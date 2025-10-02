Bitget em conversa com o Cryptonews: ‘As stablecoins são claramente o futuro’

O Cryptonews conversou com Jamie Elkaleh, Chief Marketing Officer da Bitget Wallet, durante o evento Token2049 em Singapura, sobre como os pagamentos via QR code com stablecoins estão se tornando o padrão, à medida que passam a dominar o volume de transações cripto no Sudeste Asiático.

Sob a liderança de Jamie, a Bitget habilitou pagamentos em stablecoins por meio de sistemas nacionais e de blockchain de QR, como o VietQR, no Vietnã, e o Solana Pay.

A empresa também firmou parcerias com a AEON e a Paydify para expandir a aceitação por comerciantes.

‘Não importa se você está no Vietnã, nas Filipinas, no Brasil, em qualquer lugar do mundo que aceite pagamentos via QR: agora você pode escanear um código QR e pagar diretamente em stablecoins com sua carteira Bitget’, disse Jamie.

Ele destacou que a melhor parte do sistema de pagamentos por QR são as taxas.

‘No Brasil, por exemplo, existe o Pix QR, iniciativa do governo em que os usuários pagam a partir, tradicionalmente, de suas contas bancárias.’

‘Agora, ao poder pagar diretamente com sua carteira Bitget, você tem uma taxa muito mais competitiva’, observou.

Stablecoins são ‘claramente o futuro’, diz o CMO da Bitget

Segundo Jamie, a Bitget suporta todas as stablecoins no recurso de pagamentos via QR.

Assim como no Apple Pay ou no Google Pay, os pagamentos com stablecoins estão a apenas um escaneamento de distância, acrescentou.

Com mais de 60 milhões de usuários de carteira, a Bitget firmou uma parceria com a gigante de pagamentos Mastercard em julho para lançar um novo cartão vinculado a cripto, que permite que os usuários façam pagamentos diretamente de suas carteiras digitais em mais de 150 milhões de estabelecimentos.

‘No momento, os cartões físicos estão chegando em breve’, destacou Jamie, acrescentando que isso permitirá que os usuários quitem instantaneamente suas compras, como café e supermercado, usando sua Mastercard.

‘As stablecoins são o futuro. Acreditamos fortemente nisso. Eu mesmo já tive um caso: comprei meu carro em Dubai usando stablecoins. As oportunidades são infinitas, e elas são claramente o futuro.’

Stablecoins cross-chain são realidade – podem remodelar o sistema financeiro global?

Tradicionalmente, mover stablecoins de uma blockchain para outra envolvia ‘muitas barreiras’, explicou Jamie.

‘Você pode ter USDC na Base e querer transferi-lo para a BNB Chain, por exemplo, ou qualquer outra. Agora nós simplificamos isso.’

Ele acrescentou que a taxa de gás é mínima, ou até inexistente, dependendo da transação.

Bitget se prepara para parceria com ‘grandes nomes’ das finanças tradicionais na Ásia

Ademais, Jamie adiantou que a Bitget fará um ‘grande anúncio’ em breve sobre alguns de seus produtos de pagamento na Ásia.

Segundo ele, o lançamento virá em parceria com ‘um dos maiores nomes do setor financeiro tradicional’. No entanto, não revelou qual será a empresa parceira.

‘Você pode esperar isso nas próximas seis a oito semanas. Mal posso esperar. Estou super animado’, disse.

Ele reforçou que a Bitget quer tornar o cripto acessível a todos, inclusive aos desbancarizados. Além disso, a plataforma permite que usuários obtenham rendimento sobre suas stablecoins.

‘Quando falamos em rendimento, no nosso aplicativo, atualmente os usuários podem ganhar um retorno instantâneo de 10%. É possível ver o dinheiro crescer segundo a segundo.’

Bitget em diálogo com reguladores na Índia

Recentemente, a corretora teve conversas com a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) sobre regulamentação.

‘Temos alguns anúncios empolgantes chegando em breve sobre isso’, destacou Jamie.

Sobretudo, ele também falou sobre o foco da Bitget na população desbancarizada.

‘Essas pessoas não têm opções, não têm oportunidade de acessar soluções de crédito, ativos do mundo real, ações ou participações.’

Por fim, ao ser questionado sobre os próximos produtos ou recursos da empresa, Jamie afirmou que a Bitget está constantemente em busca de soluções que realmente interessem aos usuários, em vez de lançar ‘produtos chamativos’.