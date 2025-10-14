EUA devem adicionar US$ 14 bilhões em BTC à Reserva Estratégica

O governo dos Estados Unidos se prepara para confiscar 127.271 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 14,2 bilhões.

Segundo investigadores, os ativos foram obtidos por meio de um esquema internacional de fraude operado pelo cidadão chinês Chen Zhi.

Em suma, se a apreensão for concluída, os bitcoins devem ser integrados à Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA, criada por uma ordem executiva assinada por Donald Trump no início do ano.

Entretanto, a paralisação parcial do governo e a falta de uma política formalizada podem atrasar o processo de ratificação.

O que é a Reserva Estratégica de BTC

A ordem executiva de Trump determina que a composição da Reserva será exclusivamente por bitcoins de apreensão pelo Departamento do Tesouro em ações criminais ou civis de confisco de ativos.

‘A Reserva Estratégica de Bitcoin será capitalizada com bitcoins pertencentes ao Departamento do Tesouro, obtidos em processos de confisco’, diz o texto oficial.

Essa iniciativa marca uma mudança estrutural na política cripto dos Estados Unidos. Antes, o governo leiloava bitcoins confiscados — como ocorreu em casos famosos, incluindo o da Silk Road.

Agora, a estratégia é armazenar os ativos como reserva soberana, num movimento que especialistas interpretam como reconhecimento do BTC como ativo de reserva global.

Por outro lado, o impasse político em Washington e o bloqueio orçamentário podem impedir a formalização da transferência antes do prazo legal, previsto para o fim de outubro.

Chen Zhi e o império digital do crime no Camboja

O processo judicial protocolado em 14 de outubro revelou detalhes de uma operação internacional complexa.

Chen Zhi liderava o Prince Group, um conglomerado cambojano envolvido em fraudes digitais, tráfico de pessoas e corrupção política.

A rede administrava compostos operacionais clandestinos que funcionavam como centros de golpes e prisões ilegais.

Além disso, forçavam migrantes atraídos por falsas ofertas de emprego a aplicar golpes com criptomoedas sob ameaça de violência.

Apreensão de Bitcoin nos EUA

Esses esquemas, conhecidos como ‘pig butchering scams’, envolvem a manipulação emocional das vítimas para convencê-las a investir em falsas oportunidades de cripto.

Segundo os promotores, Chen mantinha registros detalhados de suas operações, incluindo locais ligados ao Jinbei Hotel and Casino, ao Golden Fortune Science and Technology Park e ao Mango Park.

Com conexões políticas no alto escalão cambojano, o empresário recebia alertas prévios de operações policiais, o que permitia manter o controle sobre bilhões em criptomoedas ilícitas.

‘O caso ilustra como o crime cibernético e o tráfico humano se entrelaçam na economia digital paralela do Camboja’, afirmou um promotor envolvido na investigação.

Sanções internacionais atingem Chen Zhi e empresas associadas

Além da apreensão, os Estados Unidos e o Reino Unido impuseram sanções conjuntas contra Chen Zhi e suas empresas.

O Departamento do Tesouro (OFAC) listou 146 indivíduos e entidades ligadas ao Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), um consórcio acusado de operar centenas de esquemas fraudulentos voltados a cidadãos americanos e europeus.

A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) também invocou a Seção 311 do USA PATRIOT Act, isolando financeiramente o Huione Group — considerado o principal canal de lavagem de dinheiro da rede criminosa.

De acordo com a FinCEN, o grupo usava stablecoins e empresas de fachada em Hong Kong, Macau e Singapura para mover bilhões de dólares em fundos roubados.

‘Os EUA não tolerarão o uso de criptomoedas para encobrir redes transnacionais de exploração humana e fraude financeira’, afirmou Elizabeth Rosenberg, secretária adjunta do Tesouro.

Impactos geopolíticos e precedentes para o mercado cripto

A possível incorporação dos 127.000 bitcoins à reserva americana ocorre em meio a forte volatilidade no mercado cripto e crescente interesse institucional.

Para analistas, o caso reforça o status do BTC como ativo estratégico, mas também abre debate jurídico sobre a propriedade estatal de criptomoedas confiscadas.

Além disso, a operação pode aprofundar tensões diplomáticas com a China, já que Chen Zhi é próximo de autoridades chinesas e controlava empresas com influência regional significativa.

Para especialistas em política externa, tem-se o episódio como uma resposta indireta dos EUA à expansão tecnológica e financeira de Pequim.