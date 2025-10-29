LTC pode subir acima de US$ 150 com primeiro ETF nos EUA? – Análise

A Canary Capital lançou nesta terça-feira (28) o primeiro fundo atrelado à criptomoeda nos Estados Unidos, agora listado na Nasdaq.

A notícia impulsionou o preço do Litecoin, que subiu 9%, com analistas projetando uma possível valorização até US$ 150 nas próximas semanas.

De acordo com o comunicado, a empresa recebeu autorização da SEC e vai estrear o Canary Litecoin (LTCC) ETF na Nasdaq ainda hoje.

O CEO da Canary Capital, Steven McClurg, afirmou que o ETF de LTC será o próximo ETF de altcoin a entrar em operação após o de Ethereum, o que reforçou as projeções otimistas.

Canary Capital has just filed form 8-A with the SEC for the Canary Litecoin ETF to be listed on the @Nasdaq. Indicating that a launch is imminent and trading could soon commence. (NASDAQ:LTCC)



Source: https://t.co/bvZW2tiROn pic.twitter.com/1yl8oM6G8l — Litecoin Foundation ⚡️ (@LTCFoundation) October 27, 2025

Litecoin sobe 9% com primeiro ETF listado na Nasdaq

No fechamento desta análise, o Litecoin era negociado a US$ 102,04, com alta de 9% nos últimos sete dias. Atualmente, o ativo possui valor de mercado de cerca de US$ 7,8 bilhões, mantendo-se entre as 20 maiores criptomoedas do mundo.

Dessa forma, analistas apontam que o LTC demonstra força no gráfico semanal, indicando que a tendência pode mudar de direção e buscar o alvo de US$ 150 no curto prazo.

Os dados também revelam que a maioria dos grandes detentores de Litecoin — investidores com pelo menos 100 LTC — ainda mantém suas moedas há mais de quatro anos sem vender.

Atualmente, 67% de toda a oferta em circulação está guardado nessas carteiras, o que mostra confiança de longo prazo na criptomoeda.

Fonte: X/Litecoin

Ichimoku aponta rompimento e Litecoin entre US$ 140 e US$ 300

O gráfico semanal do par LTC/USDT mostra um rompimento claro de alta após meses de consolidação. A linha de tendência ascendente, que sustenta o preço desde o início de 2024, foi respeitada e agora reforça o impulso comprador.

Após oscilar entre US$ 80 e US$ 120 por vários meses, o Litecoin rompeu a resistência dos US$ 100 a US$ 103, sinalizando renovado otimismo no mercado.

O indicador Ichimoku confirma o rompimento, com o preço acima da nuvem, o que é um forte sinal de reversão de tendência. A projeção do indicador se estende até dezembro, apontando um possível avanço até US$ 140 no curto prazo.

Gráfico do Litecoin (LTC) no TradingView

No médio prazo, as previsões indicam um alvo ainda mais ambicioso: US$ 300 até o fim de 2025 ou início de 2026, o que representaria uma valorização superior a 100% em relação aos níveis atuais.

Ainda assim, analistas alertam para uma possível retestagem da região de rompimento em US$ 100 antes de o movimento de alta continuar.

O perfil de volume mostra forte acumulação entre US$ 60 e US$ 80 durante 2024. Nesse sentido, esta zona que tende a servir como suporte robusto em eventuais correções.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o lançamento do primeiro ETF de Litecoin nos Estados Unidos representa um marco importante não somente para o ativo, mas para o mercado como um tod.

A entrada do LTC na Nasdaq amplia sua legitimidade e pode atrair novos investidores institucionais. Ainda assim, mantenho cautela.

O entusiasmo inicial pode gerar volatilidade de curto prazo, principalmente se houver realização de lucros após o rali. Acredito que, enquanto o Litecoin se mantiver acima de US$ 100, o cenário continuará positivo.

Se o ativo confirmar o rompimento de US$ 120, poderemos ver uma nova onda de alta rumo aos US$ 150, consolidando o LTC como uma das altcoins mais resilientes deste ciclo.