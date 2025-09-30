Não compre estas 4 criptomoedas, elas podem cair esta semana

Desbloqueio de tokens pressiona OP, SUI, ENA e IMX; especialistas recomendam cautela diante do risco destas criptomoedas que podem cair.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O mercado de criptomoedas iniciou a semana em clima de cautela, já que o Bitcoin se manteve na faixa de US$ 113 mil, após ter enfrentado quedas que levaram o preço a US$ 109,5 mil na semana anterior.

O movimento foi interpretado como um sinal de resiliência, mas ainda insuficiente para garantir tranquilidade no curto prazo.

Desse modo, diversos analistas destacam que a pressão vinda de fatores macroeconômicos continua forte.

Assim, os investidores precisam agir com prudência, sobretudo em relação a algumas altcoins que passarão por desbloqueios de tokens nos próximos dias.

Nos últimos sete dias, o desempenho dos ativos digitais refletiu o ambiente global de incerteza. O Ethereum caiu 11,4%, a Solana recuou 16,2% e a BNB perdeu 5,5%.

As quedas mais acentuadas em altcoins, em comparação ao Bitcoin, mostram que o capital se mantém estacionado em stablecoins, reforçando uma postura de defesa dos investidores.

Para o CEO da Boost Research, André Franco, esse movimento está diretamente ligado ao risco de um possível shutdown do governo dos Estados Unidos.

Isso poderia atrasar a divulgação de dados cruciais, como o relatório de empregos.

Cenário não é otimista para o mercado cripto

Enquanto isso, o ouro atingiu máxima histórica de US$ 3.832, mostrando a busca dos investidores por ativos de proteção, enquanto o petróleo recuou diante das expectativas de aumento na produção da OPEP+.

A combinação desses fatores, junto à contração da manufatura na China, ampliou a sensação de insegurança.

Nesse cenário, o Bitcoin manteve posição neutra a levemente positiva, mas os especialistas alertam que um novo fluxo de venda em ativos institucionais pode reabrir espaço para quedas.

👉Procurando pela previsão Bitcoin e estimativas de preço para os próximos anos? Neste artigo, apresentaremos uma análise técnica.

De acordo com relatório da CoinShares, os produtos de investimento em criptomoedas registraram saídas de US$ 812 milhões na última semana.

Apesar disso, o acumulado em setembro soma US$ 4 bilhões, e o resultado do ano já atinge US$ 39,6 bilhões, um número que mantém viva a chance de igualar o recorde de 2024.

No entanto, esse fluxo não foi suficiente para segurar moedas mais frágeis, como o Ethereum, que viu saídas de US$ 409 milhões, praticamente estagnando seus ganhos no ano.

Criptomoedas que podem cair

Neste ambiente de incerteza, o risco se amplia para ativos que terão desbloqueios de tokens.

Essa prática, comum em projetos de blockchain, libera novas unidades no mercado e pode gerar forte pressão vendedora.

Para esta semana, quatro moedas se destacam como potenciais fontes de volatilidade: Optimism (OP), Sui (SUI), Ethena (ENA) e Immutable (IMX).

O caso mais relevante é o da Sui (SUI), que terá desbloqueio de 56,9 milhões de tokens, equivalentes a US$ 180,8 milhões ou 1,6% do valor de mercado.

Para analistas, como Mike Ermolaev, fundador da Outset PR, esse aumento repentino de oferta representa um alto risco de impacto nos preços, especialmente porque a liquidez do ativo ainda não é suficiente para absorver uma pressão de venda dessa magnitude.

A situação do Optimism (OP) também merece atenção. Serão liberados 32,2 milhões de tokens, avaliados em US$ 21,5 milhões, o que corresponde a 1,8% do market cap.

Embora o montante seja menor em dólares, a proporção relativa indica que pode haver volatilidade e realização de lucros por parte de grandes detentores.

No caso da Ethena (ENA), a liberação será de 94,2 milhões de tokens, avaliados em US$ 54,3 milhões, ou 1,4% do market cap.

O ativo já enfrenta críticas pela tendência de diluição contínua, e o novo desbloqueio pode reforçar a percepção de enfraquecimento no médio prazo.

‘Esse é um sinal claro de cautela, pois o mercado pode não ter força compradora suficiente para sustentar o preço’, disse Ermolaev.

Já o Immutable (IMX) terá um desbloqueio de 24,5 milhões de tokens, equivalentes a US$ 19 milhões e 1,3% do valor de mercado.

Embora o impacto seja considerado relativamente menor, é importante destacar que 97,5% da oferta já circula, o que reduz a margem de absorção sem gerar pressão adicional.

Ainda assim, investidores mais conservadores devem aguardar os desdobramentos antes de se expor ao ativo.

Compradores buscam defender níveis fundamentais

O head de pesquisa da BRN, Timothy Misir, reforça que a leitura deve ser cuidadosa.

‘Estamos vendo compradores defenderem agressivamente a região dos US$ 110 mil no Bitcoin, mas a confirmação de alta só virá com um rompimento claro de US$ 116 mil’, disse.

Ele acrescenta que, até lá, o mercado continuará sendo dos traders de curto prazo, com movimentos rápidos e reversões frequentes.

Esse ponto é compartilhado por Sarah Uska, analista do Bitybank, que alerta para o cenário de incerteza.

Para ela, os fluxos mais fracos para ETFs e a oscilação do dólar reforçam a necessidade de atenção.

‘Esses momentos de medo podem abrir oportunidades de longo prazo, mas exigem cautela redobrada e acompanhamento constante dos sinais vindos dos Estados Unidos’, afirmou.