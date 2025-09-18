Bancos vão usar blockchain para rastrear criptomoedas em Nova York

O NYDFS quer modernizar a supervisão e combater crimes como lavagem de dinheiro e evasão de sanções através de redes descentralizadas.

O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) publicou uma nova diretriz que obriga os bancos a integrar blockchain em seus programas de compliance.

A medida marca mais um passo para reforçar o controle sobre os ativos digitais.

Em nota divulgada no dia 17 de setembro, a superintendente Adrienne Harris ordenou que todas as instituições financeiras de Nova York.

Portanto, isso inclui filiais de bancos estrangeiros, adotem ferramentas de monitoramento blockchain para enfrentar riscos ligados às moedas virtuais.

Bancos adotam blockchain para rastrear cripto

A medida responde ao aumento da exposição de criptomoedas no setor bancário e amplia a orientação já dada às empresas de cripto licenciadas em 2022.

‘À medida que os bancos tradicionais entram em atividades com criptomoedas, suas funções de compliance precisam se adaptar.

Eles devem adotar novas ferramentas e tecnologias para mitigar riscos diferentes e emergentes’, disse Harris.

A carta do departamento mostra que blockchain gera inteligência acionável, semelhante ao que já usam as empresas de cripto licenciadas.

Agora, o NYDFS quer que os bancos usem essas ferramentas para rastrear carteiras de clientes, como a blockchain.

Além disso, para verificar a origem de fundos de prestadores de serviços de ativos virtuais e monitorar exposição a lavagem de dinheiro, sanções ou outros crimes.

Sendo assim, os bancos também devem comparar a atividade esperada com as transações reais e avaliar riscos em novos produtos ou serviços cripto.

O regulador destacou que os exemplos não são exaustivos. Cada banco deve ajustar seu modelo de gestão de riscos e revisá-lo de forma contínua.

Segundo a diretriz, a adoção de blockchain é essencial porque as instituições se envolvem cada vez mais com ativos digitais, seja em operações próprias ou por meio de clientes.

📚Para mais detalhes, neste guia, daremos uma explicação detalhada de tudo o que você queria saber sobre blockchain.

Adoção da tecnologia reforça proteção do sistema financeiro

O NYDFS enquadrou a ordem como parte de sua estratégia de proteção ao sistema financeiro do estado.

Em paralelo, o órgão também reforça as regras de cibersegurança.

No dia 12 de setembro, o departamento afirmou que ‘proteger os nova-iorquinos começa por proteger o sistema financeiro de Nova York’, ao anunciar exigências mais duras.

Até 1º de novembro de 2025, bancos e outras entidades cobertas terão que cumprir novas normas da regulação de cibersegurança de Nova York.

Ou seja, o texto obriga autenticação multifator (MFA) para todos que acessam sistemas internos.

O estado alterou a regra da MFA em 2023 para reduzir ataques de credenciais e vazamentos de dados no setor financeiro.

As medidas mostram a tentativa do NYDFS de modernizar a supervisão dos serviços financeiros, tradicionais e digitais.

O regulador vê a blockchain como ferramenta-chave contra crimes financeiros. Já a MFA fortalece as defesas contra ataques cibernéticos.

Com a adoção de criptomoedas em alta, Nova York deixa claro que os bancos devem assumir papel mais ativo na proteção da integridade do sistema financeiro.

Rede blockchain ganha força contra crimes cripto

O uso de blockchain tornou-se essencial na detecção de crimes à medida que cresce o uso ilícito de ativos digitais.

Em março, a Chainalysis revelou laços financeiros entre cartéis de drogas do México e fornecedores chineses de precursores de fentanil.

Dessa forma, o relatório expôs mais de US$ 37,8 milhões em transações suspeitas de cripto entre 2018 e 2023.

Investigadores disseram que as criptomoedas permitiram a traficantes de químicos mover fundos entre países sem contato físico.

Ou seja, formando parte de uma rede subterrânea que conecta China, México e EUA.

A mesma tecnologia tem sido decisiva no combate ao cibercrime. Em julho, a Autoridade de Lavagem de Dinheiro da Grécia fez sua primeira apreensão de cripto.

Ela congelou fundos ligados ao hack de US$ 1,5 bilhão da exchange Bybit, atribuído ao Lazarus Group da Coreia do Norte.

Usando ferramentas Chainalysis Reactor, as autoridades rastrearam fundos roubados através de camadas de lavagem e confirmaram vínculos com carteiras usadas na invasão de fevereiro de 2025.

Desse modo, cerca de um terço dos ativos ainda pode ser rastreado, segundo os investigadores.

Análises blockchain em alta

O setor privado também amplia a vigilância.

A Tether anunciou um novo investimento na Crystal Intelligence, empresa de análises blockchain usada por reguladores e autoridades para identificar transações ilícitas.

Com isso, a parceria reforça a plataforma Scam Alert, lançada em 2025, que marca carteiras ligadas a fraudes, hacks e esquemas de phishing.

Enquanto isso, o Tesouro dos EUA sancionou em julho a russa Aeza Group.

Ele bloqueou uma carteira TRON com mais de US$ 350 mil, depois que a Chainalysis a conectou a operadores de ransomware e vendedores da darknet.

A ofensiva ocorre enquanto fraudes com cripto disparam. O FBI relatou perdas de US$ 9,3 bilhões em 2024, a maioria em golpes de investimento.

Já a CertiK aponta perdas acima de US$ 2,2 bilhões só no primeiro semestre de 2025, impulsionadas por roubos de carteiras e golpes de phishing.