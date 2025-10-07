Contra censura, Bitcoin vai realizar soft fork para impedir divisão na rede

Bitcoin propõe soft fork BIP-447 para reduzir abusos com OP_RETURN e evitar divisão da rede mantendo a descentralização.

A rede Bitcoin vai realizar um soft fork para evitar uma divisão na rede.

Assim, após meses de tensão entre desenvolvedores, mineradores e operadores de nós, dois engenheiros propuseram uma mudança estrutural.

Desse modo, eles querem implementar o BIP-447, uma proposta de soft fork destinada a conter abusos no uso do espaço dos blocos e, ao mesmo tempo, preservar a unidade da rede.

Apresentada em 4 de outubro, a proposta introduz ajustes que alteram o custo de determinadas transações sem romper a compatibilidade com versões antigas do protocolo.

Dessa forma, o objetivo central é proteger o Bitcoin contra a fragmentação e a censura, ao mesmo tempo em que reduz a carga sobre os nós e o consumo de banda.

Soft fork no Bitcoin

Nos últimos meses, a comunidade Bitcoin enfrentou o que alguns chamaram de ‘guerra de clientes’.

O problema começou quando desenvolvedores introduziram novas formas de inserir dados arbitrários, como imagens, textos e até NFTs, diretamente nos blocos da rede, usando o comando OP_RETURN.

Essa prática, inicialmente inofensiva, acabou gerando sobrecarga nos nós e incentivando um uso indevido da blockchain como repositório de arquivos.

Para conter esse movimento, o desenvolvedor Luke Dashjr implementou, no cliente Bitcoin Knots, um filtro que bloqueava transações com as inscriptions.

Essa abordagem, porém, causou um efeito colateral preocupante e centralizou o poder em grandes pools de mineração.

Isso ocorreu pois os usuários começaram a enviar transações diretamente a esses grupos, contornando a rede peer-to-peer.

Enquanto isso, o Bitcoin Core v30, versão prevista para este mês, considerou a remoção do limite do OP_RETURN.

Isso permitiria armazenar qualquer tipo de dado, mas abriria brechas para conteúdos ilegais, como pornografia infantil.

Assim, essa possibilidade levantou sérias preocupações legais e éticas entre operadores de nós.

Diante desse impasse, surgiu o BIP-447, cujo propósito é encontrar um ponto de equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, sem permitir que a rede se divida entre versões concorrentes.

Como funcionará o soft fork proposto pelo BIP-447

O BIP-447 propõe três pilares técnicos para reduzir o impacto das inscriptions e proteger a integridade do Bitcoin.

Primeiro, o soft fork aumentará o custo das transações complexas que usam OP_RETURN.

O novo modelo quadruplicará o custo atual, tornando essas operações quatro vezes mais caras e, portanto, economicamente inviáveis para abusos.

Com isso, os blocos voltariam a priorizar transações monetárias legítimas, sem desperdiçar espaço com dados supérfluos.

De acordo com o modelo, adota-se o conceito de User Activated Soft Fork (UASF).

Isso significa que os operadores de nós poderão ativar as novas regras de forma autônoma, sem depender de consenso entre desenvolvedores centrais.

A medida reforça o princípio de descentralização do Bitcoin e evita que decisões políticas influenciem a adoção técnica.

O terceiro pilar introduz a tecnologia SegData, inspirada no SegWit, que permite o armazenamento podável de partes não essenciais das transações.

Essa técnica reduz o peso dos blocos, liberando espaço e cortando custos de hardware.

Além disso, protege juridicamente os operadores ao evitar o armazenamento de conteúdos potencialmente ilícitos.

NFTs criados no Bitcoin com as inscriptions

Impactos econômicos e técnicos do BIP-447

Os efeitos esperados são amplos. Para começar, as transações comuns continuarão custando pouco, cerca de 2.800 satoshis.

Enquanto as inscriptions pesadas, de 1 MB, saltarão para 20 milhões de satoshis, o equivalente a cerca de US$ 20 mil.

Essa diferença cria um desincentivo financeiro direto para quem tenta usar a blockchain como espaço de hospedagem.

Os autores do BIP-447 estimam que o número de inscriptions de 1 MB por bloco cairá em 75%, passando de quatro para apenas uma.

Já as de 100 KB cairão de 40 para 10. A consequência seria um ambiente mais limpo, eficiente e sustentável para o uso da rede.

Além disso, a proposta reduz o consumo de banda e a carga sobre os nós leves, permitindo que dispositivos com menos capacidade participem da verificação de transações.