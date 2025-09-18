Investidor transforma US$ 1.000 em US$ 1 milhão com BNB ao segurar desde 2017

Zhao, cofundador e ex-CEO da Binance, lembrou que o BNB foi lançado em uma ICO a US$ 0,10 há oito anos.

Um investidor de longo prazo que manteve suas moedas BNB desde 2017 conseguiu multiplicar por mil seu aporte inicial, transformando US$ 1.000 em US$ 1 milhão.

O caso chama atenção para a estratégia de ‘diamond hands’ — termo usado no mercado para se referir a quem mantém seus ativos sem vender, mesmo diante de fortes oscilações.

A aposta de US$ 1.000 que virou fortuna

Segundo dados da plataforma Lookonchain, o investidor adquiriu tokens BNB ainda em 2017, quando a moeda nativa da Binance era negociada perto de US$ 1.

O aporte modesto de US$ 1.000 garantiu uma posição que hoje ultrapassa US$ 1 milhão, representando uma valorização de 1.000 vezes em oito anos.

Mesmo com a oportunidade de realizar lucros milionários, informações da Nansen apontam que o investidor segue segurando suas moedas, reforçando a postura de longo prazo que caracteriza os ‘diamond hands’.

Retorno histórico do token da carteira “0x850”. Fonte: Nansen

BNB rompe US$ 1.000 e atinge novo recorde

O feito acontece em meio à disparada recente do BNB, que atingiu o marco histórico de US$ 1.005 na terça-feira, segundo dados do Cointelegraph Markets.

O movimento reforça o otimismo de investidores quanto à aproximação de uma nova altseason, período em que criptomoedas além do Bitcoin tendem a registrar altas expressivas.

Essa valorização também reflete a força do ecossistema da Binance, que continua sendo uma das maiores corretoras globais e concentra grande parte da utilidade do token.

BNB just broke $1,000 today!



Diamond Hand 0x8503 spent less than $1K to buy 999 $BNB eight years ago, when the price was only ~$1.



Now, those 999 $BNB are worth ~$1M, a 1,000x return.

Perspectivas para o ciclo do mercado cripto

A alta do BNB ocorre em um contexto de expectativas crescentes para o próximo ciclo de mercado.

Há três semanas, Raoul Pal, CEO da Global Macro Investor, destacou que o mercado estaria em uma ‘sala de espera’ antes da fase final de descoberta de preços, prevendo que o ciclo pode se estender até o primeiro ou segundo trimestre de 2026.

De acordo com ele, a lentidão do ciclo econômico global tende a manter altos níveis de liquidez por mais tempo, o que pode beneficiar ativos digitais e prolongar o bull market.

O papel da utilidade nativa do BNB

Especialistas também apontam que a utilidade do token tem sido um dos principais motores para sua valorização.

Marwan Kawadri, líder de DeFi e chefe da região EMEA da BNB Chain, ressaltou que o BNB é um ativo ‘único’.

Em suma, sua demanda cresce tanto em exchanges centralizadas quanto entre investidores institucionais.

De acordo com ele, o aumento do número de desenvolvedores, protocolos e usuários no ecossistema cria um verdadeiro efeito de rede.

Isto, por sua vez, fortalece ainda mais a moeda.

CZ relembra trajetória do BNB

Ademais, Changpeng Zhao, cofundador e ex-CEO da Binance, também comentou o marco histórico.

Em publicação no X, Zhao lembrou que o BNB foi lançado em uma ICO a US$ 0,10 há oito anos.

Além disso, ele mencionou que sua evolução até a marca de US$ 1.000 é ‘indescritível’.

Por fim, ele destacou que o crescimento foi fruto de muito trabalho, resiliência e da decisão de manter o foco no desenvolvimento da rede.

Watching #BNB go from $0.10 ICO price 8 years ago to today's $1000 is something words cannot explain.



I, not representing any entity or title, as just a community member and a #BNB holder, thank everyone in the #BNB and crypto ecosystem, for your support.



We had our challenges… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 18, 2025