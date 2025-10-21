BNB hoje 21/10: queda abaixo de US$ 1.000 à vista?

O BNB viu seu preço cair 10% nos últimos sete dias, após a decisão do presidente Donald Trump de elevar as tarifas sobre produtos importados da China.

O movimento provocou forte reação nos mercados e acelerou as vendas entre investidores de criptomoedas.

No fechamento da matéria, o BNB hoje testa um suporte-chave em US$ 1.070.

Caso rompa esse nível, a pressão vendedora pode empurrar seu preço para baixo de US$ 1.000, abrindo espaço para novas correções.

BNB hoje sofre queda de volume em meio ao pessimismo no mercado

O volume de negociação nas últimas 24 horas caiu levemente, totalizando US$ 3,8 bilhões — cerca de 2,5% da oferta circulante do BNB.

Essa redução sugere que a força das vendas está diminuindo, embora o sentimento ainda permaneça negativo.

O Índice de Medo e Ganância, que mede o comportamento emocional dos investidores, despencou de 62 para 33 em apenas 15 dias.

Essa queda mostra que o pânico voltou a dominar o mercado, com muitos traders preferindo se afastar de posições mais arriscadas.

Mesmo com a recente correção, a altcoin segue como o ativo mais rentável entre as cinco maiores criptomoedas.

No acumulado do ano, registra alta de 53,6%, superando amplamente o desempenho do Ethereum (ETH), que avançou 16,6% no mesmo período.

Saídas de exchanges indicam visão otimista para o longo prazo

Dados da CryptoQuant mostram que o fluxo líquido da Binance para Bitcoin (BTC) voltou a ficar negativo.

Isso significa que investidores estão retirando suas moedas das melhores exchanges para armazená-las em carteiras privadas.

Nesse sentido, o movimento é visto como um sinal de acúmulo, não de venda.

Fluxo de BNB nas exchanges

Quando os fluxos líquidos ficam negativos, o mercado costuma interpretar o movimento como otimismo de longo prazo, já que os investidores demonstram intenção de manter seus ativos guardados.

No gráfico diário, o BNB atingiu uma área crítica de suporte em US$ 1.070, podendo reagir caso o sentimento do mercado melhore.

Porém, o preço caiu abaixo da média móvel exponencial (EMA) de 200 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) desceu abaixo da sua média de 14 dias — ambos sinais técnicos de baixa.

Gráfico do BNB no TradingView

Se o cenário negativo persistir, o BNB pode romper abaixo de US$ 1.000.

Nesse caso, o próximo suporte relevante aparece em US$ 935, o que representaria uma queda adicional de 13,4% a partir do preço atual.

Apesar do medo no curto prazo, o comportamento dos investidores de longo prazo indica que a confiança no BNB ainda não desapareceu; apenas entrou em modo de espera.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, a queda recente do BNB é mais um reflexo do medo atual do mercado.

A reação dos investidores às tarifas impostas por Trump mostra como fatores políticos ainda afetam o sentimento cripto.

Se o suporte em US$ 1.000 se mantiver, podemos ver uma forte recuperação nas próximas semanas. Para mim, esse é um momento de cautela, mas também de preparação para uma possível reversão.

Todavia, se questões macroeconômicas, como a crise tarifária e os juros nos EUA, seguirem impactando o mercado, novas quedas bruscas podem ocorrer.

Assim, cada trader e investidor precisa fazer uma boa gestão de risco antes de operar no mercado.