Contra censura, Bitcoin vai realizar soft fork para impedir divisão na rede
Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.
A rede Bitcoin vai realizar um soft fork para evitar uma divisão na rede.
Assim, após meses de tensão entre desenvolvedores, mineradores e operadores de nós, dois engenheiros propuseram uma mudança estrutural.
Desse modo, eles querem implementar o BIP-447, uma proposta de soft fork destinada a conter abusos no uso do espaço dos blocos e, ao mesmo tempo, preservar a unidade da rede.
Apresentada em 4 de outubro, a proposta introduz ajustes que alteram o custo de determinadas transações sem romper a compatibilidade com versões antigas do protocolo.
Dessa forma, o objetivo central é proteger o Bitcoin contra a fragmentação e a censura, ao mesmo tempo em que reduz a carga sobre os nós e o consumo de banda.
Soft fork no Bitcoin
Nos últimos meses, a comunidade Bitcoin enfrentou o que alguns chamaram de ‘guerra de clientes’.
O problema começou quando desenvolvedores introduziram novas formas de inserir dados arbitrários, como imagens, textos e até NFTs, diretamente nos blocos da rede, usando o comando OP_RETURN.
Essa prática, inicialmente inofensiva, acabou gerando sobrecarga nos nós e incentivando um uso indevido da blockchain como repositório de arquivos.
Para conter esse movimento, o desenvolvedor Luke Dashjr implementou, no cliente Bitcoin Knots, um filtro que bloqueava transações com as inscriptions.
👉Veja também: Como Comprar Bitcoin no Brasil em 2025 – Guia completo
Essa abordagem, porém, causou um efeito colateral preocupante e centralizou o poder em grandes pools de mineração.
Isso ocorreu pois os usuários começaram a enviar transações diretamente a esses grupos, contornando a rede peer-to-peer.
Enquanto isso, o Bitcoin Core v30, versão prevista para este mês, considerou a remoção do limite do OP_RETURN.
Isso permitiria armazenar qualquer tipo de dado, mas abriria brechas para conteúdos ilegais, como pornografia infantil.
Assim, essa possibilidade levantou sérias preocupações legais e éticas entre operadores de nós.
Diante desse impasse, surgiu o BIP-447, cujo propósito é encontrar um ponto de equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, sem permitir que a rede se divida entre versões concorrentes.
Como funcionará o soft fork proposto pelo BIP-447
O BIP-447 propõe três pilares técnicos para reduzir o impacto das inscriptions e proteger a integridade do Bitcoin.
Primeiro, o soft fork aumentará o custo das transações complexas que usam OP_RETURN.
O novo modelo quadruplicará o custo atual, tornando essas operações quatro vezes mais caras e, portanto, economicamente inviáveis para abusos.
Com isso, os blocos voltariam a priorizar transações monetárias legítimas, sem desperdiçar espaço com dados supérfluos.
De acordo com o modelo, adota-se o conceito de User Activated Soft Fork (UASF).
Isso significa que os operadores de nós poderão ativar as novas regras de forma autônoma, sem depender de consenso entre desenvolvedores centrais.
A medida reforça o princípio de descentralização do Bitcoin e evita que decisões políticas influenciem a adoção técnica.
O terceiro pilar introduz a tecnologia SegData, inspirada no SegWit, que permite o armazenamento podável de partes não essenciais das transações.
Essa técnica reduz o peso dos blocos, liberando espaço e cortando custos de hardware.
Além disso, protege juridicamente os operadores ao evitar o armazenamento de conteúdos potencialmente ilícitos.
NFTs criados no Bitcoin com as inscriptions
Impactos econômicos e técnicos do BIP-447
Os efeitos esperados são amplos. Para começar, as transações comuns continuarão custando pouco, cerca de 2.800 satoshis.
Enquanto as inscriptions pesadas, de 1 MB, saltarão para 20 milhões de satoshis, o equivalente a cerca de US$ 20 mil.
Essa diferença cria um desincentivo financeiro direto para quem tenta usar a blockchain como espaço de hospedagem.
Os autores do BIP-447 estimam que o número de inscriptions de 1 MB por bloco cairá em 75%, passando de quatro para apenas uma.
Já as de 100 KB cairão de 40 para 10. A consequência seria um ambiente mais limpo, eficiente e sustentável para o uso da rede.
Além disso, a proposta reduz o consumo de banda e a carga sobre os nós leves, permitindo que dispositivos com menos capacidade participem da verificação de transações.
📚Neste guia, apresentamos as melhores oportunidades de pré-lançamento de criptomoedas, segundo nossos especialistas.