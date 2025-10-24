Bitcoins agora 24/10: criptomoeda vai cair abaixo de US$ 100 mil, prevê banco

Banco Standard Chartered alerta para uma possível queda do Bitcoin abaixo de US$ 100 mil, mas mantém projeções otimistas para os próximos anos.

Para um grande banco inglês, agora é hora de vender seu BTC, pois a criptomoeda vai cair.

De acordo com um novo relatório do Standard Chartered Bank, os Bitcoins agora podem enfrentar uma queda abaixo de US$ 100 mil nas próximas semanas.

A instituição, conhecida por suas análises macroeconômicas detalhadas, aponta que o cenário global está se tornando mais tenso.

Isso ocorre principalmente com a escalada das disputas comerciais entre Estados Unidos, Russia e China, o que pode aumentar a pressão sobre os ativos de risco.

O chefe de pesquisa de ativos digitais do banco, Geoff Kendrick, afirmou que o Bitcoin pode sofrer uma correção temporária antes de retomar sua trajetória de alta.

Segundo ele, a moeda digital enfrenta uma fase de ajuste natural de mercado, impulsionada por fatores de liquidez e incerteza política.

Bitcoins agora vão cair?

De acordo com Kendrick, a combinação entre riscos comerciais crescentes e mudanças nos fluxos de capital internacionais está criando um ambiente desafiador para o Bitcoin.

Ele ressalta que a recente lateralização dos preços, observada nas últimas semanas, pode indicar um esgotamento do impulso comprador.

Mesmo assim, o analista acredita que a possível queda abaixo de US$ 100 mil pode representar uma das últimas oportunidades de compra antes que o Bitcoin entre em uma nova fase de valorização.

Para o chefe de pesquisa, a correção deve ser curta, sustentada por zonas de suporte técnico sólidas, como a média móvel de 50 semanas, que tem funcionado como um piso importante para o ativo.

Além disso, Kendrick observa uma mudança estrutural de investimentos, com parte dos recursos migrando do ouro para o Bitcoin, o que reforça o papel da criptomoeda como reserva de valor moderna.

Desse modo, essa transição, segundo ele, mostra uma crescente confiança institucional na tese de longo prazo do ativo.

Crescimento do M2 global reforça cenário otimista

Apesar das previsões de curto prazo mais cautelosas, os fundamentos macroeconômicos continuam favoráveis.

O crescimento da base monetária global (M2) vem oferecendo suporte ao mercado cripto, já que a liquidez em expansão tende a beneficiar ativos alternativos.

De acordo com a análise, o aumento do M2 explica parte relevante da variação histórica de preços do Bitcoin, reforçando sua correlação com a oferta de dinheiro e políticas monetárias globais.

À medida que bancos centrais injetam liquidez para estimular a economia, o BTC se posiciona como alternativa de proteção contra inflação e instabilidade cambial.

Por outro lado, o relatório alerta que o mercado segue vulnerável a mudanças inesperadas na política monetária dos EUA e a novos choques de liquidez.

Assim, esses fatores podem provocar movimentos bruscos e ampliar a volatilidade no curto prazo.

Mesmo com o alerta de queda, o Standard Chartered mantém projeções otimistas para o ciclo atual.

Kendrick acredita que o Bitcoin pode atingir US$ 200 mil até o fim de 2025 e chegar a US$ 500 mil até 2028, impulsionado pelo crescimento institucional e pela consolidação como ativo financeiro global.