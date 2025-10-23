Bolsa de Hong Kong aperta fiscalização sobre empresas que acumulam cripto

No total, 178 empresas listadas no país detinham juntas 989.926 BTCs, avaliados em cerca de US$ 107 bilhões.

A Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX) apertou as regras de listagem para pelo menos cinco empresas que tentam migrar para tesourarias cripto ou DAT.

Fontes disseram à Bloomberg que a bolsa questionou a conformidade dessas empresas com as regras que proíbem grandes reservas líquidas.

Assim, a HKEX também reforçou que todos os candidatos à listagem devem operar negócios ‘viáveis e sustentáveis’.

Pelo modelo da bolsa, empresas que desejam se transformar em Digital Asset Treasury (DAT) precisam integrar cripto como atividade principal.

Porém, as regras proíbem reservas excessivas de ativos líquidos.

Simon Hawkins, sócio da Latham & Watkins, disse que ‘o sucesso na aprovação depende de as empresas mostrarem que a aquisição de criptomoedas faz parte essencial de suas operações’.

Empresas que acumulam cripto

Os Digital Asset Hoarders (DATs) surgiram em 2020.

Na ocasião, Michael Saylor, CEO da MicroStrategy (depois renomeada Strategy), anunciou em um documento à SEC que a empresa compraria Bitcoin como parte de uma ‘nova estratégia de alocação de capital’.

Em setembro de 2025, 178 empresas listadas detinham juntas 989.926 Bitcoins, avaliados em cerca de US$ 107 bilhões.

A Strategy, de Saylor, lidera a lista.

Dessa forma, com várias empresas buscando acumular grandes volumes de cripto em suas tesourarias, cresce o debate sobre se isso indica maturidade institucional real.

Kevin de Patoul, CEO da Keyrock, afirmou ao Cryptonews que a credibilidade da estratégia pesa mais que a acumulação de curto prazo.

‘O foco não deve ser só no número de BTC ou ETH que elas têm’, disse ele.

É preciso entender quem está no comando e se realmente compreendem o ecossistema em que estão investindo.



Levantar capital e comprar tokens é uma coisa, usar esse caixa para construir projetos e infraestrutura relevantes é outra.



A experiência da liderança e a credibilidade da estratégia importam bem mais que métricas de acumulação.

Jurisdição amplia fiscalização

A fiscalização da HKEX acompanha medidas regulatórias semelhantes em países como Índia e Austrália.

A Bolsa de Bombaim rejeitou em setembro de 2025 a proposta da Jetking Infotrain, que planejava investir pesado em cripto.

A decisão expôs a lacuna regulatória da Índia para empresas DAT.

Na Austrália, por exemplo, a ASX limitou empresas listadas a manter no máximo 50% de seus balanços em ativos ‘tipo caixa’.

‘Isso torna essencialmente impossível adotar um modelo de tesouraria cripto’, disse Steve Orenstein, CEO da Locate Technologies Ltd.

Contudo, o Japão tem uma visão diferente sobre DATs. O país abriga a Metaplanet, a quarta maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo.

Por fim, no dia 22 de outubro, a empresa possuía 30.823 Bitcoins, avaliados em US$ 3,33 bilhões.