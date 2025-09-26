Hardfork? Censura ameaça dividir BTC e derrubar seu valor

Disputa entre desenvolvedores sobre assuntos delicados expõe risco de grande atualização no Bitcoin e ameaça à resistência histórica da rede.

O Bitcoin (BTC), considerado a rede mais resistente à censura no mundo, enfrenta hoje um debate profundo que pode gerar um hardfork e dividir a rede.

Crimes como divulgação de pornografia infantil e propostas de censura se tornaram o centro de uma disputa entre desenvolvedores e operadores de nós.

Assim, levantando questões éticas, técnicas e políticas que podem redefinir o futuro da criptomoeda.

Nos últimos meses, a polêmica cresceu após a circulação de mensagens atribuídas a Luke Dashjr, mantenedor do Bitcoin Knots e fundador do pool de mineração OCEAN.

Nesses textos, o desenvolvedor teria sugerido que apenas um hardfork poderia resolver o risco de armazenamento de conteúdo ilícito, especialmente material de abuso sexual infantil (CSAM).

Embora Dashjr negue publicamente essa intenção, a divulgação intensificou a divisão entre comunidades ligadas ao Bitcoin Core e ao Knots.

Hardfork no Bitcoin: disputa entre Core e Knots

O conflito começou de forma técnica, quando desenvolvedores do Bitcoin Core estudaram aumentar o espaço do campo op_return.

Essa alteração facilitaria o armazenamento de dados não monetários de forma menos invasiva, reduzindo o risco de informações indesejadas ocuparem saídas não gastáveis.

Por outro lado, o Bitcoin Knots, mantido por Dashjr, adota filtros que rejeitam transações vistas como ‘spam’.

Para essa vertente, qualquer dado não monetário não deveria ter espaço no Bitcoin, já que a rede foi criada essencialmente para transferências financeiras.

A princípio, tratava-se apenas de uma divergência sobre eficiência.

Porém, o argumento evoluiu. De ‘proteger os nós contra spam’, a discussão passou a incluir o temor de que conteúdos abusivos fossem hospedados nos blocos da rede.

A proposta polêmica de Dashjr

De acordo com mensagens privadas divulgadas pelo portal The Rage, Dashjr teria admitido que os filtros do mempool não bastam para impedir que nós acabem armazenando conteúdos ilegais.

A solução apresentada seria a criação de um comitê multisig de confiança, capaz de revisar blocos e substituir dados suspeitos por provas de conhecimento zero (ZKP).

Com isso, operadores poderiam eliminar o conteúdo de seus nós sem quebrar a validade criptográfica das transações.

Dashjr teria escrito: ‘Agora as únicas opções são que o Bitcoin morra ou que confiemos em alguém’.

A proposta, no entanto, exige uma mudança de consenso, algo que inevitavelmente resultaria em um hardfork.

Assim, dividindo a rede entre quem adota as novas regras e quem segue com a versão atual.

Risco de censura e precedentes perigosos

A ideia de conceder poder a um grupo restrito para alterar dados retroativamente desafia o princípio de imutabilidade do Bitcoin.

Uma vez criada a possibilidade de substituir informações, abre-se espaço para que não apenas conteúdos ilegais sejam removidos.

No entanto, também abre espaço para que dados considerados indesejados por governos ou empresas sejam removidos.

Críticos alertam que isso representaria o fim da resistência à censura, um dos pilares que sustentam a confiança no ativo.

Além disso, operadores de nós poderiam se ver obrigados a seguir ordens judiciais ou de órgãos reguladores, ampliando o risco de penalidades criminais em caso de descumprimento.

Na prática, a criação de um comitê teria efeitos comparáveis a uma infraestrutura de compliance, capaz de impor KYC e AML de forma indireta, aproximando o Bitcoin do sistema financeiro tradicional.

A reação da comunidade

As mensagens vazadas provocaram reações imediatas. Em redes sociais, Luke Dashjr negou categoricamente que tenha proposto o hardfork.

Em postagens no X, classificou as reportagens como ‘notícia falsa difamatória’ e afirmou que seu objetivo é apenas proteger a rede contra abusos técnicos.

Ele acusou críticos de distorcer suas falas e garantiu que jamais defenderia censura organizada.

Ainda assim, seus comentários reforçaram a desconfiança. Em outro momento, ele declarou que, se a comunidade não apoiar mudanças, ‘não há como o fork acontecer’.

A controvérsia traz à tona a fragilidade de um ponto sensível: como lidar com conteúdos ilícitos em uma rede imutável.

A blockchain, por sua própria natureza, guarda cada byte aprovado em um bloco. Isso significa que qualquer dado, por mais marginal que seja, permanece registrado para sempre.

Essa encruzilhada coloca em jogo não apenas a reputação da rede, mas também sua legitimidade diante de governos e instituições financeiras.