ETFs de ETH perdem US$ 800 milhões na pior semana desde lançamento

Fundos com Ethereum à vista registraram saídas líquidas de US$ 795,6 milhões na semana encerrada na sexta-feira (26/09).

Os fundos ETFs negociados em bolsa de Ethereum (ETH) tiveram sua maior saída semanal. No total, quase US$ 800 milhões deixaram os produtos enquanto o mercado cripto recuava.

Segundo dados da SoSoValue, os ETFs de Ethereum à vista tiveram saídas de US$ 795,6 milhões. Ou seja, superando por pouco o recorde anterior de US$ 787,7 milhões registrado no início do mês.

Dessa forma, a venda ocorreu em meio a volumes elevados de negociação, que ultrapassaram US$ 10 bilhões entre os fundos.

ETFs com ETH perderam quase US$ 800 milhões

Os maiores resgates atingiram o ETHA da BlackRock e o FETH da Fidelity.

O ETHA, maior ETF de Ethereum em ativos sob gestão, perdeu mais de US$ 200 milhões. Porém, ainda mantém mais de US$ 15,2 bilhões em patrimônio.

Enquanto isso, o FETH registrou mais de US$ 362 milhões em saídas, liderando a queda semanal.

O preço do ETH caiu brevemente abaixo de US$ 4 mil na quinta (27/09) e sexta-feira (28/09). Isso provocou dois dias seguidos de resgates de US$ 250 milhões dos fundos, o pior intervalo de 48 horas desde meados de agosto.

Agora, analistas atribuíram a forte queda a uma combinação de pressão técnica, incerteza econômica global e liquidação de posições alavancadas.

Por outro lado, Ethereum se recuperou levemente e era negociado perto de US$ 4,02 mil no sábado (27/09).

ETFs de BTC também sofrem com saídas

Os ETFs de Bitcoin registraram saídas de US$ 902,5 milhões na mesma semana. Só na sexta-feira (26/09), investidores retiraram US$ 418,3 milhões, o maior volume diário em mais de um mês.

Assim como no Ethereum, o IBIT da BlackRock resistiu melhor. O fundo perdeu apenas US$ 37,3 milhões na sexta-feira (26/09), enquanto o FBTC da Fidelity teve mais de US$ 300 milhões em retiradas em um único dia.

Apesar da volatilidade, o produto da BlackRock segue ampliando sua dominância.

Dados indicam que o IBIT já deteve até 80% do mercado de ETFs de Bitcoin à vista. Porém, ao contrário dos concorrentes, a BlackRock ainda não entrou com pedido para ETF à vista de Solana (SOL).

ETFs de Solana avançam no radar institucional

Gestoras como Fidelity, Franklin Templeton e Bitwise apresentaram versões atualizadas dos formulários S-1 para ETFs de Solana. Sendo que alguns deles possuem recursos de staking.

O analista Nate Geraci prevê que a SEC dos EUA pode aprová-los até meados de outubro, chamando o mês de decisivo para os produtos de ativos digitais.

Os pedidos seguem o lançamento do REX-Osprey Solana Staking ETF na Cboe BZX, que atraiu US$ 12 milhões já no primeiro dia.

Assim, analistas afirmam que a Solana está se tornando o próximo altcoin favorito das instituições, com fortes entradas também em ETPs baseados na Europa.

Geraci e outros acreditam que a inclusão de linguagem sobre staking nesses pedidos pode abrir caminho para ETFs de Ethereum com staking, há muito aguardados.

Enquanto isso, produtos de Bitcoin listados em bolsa já detêm mais de 1,47 milhão de BTC. Ou seja, cerca de 7% da oferta total, com ETFs dos EUA dominando o mercado.

O IBIT da BlackRock, por exemplo, lidera com 746.810 BTC, seguido pelo FBTC da Fidelity, com quase 199.500 BTC, segundo dados da HODL15Capital.