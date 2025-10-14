Cryptonews Notícias de Blockchain

Mitos e verdades sobre blockchain e ataques hackers

Blockchain DLT Segurança
Ataques hackers custaram R$ 2,3 trilhões ao Brasil em 2024. Especialistas explicam como o blockchain pode proteger empresas.
Autor
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Verificado por
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

É verdade que a blockchain pode proteger empresas de hackers?

Ataques cibernéticos custaram até R$ 2,3 trilhões à economia brasileira em 2024, cerca de 18% do PIB, segundo o Instituto Nacional de Combate ao Cibercrime (INCC).

Com o aumento das fraudes digitais, a segurança nas transações internacionais se tornou uma preocupação crescente para as empresas brasileiras.

Nesse cenário, o blockchain surge como alternativa para reduzir riscos.

Sua arquitetura descentralizada desafia a fragilidade dos sistemas convencionais, cuja concentração em bancos de dados e servidores cria pontos únicos de falha que, quando comprometidos, podem expor toda a rede.

No blockchain, a lógica é oposta, já que as informações são distribuídas entre múltiplos participantes, cada transação é validada coletivamente e protegida por criptografia avançada.

‘A proteção do blockchain não depende de um cofre central. Cada participante da rede tem uma cópia das informações, tornando o sistema mais transparente e resistente a manipulações’, afirma Sofia Düesberg, General Manager da Conduit no Brasil.

‘É essa característica que torna as stablecoins, por exemplo, seguras para pagamentos internacionais, por criarem um histórico confiável que as empresas podem acompanhar’, explica.

Essa estrutura também protege contratos digitais, rastreia cadeias de suprimentos e garante a integridade de identidades digitais, oferecendo mais segurança a operações estratégicas.

O que o blockchain pode (e não pode) fazer pela segurança em ataques hackers

Blockchain funcionamento
Imagem: grok

Apesar do interesse crescente, é preciso separar expectativas irreais de benefícios concretos. Um dos principais mitos é que o blockchain seria completamente imune a ataques.

Na prática, a tecnologia é robusta, mas não elimina riscos relacionados ao fator humano ou a sistemas adjacentes.

‘O blockchain é uma camada de confiança extremamente forte, mas não dispensa boas práticas de segurança.

Muitas falhas atribuídas à tecnologia ocorreram, na verdade, em sistemas paralelos, como o mau gerenciamento de chaves privadas ou em plataformas de negociação pouco protegidas.

O elo mais fraco, muitas vezes, não está na arquitetura, mas em como a utilizamos’, ressalta Düesberg.

👉Veja também: Como Comprar Bitcoin no Brasil em 2025 – Guia completo

Outro equívoco comum é acreditar que a descentralização, por si só, resolve todos os problemas de segurança corporativa.

Embora elimine pontos únicos de falha, a implementação exige planejamento, investimento e adaptação de processos internos.

Entre os benefícios reais estão o controle descentralizado que impede adulterações por agentes únicos, a capacidade de auditar todo o histórico de operações e a proteção de dados estratégicos por meio de registros permanentes.

Desse modo, para empresas brasileiras, isso significa mais confiança na logística, cumprimento de normas regulatórias e proteção da propriedade intelectual.

Desafios e o futuro da segurança corporativa

A transição para uma infraestrutura descentralizada não é simples. Custos iniciais, integração com sistemas legados e a falta de profissionais qualificados são obstáculos reais.

‘As empresas observam os desafios, mas precisam enxergar o valor estratégico. A questão não é ‘se’, mas ‘como’ e ‘quando’ adotar a tecnologia. Projetos-piloto em áreas específicas, como validação de documentos ou rastreamento de ativos, são caminhos inteligentes para construir conhecimento e escalar a solução’, conclui.

👉Veja também: Como ficar rico com criptomoedas: Melhores opções em 2025

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$4,043,255,961,444
-9.1
Criptomoedas Mais Populares do Mercado

Mais Artigos

Comunicados de Imprensa
Esta altcoin subvalorizada pode ser a grande aposta para 2025
2025-10-14 20:00:00
Notícias de Altcoin
Valor do XRP morreu? Token não para de cair e perde mais um suporte
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-14 18:11:38
Pedro Augusto
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores