Cryptonews Notícias de Bitcoin

Criptomoedas hoje 19/09: Mercado recua, BTC segura suporte e lei em Michigan pode mudar o jogo

Bitcoin Criptomoedas Ethereum Mercado
A capitalização global do mercado de criptomoedas hoje recuou 0,8% para US$ 4,17 trilhões e o volume diário caiu para US$ 143,7 bilhões.
Autor
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Verificado por
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

criptomoedas hoje

O mercado de criptomoedas hoje amanheceu em queda nesta sexta-feira (19/09).

A capitalização global recuou 0,8% para US$ 4,17 trilhões e o volume diário caiu para US$ 143,7 bilhões.

Oito das dez maiores criptos operam no vermelho: Bitcoin caiu 0,6%, para US$ 116.601, e Ethereum recuou 1,6%, para US$ 4.522. XRP foi o destaque negativo, com queda de 2,6%. Entre as poucas exceções, BNB subiu 0,7% e Chainlink avançou 0,3%.

Tokens em alta, como Trust Wallet (+36%), contrastaram com a queda de Aster (-10%).

Analistas da CryptoQuant projetam que o BTC pode consolidar entre US$ 116 mil e US$ 117 mil por uma a duas semanas antes de retomar sua trajetória de alta, enquanto ETH enfrenta resistências em US$ 4.550.

O Índice de Medo e Ganância segue neutro, em 52 pontos.

O avanço do projeto de lei HB 4087, em Michigan, que permitiria destinar até 10% das reservas do estado a Bitcoin, aumentou o apetite de risco institucional, mas especialistas alertam para possível volatilidade

ETFs cripto nos EUA seguem recebendo fortes aportes: os fundos de BTC registraram entradas de US$ 163 milhões, elevando o total acumulado para US$ 57,4 bilhões, enquanto os de ETH tiveram fluxo de US$ 213 milhões, o maior da semana.

No exterior, a britânica IG Group anunciou a compra da exchange australiana Independent Reserve por US$ 117 milhões.

Assim, expandiu sua atuação no setor de ativos digitais na Ásia-Pacífico.

👉Quer saber como ficar rico com criptomoedas? Nós temos algumas respostas. Saiba mais!

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,238,291,606,666
-1.05
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$115,754
1.62 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,468
3.28 %
Ethereum
XRP
XRP
$3.00
3.50 %
XRP

Mais Artigos

Notícias de Ethereum
Coinbase quer padronizar integração cross-chain na rede Ethereum
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-19 14:45:02
Finance News
Stellar usa blockchain para tokenizar US$ 100 milhões em imóveis comerciais
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-09-18 21:00:00
Pedro Augusto
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores