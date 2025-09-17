BNB vai subir e romper US$ 1 mil? CZ revela que mais de 50 empresas querem montar reserva de BNB

O BNB vive um momento de forte expectativa no mercado. Após atingir uma nova máxima histórica de US$ 955, a criptomoeda se aproxima do tão aguardado patamar de US$ 1.000.

Esse marco psicológico é símbolo de maturidade e consolidação do ativo. Especialmente diante da onda de interesse institucional que começa a ganhar força.

Além da valorização, declarações recentes de Changpeng Zhao (CZ), fundador da Binance, ampliaram ainda mais a euforia.

Ele revelou que mais de 50 empresas já procuraram a Binance para criar reservas de BNB. Um movimento que pode transformar o token em um pilar estratégico dentro de novos ecossistemas digitais.

Durante sua fala, CZ destacou que usa o BNB como uma verdadeira moeda de utilidade.

Ele lembrou que o token nasceu como ativo nativo em múltiplas blockchains. Além disso, hoje está presente em inúmeros casos de uso, tanto em ambientes centralizados quanto descentralizados.

No campo das exchanges, o BNB garante descontos em taxas de negociação, acesso a programas de rendimento, participação em liquidez de grandes pools e integração com produtos como o Binance Alpha.

Fora do universo da corretora, a moeda também é utilizada em pagamentos em diferentes países, fortalecendo sua imagem como ativo funcional e não apenas especulativo.

CZ ressaltou ainda que o ecossistema diversificado do BNB representa uma vantagem competitiva em relação a outros criptoativos.

De acordo com ele, os efeitos de rede já são visíveis em regiões como Sudeste Asiático, Europa, Oriente Médio e África, onde a base de usuários cresce em ritmo acelerado.

BNB vai subir: pressão de alta e riscos de correção

O avanço recente do BNB ocorreu em paralelo a uma notícia relevante para a Binance, o fim do monitoramento do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Esse alívio regulatório removeu uma das principais incertezas que pesavam sobre a exchange, liberando espaço para maior confiança entre investidores institucionais.

Além disso, a parceria com a Franklin Templeton, gigante do setor financeiro tradicional, reforçou a narrativa de que o BNB está cada vez mais próximo de se tornar infraestrutura essencial para produtos de investimento convencionais.

Esse movimento aproxima o token de uma integração real entre finanças tradicionais e o universo cripto.

Nos derivativos, os dados mostram que o open interest permanece elevado, enquanto as taxas de financiamento recuaram.

Esse quadro indica que o mercado ainda enxerga espaço para novas altas.

Porém, analistas como Mike Ermolaev, fundador da Outset PR, afirma que movimentos assim costumam vir acompanhados de fortes correções, exigindo disciplina e gestão de risco por parte dos investidores.

‘O cenário ainda favorece uma corrida até US$ 1.000, mas o mercado pode inverter a direção no fim da semana’, disse.

Já o analista Kaleo destacou que o gráfico do BNB lembra muito o período que antecedeu a explosão de preços de 2021, reforçando a possibilidade de nova arrancada.