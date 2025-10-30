Homem que deu golpe de US$ 31 milhões com cripto é preso na Tailândia

Empresário é acusado de liderar esquema com criptomoedas que prometia lucro diário de 1% para as vítimas.

As autoridades tailandesas prenderam o cidadão chinês Liang Ai-Bing. Ele é acusado de liderar o esquema Ponzi de criptomoedas da FINTOCH, avaliado em US$ 31 milhões. A detenção aconteceu após uma operação de inteligência coordenada em Bangkok.

A polícia tailandesa prendeu Liang Ai-Bing em uma residência de luxo em Bangkok, no dia 29 de outubro de 2025. Ele é acusado de organizar o esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 31 milhões.

De acordo com relatórios locais, a prisão resultou de uma operação conjunta entre as autoridades da Tailândia e da China, que mirava um dos casos de fraude cripto mais notórios da Ásia.

Liang morava sozinho desde dezembro de 2024 em um escritório residencial de três andares no distrito de Wang Thonglang. Ele pagava cerca de US$ 4,6 mil de aluguel mensal.

Fonte: KhaosodEnglish

Assim, durante a operação, a polícia encontrou uma pistola Beretta sem licença e 20 munições. Isso acrescentou acusações por porte ilegal de arma às acusações de fraude.

Golpe cripto de US$ 31 milhões

As autoridades chinesas afirmam que Liang trabalhou com quatro cúmplices. São eles: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. Juntos, eles são responsáveis pelas atividades da FINTOCH entre dezembro de 2022 e maio de 2023.

A plataforma fraudulenta prometia 1% de retorno diário aos investidores. Além disso, alegava falsamente ser de propriedade da Morgan Stanley. Dessa forma, o golpe atraiu vítimas em vários países da Ásia antes de desmoronar de forma espetacular.

A operação era altamente organizada, com funções bem definidas. Enquanto Liang e Tang cuidavam do desenvolvimento da plataforma, Al e Wu gerenciavam relações públicas e promoções na plataforma.

Já Zuo comandava o marketing até ser preso na China e liberado sob fiança, tornando-se o único suspeito que não fugiu do país.

Portanto, essa divisão de tarefas permitiu ao grupo manter uma fachada profissional enquanto enganava investidores de forma sistemática.

Dessa forma, o investigador on-chain ZachXBT revelou o colapso do esquema com criptomoedas em maio de 2023. Naquele instante a equipe aplicou o golpe final, sacando 31,6 milhões de USDTs da Binance Smart Chain.

Assim, os fundos roubados foram distribuídos entre vários endereços nas redes Tron e Ethereum. Isso aconteceu enquanto os investidores denunciavam falhas nas retiradas.

Antes do colapso, tanto a autoridade monetária de Singapura quanto o Morgan Stanley haviam emitido alertas públicos sobre o golpe.

Agora, o Morgan Stanley negou qualquer vínculo com a FINTOCH e afirmou que não realiza negócios por redes sociais ou aplicativos móveis.

Promessa de lucro de 1% com golpe cripto

A operação FINTOCH usou táticas sofisticadas de engano que iam além dos métodos tradicionais de fraude. Portanto, o site apresentava ‘Bobby Lambert’ como CEO, mas ele era apenas um ator pago, sem ligação com o setor financeiro.

Fonte: Web Archive

Sendo assim, a equipe fraudulenta chegou a obter uma auditoria da CertiK para legitimar a operação. Desse modo, explorando a confiança dos investidores em avaliações de segurança terceirizadas.

O grupo realizou eventos promocionais em Dubai, em maio de 2023, atraindo representantes de 19 países e supostos especialistas em blockchain que davam uma aparência de credibilidade.

‘William’, listado como presidente do conselho da FINTOCH, anunciou planos para criar uma blockchain pública. Além disso, ele afirmou que a empresa seria listada na NASDAQ.

Fonte: Yahoo Finance

O evento contou com discursos de supostos representantes do United Nations World Blockchain Group, reforçando ainda mais a ilusão de legitimidade.

Posteriormente, a rede de fraude tentou continuar as operações por meio de projetos rebatizados.

Em outubro de 2023, o mesmo grupo lançou a FinSoul, uma plataforma de jogos que supostamente aplicou outro golpe de US$ 1,6 milhão por meio de manipulação de mercado.

A CertiK identificou os mesmos executivos da FINTOCH atuando na rebatizada Standard Cross Finance. Ou seja, todos atores da indústria do entretenimento, não profissionais financeiros.

O token FinSoul foi lançado na BNB Smart Chain, sendo negociado a US$ 0,39 antes de disparar para US$ 17,57. Depois, ele colapsou quase a zero em poucas horas, quando a equipe drenou US$ 1,6 milhão em USDT da liquidez.

Justiça além das fronteiras

Liang agora enfrenta acusações por posse ilegal de arma, munição e entrada irregular na Tailândia como estrangeiro.

As autoridades tailandesas coordenam o processo de extradição com a China, onde ele pode ser acusado de fraudar quase 100 vítimas em mais de 100 milhões de yuans, cerca de US$ 14 milhões, segundo relatórios chineses.

No entanto, evidências on-chain indicam que o valor total superou US$ 31 milhões, incluindo vítimas internacionais.

Contudo, a prisão de Liang ocorre em meio a uma onda crescente de fraudes com criptomoedas em toda a Ásia.

Em março, a Tailândia também prendeu Wu Di, uma chinesa de 27 anos. Ele foi acusada de roubar mais de US$ 17,7 milhões por meio de golpes de investimento no Facebook em apenas dois meses.

Mais recentemente, Zhimin Qian, outra cidadã chinesa no Reino Unido, se declarou culpada por participação na maior apreensão de criptomoedas do mundo. O esquema totalizou mais de US$ 6,7 bilhões.

Qian organizou um esquema de investimento na China entre 2014 e 2017, atingindo mais de 128 mil vítimas antes de as autoridades britânicas confiscarem 61 mil BTCs.