Criptomoedas hoje 19/09: Mercado recua, BTC segura suporte e lei em Michigan pode mudar o jogo
O mercado de criptomoedas hoje amanheceu em queda nesta sexta-feira (19/09).
A capitalização global recuou 0,8% para US$ 4,17 trilhões e o volume diário caiu para US$ 143,7 bilhões.
Oito das dez maiores criptos operam no vermelho: Bitcoin caiu 0,6%, para US$ 116.601, e Ethereum recuou 1,6%, para US$ 4.522. XRP foi o destaque negativo, com queda de 2,6%. Entre as poucas exceções, BNB subiu 0,7% e Chainlink avançou 0,3%.
Tokens em alta, como Trust Wallet (+36%), contrastaram com a queda de Aster (-10%).
Analistas da CryptoQuant projetam que o BTC pode consolidar entre US$ 116 mil e US$ 117 mil por uma a duas semanas antes de retomar sua trajetória de alta, enquanto ETH enfrenta resistências em US$ 4.550.
O Índice de Medo e Ganância segue neutro, em 52 pontos.
O avanço do projeto de lei HB 4087, em Michigan, que permitiria destinar até 10% das reservas do estado a Bitcoin, aumentou o apetite de risco institucional, mas especialistas alertam para possível volatilidade
ETFs cripto nos EUA seguem recebendo fortes aportes: os fundos de BTC registraram entradas de US$ 163 milhões, elevando o total acumulado para US$ 57,4 bilhões, enquanto os de ETH tiveram fluxo de US$ 213 milhões, o maior da semana.
No exterior, a britânica IG Group anunciou a compra da exchange australiana Independent Reserve por US$ 117 milhões.
Assim, expandiu sua atuação no setor de ativos digitais na Ásia-Pacífico.
