e como combustível.

Desse modo, quando ingerido como bebida, ele sofre metabolismo no organismo, gerando formaldeído e ácido fórmico.

Portanto, essas substâncias podem causar danos irreversíveis à saúde, incluindo perda de visão e até a morte.

👉Não fique de fora: DeFi token: Melhores criptomoedas DeFi em 2025

Sendo assim, os sintomas de intoxicação podem aparecer entre 12 e 24 horas após a ingestão e incluem náuseas, vômitos, dor abdominal e alterações visuais.

No total, o Ministério da Saúde registrou 148 notificações por intoxicação por metanol, até agora.

Sendo que 41 casos foram confirmados e 107 continuam em investigação. Outras 469 notificações foram descartadas após análise laboratorial.

Mas, para combater a crise do metanol, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) propôs o uso da tecnologia blockchain para rastrear a produção de destilados no Brasil.

Ele pretende criar uma audiência pública para discutir o assunto.

Conforme disse Marina Fuzeti Fagali, essas iniciativas legislativas corroboram para a adoção da tecnologia na indústria de bebidas.

Vemos com otimismo os projetos de lei que buscam adotar essa tecnologia como uma nova camada de proteção.



Para que o Brasil lidere essa transformação, é crucial que a regulação seja guiada pelo princípio da neutralidade tecnológica, garantindo assim que a lei possa acompanhar o potencial de inovação oferecido, com foco na solução e mitigação dos riscos, e não na especificidade da tecnologia em si.