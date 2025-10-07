Criador da Litecoin se arrepende: ‘Era melhor ter comprado BTC do que criar o LTC’

Charlie Lee revela arrependimento por criar a Litecoin e afirma que teria lucrado mais apenas comprando BTC e mantendo o anonimato.

O desenvolvedor Charlie Lee, criador da Litecoin (LTC), admitiu que se arrepende de ter criado sua própria criptomoeda ao invés de ter comprado Bitcoin.

Em entrevista à CoinDesk, publicada na última semana, o programador disse que, olhando em retrospecto, teria sido melhor apenas comprar Bitcoin.

Além de comprar, teria sido melhor guardar e permanecer anônimo, em vez de entrar de cabeça no desenvolvimento de um novo projeto.

A declaração chamou a atenção da comunidade cripto e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

De acordo com Lee, se tivesse simplesmente investido em Bitcoin em 2010, teria visto seu capital crescer em 200 milhões por cento.

Quando ele iniciou o LTC, o BTC tinha um valor abaixo de US$ 10 e hoje vale mais de US$ 125 mil.

‘Ao invés da Litecoin, devia ter comprado BTC’

Durante a conversa, os entrevistadores perguntaram ao criador do Litecoin qual conselho ele daria a si mesmo se pudesse voltar no tempo.

‘Meu conselho seria simplesmente comprar Bitcoin, guardar, não vender nada. Além disso, não me envolver com criptomoedas. Seria melhor ficar anônimo e tranquilo’, afirmou Lee.

O desenvolvedor completou dizendo que a criação da Litecoin, embora inovadora em muitos aspectos, trouxe mais preocupações do que ganhos pessoais.

‘Criar uma moeda não me fez ganhar mais dinheiro. Foi uma dor de cabeça. Apenas comprar Bitcoin e manter o anonimato teria sido muito melhor.’, revelou.

A sinceridade do comentário repercutiu fortemente no setor. Muitos investidores viram a fala como uma autocrítica rara em um mercado dominado por promessas de sucesso e ganhos rápidos.

👉Tentando descobrir qual a previsão de preço do Litecoin? Continue lendo e saiba mais!

Charlie Lee lançou a Litecoin em 2011 como uma alternativa mais leve e rápida ao Bitcoin. O mercado passou a chamá-la de ‘a prata das criptomoedas’, em comparação ao Bitcoin, visto como o ‘ouro digital’.

Entre suas principais diferenças estão o tempo de bloco menor, cerca de 2,5 minutos, contra 10 minutos do Bitcoin, e o algoritmo de mineração Scrypt, que exigia menos poder computacional.

Além disso, o Litecoin possui oferta máxima de 84 milhões de unidades, quatro vezes mais que o limite de 21 milhões do Bitcoin.

Litecoin perdeu espaço

Apesar das melhorias técnicas, o LTC perdeu espaço nos últimos anos para novas redes e tokens com maior apelo tecnológico, como Ethereum, Solana e Avalanche.

A moeda mantém ampla negociação e ocupa a 19ª posição no CoinMarketCap, com preço próximo de US$ 120.

O trecho da entrevista de Charlie Lee que viralizou tinha apenas 42 segundos, mas foi o suficiente para gerar debate.

O vídeo, publicado pelo jornalista Pete Rizzo, acumulou mais de 600 mil visualizações em poucos dias.

O perfil oficial da Litecoin reagiu com indignação, acusando o recorte de tirar as palavras do contexto.

‘Ele disse muito mais do que isso na entrevista, mas todos decidiram que esse trecho era o único que valia o tempo’, afirmou o perfil no X (antigo Twitter).

Além disso, a conta oficial defendeu o criador, lembrando que Lee foi um dos poucos desenvolvedores a sofrer críticas constantes ao longo de 14 anos, mesmo tendo contribuído com inovações para o ecossistema cripto.

‘Ele desafiou críticas ao melhorar áreas que todos sabiam precisar de avanços no Bitcoin por meio do Litecoin’, escreveu o perfil.

O perfil também argumentou que qualquer pessoa, olhando para trás, preferiria ter permanecido anônima e acumulado Bitcoin, evitando a exposição e as cobranças públicas.

‘Charlie é apenas honesto e isso é mais do que se pode dizer da maioria’, completou a nota.

Legado controverso

Assim, a fala de Lee também reabriu um antigo debate sobre o momento em que ele vendeu suas próprias moedas.

Em 2017, no auge da alta histórica da Litecoin, o criador anunciou que havia liquidado todas as suas posições, alegando conflito de interesses.

Na época, a decisão dividiu a comunidade: parte o considerou ético, por evitar manipulação de preço, enquanto outros viram o movimento como um sinal de abandono do projeto.