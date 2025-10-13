Brasileiros dobram a aposta: 63% vão comprar mais BTC, revela pesquisa

63% dos brasileiros pretendem comprar mais BTC, segundo a Bitget, reforçando a liderança do país na adoção cripto.

Comprar BTC (Bitcoin) no Brasil tem se mostrado uma importante composição no portfólio de investimentos.

Assim, o país consolida seu papel como um dos países mais engajados do mundo no mercado de criptomoedas.

De acordo com o novo Relatório de Confiança do Mercado Cripto da corretora Bitget, 63% dos investidores brasileiros afirmaram que pretendem continuar comprando Bitcoin nos próximos meses.

Isso ocorre mesmo diante da instabilidade global e das recentes oscilações no mercado.

Esse dado reforça a percepção de que o investidor brasileiro já vê o BTC como reserva de valor e instrumento de proteção contra a inflação.

A pesquisa, realizada entre 25 de agosto e 5 de setembro de 2025, ouviu 3.047 pessoas em várias regiões do mundo, incluindo Europa, Ásia, América Latina e África.

No Brasil, o levantamento revelou uma postura otimista, com predominância de investidores de varejo dispostos a aumentar a exposição em criptoativos nos próximos seis meses.

Enquanto outros países ainda tratam as criptomoedas com cautela, o brasileiro tende a agir com confiança e pragmatismo, segundo a Bitget.

‘A mentalidade do investidor local reflete uma busca por autonomia financeira e por alternativas à instabilidade econômica’, afirmou o relatório.

Comprar BTC em meio a turbulências globais

De modo geral, 66% dos participantes globais pretendem aumentar suas alocações em criptomoedas, com o Bitcoin ainda sendo o ativo preferido.

Para 49%, o preço do BTC deve atingir entre US$ 150 mil e US$ 200 mil na próxima alta, enquanto 7% acreditam que o ativo pode ultrapassar US$ 250 mil.

Entre os investidores mais experientes, com mais de cinco anos de mercado, 52% planejam ampliar suas posições, mostrando que o sentimento positivo não se restringe aos novatos.

Já os recém-chegados demonstram mais cautela: 45% pretendem comprar, mas em volumes menores.

A Bitget destacou que esse padrão indica uma maturação do perfil do investidor, que agora combina estratégias de longo prazo com gestão de risco mais consciente.

Além disso, a corretora observa também que o mercado latino-americano, liderado por Brasil e México, está se tornando o centro de expansão mais dinâmico da adoção cripto.

Além do Brasil, países como Nigéria (84%), China (73%) e Índia (72%) mostraram disposição ainda maior para aumentar suas alocações em criptomoedas.

Esses mercados emergentes demonstram que a adoção vem sendo impulsionada por necessidade econômica, seja para preservar valor, seja para acessar sistemas financeiros alternativos.

Em contraste, Alemanha, França e Japão mantêm posturas mais conservadoras, priorizando investimentos tradicionais.

A Coreia do Sul, por exemplo, registrou 20% de investidores planejando reduzir a exposição ao mercado digital.

A pesquisa também mostrou que Ethereum e Solana continuam entre as principais alternativas para diversificação e poupança de longo prazo, com 67% e 55% das preferências, respectivamente.