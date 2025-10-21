ETH prega descentralização, mas 10 pessoas controlam tudo, diz desenvolvedor

Fundação recebeu crítica sobre centralização de poder em torno de Vitalik Buterin.

O ex-líder do Geth, Péter Szilágyi, revelou que de cinco a dez pessoas controlam o ecossistema do ETH.

Isso acontece por meio do ‘controle indireto completo’ de Vitalik Buterin, enquanto a Fundação paga mal aos desenvolvedores.

Assim, Szilágyi recebeu US$ 625 mil em seis anos, criando o que ele chamou de um ambiente perfeito para a ‘captura do protocolo’.

Szilágyi também publicou uma carta dura em maio de 2024 dirigida à liderança da Ethereum Foundation.

Ele expôs que um pequeno grupo de pessoas comanda todo o ecossistema, apesar do discurso público sobre descentralização.

O desenvolvedor explicou que o sucesso de novos projetos depende do apoio do mesmo círculo em torno de Buterin.

Ele exerce ‘controle indireto completo’ sobre os rumos do Ethereum. Isso acontece por meio de sua atenção, doações, investimentos e influência sobre pesquisadores.

Desenvolvedor denuncia dinâmica de ‘peão útil’

O desenvolvedor Szilágyi alertou que o ETH criou uma ‘elite dominante’.

Ou seja, onde novos projetos já não fazem ofertas públicas, mas buscam os mesmos investidores e conselheiros.

Ele contou que se sentia um ‘peão útil’ preso em um jogo de perde-perde.

Ou seja, resistir aos poderosos prejudicava sua reputação, enquanto o silêncio permitia que os grandes remodelassem o protocolo da rede.

Dessa forma, o desenvolvedor afirmou que ganhou apenas US$ 625 mil em seis anos gerenciando o principal cliente de execução do Ethereum, sem benefícios ou aumentos.

Portanto, ele chamou o emprego na Fundação de ‘má decisão financeira’, que criou ‘um terreno fértil para incentivos perversos, conflitos de interesse e eventual captura do protocolo’.

As revelações surgiram após críticas do cofundador da Polygon, Sandeep Nailwal, e preocupações sobre a influência crescente da Paradigm, ligada a projetos como o Tempo.

Sendo assim, Szilágyi destacou que, apesar de o Geth ser o time mais antigo do ecossistema, ‘não vejo muito reconhecimento por continuar por aqui’.

Ele citou um sentimento comum no Twitter, dizendo que ‘estamos felizes que você construiu um império para nós, agora saia do caminho e deixe quem pode nos fazer dinheiro assumir’.

O desenvolvedor resumiu ainda que ‘nós queríamos construir algo grandioso, mas abandonamos nossos princípios assim que o dinheiro aparece na mesa’.

Controle do ETH na mão de poucos

O denunciante afirmou que ‘todo o ecossistema depende da influência de Buterin’ há uma década.

Segundo ele, os fundadores originais disputaram poder até perceberem que ‘a chave do sucesso é o Vitalik’.

Esse processo formou ‘um pequeno grupo de 5 a 10 líderes de pensamento do Ethereum’, que investem e ocupam cargos de conselheiros em praticamente todos os projetos.

O desenvolvedor disse que, hoje, o sucesso exige ‘conseguir o apoio das 5 a 10 pessoas certas ao redor de Vitalik, ou dele mesmo’, citando o Farcaster como exemplo.

Desse modo, ele explicou que, quando a Bankless investe, o projeto garante promoção no podcast, enquanto pesquisadores que se tornam conselheiros resolvem problemas técnicos e reduzem o atrito com a mainnet do Ethereum.

O programador observou ainda que ‘as mesmas pessoas comandam todos os novos projetos, cada um favorecendo o outro, e se você ampliar a visão, verá os mesmos fundos de capital de risco em volta’.

Buterin exerce ‘controle indireto direto’ apesar da narrativa de descentralização, e suas opiniões determinam o que o ecossistema permite ou proíbe.

O antigo desenvolvedor da rede ETH afirmou que a estratégia para ações em “zona cinzenta” exige convencer Buterin de que algo é ‘ok-ish’ para obter aprovação.

Ele concluiu dizendo que ‘a direção do Ethereum sempre dependeu da relação com Vitalik’, explicando que ‘tratamos amigos com mais tolerância do que estranhos, então é melhor ser amigo do rei’.

Estratégia de compensação da Fundação ETH

Szilágyi alertou que a Fundação ‘preparou o protocolo para ser capturado’ ao pagar pouco a quem realmente se importava com o Ethereum.

Como resultado, forçava colaboradores confiáveis a buscar compensação fora.

Péter Szilágyi afirmou que a Fundação ‘tirou dinheiro que mudaria vidas de todos os seus funcionários na última década’, e que nenhuma ação de última hora vai reverter isso.

Segundo ele, a liderança ‘ficou cega por seu imenso cofre e Vitalik por sua própria riqueza’, sem perceber que os funcionários também queriam ‘viver confortavelmente’.

O problema, disse Szilágyi, veio da ‘estratégia ingênua e bem-intencionada de subtração de Vitalik’, baseada na crença ‘totalmente desconectada da realidade de que as pessoas não se importam com dinheiro’.

Quase todos os funcionários iniciais da Fundação saíram há muito tempo, pois era ‘a única forma de ter uma compensação proporcional ao valor criado’.

Ou seja, Péter Szilágyi acredita que a Fundação ‘abusou demais do fato de que algumas pessoas estavam ali por princípios, não por dinheiro’, resumindo a filosofia de Buterin como: ‘se alguém não reclama que ganha pouco, é porque ganha demais’.

Ele concluiu que a Fundação ‘foi estruturada para esconder essas informações de propósito’ e que, mesmo que isso tenha começado por acaso, ‘hoje faz parte da estratégia’.