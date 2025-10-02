Bitcoin segura suporte crucial e mira Uptober: alta à vista?

Bitcoin defende suporte crítico no Uptober, ETFs retomam entradas e holders reduzem vendas.

O Bitcoin iniciou seu Uptober e chegou a ser negociado acima de US$ 119 mil nesta quinta, 02, após conseguir defender o suporte de US$ 115 mil.

Esse nível atua como um divisor entre força e fragilidade, sinalizando se o mercado seguirá firme em busca de novas máximas ou se corre o risco de uma correção mais ampla.

A Glassnode destacou que o movimento atual ocorre em um cenário de estabilidade, sustentado por entradas de ETFs e pela desaceleração nas vendas de detentores de longo prazo.

De acordo com a análise, esse suporte se mostra essencial porque já foi testado em diferentes momentos desde maio de 2025.

Assim, cada defesa bem-sucedida aumenta a confiança dos investidores e reforça o papel do custo de curto prazo como pilar do ciclo de alta.

Dessa forma, analistas da empresa enxergam nesse comportamento um ponto de virada, pois enquanto o mercado sustenta o nível, a chance de retomada da valorização cresce, embora não exista garantia de continuidade imediata.

Oferta concentrada desafia o preço

A Glassnode aponta que apesar da defesa, o Bitcoin enfrenta agora um obstáculo técnico expressivo.

O preço se aproxima da faixa entre US$ 114 mil e US$ 118 mil, onde muitos investidores compraram recentemente.

Assim, esse grupo pode enxergar a atual recuperação como oportunidade de vender e realizar lucros, criando uma barreira significativa para a continuidade da alta.

Dessa forma, superar esse ‘muro de oferta’ se tornou prioridade para que o mercado tente, novamente, buscar patamares históricos.

‘Caso consiga se firmar acima dos US$ 118 mil, o Bitcoin demonstrará que a demanda está absorvendo a pressão de venda’, afirma a análise.

Esse rompimento fortaleceria a leitura de que a fase atual não representa apenas um alívio passageiro, mas sim uma consolidação rumo a novas máximas.

Contudo, se a pressão prevalecer, os investidores podem enfrentar uma pausa prolongada.

Mudança entre holders de longo prazo

Outro ponto importante revelado pela Glassnode envolve os detentores de longo prazo (LTHs).

Durante meses, esse grupo alimentou a oferta do mercado, aproveitando as altas para realizar lucros.

Nos últimos dias, porém, o ritmo de vendas diminuiu. Essa desaceleração sugere que a pressão vendedora começa a perder força, deixando espaço para que os ETFs voltem a atuar como fator estabilizador.

Essa transição gera alívio para a estrutura de preços.

Quando os holders de longo prazo reduzem a distribuição, a tendência é que os fluxos institucionais tenham mais peso na direção do mercado.

Se os ETFs mantiverem entradas consistentes, podem garantir uma base sólida para a próxima etapa da valorização.

Além disso, os dados também apontam que, após semanas de saídas, os ETFs de Bitcoin à vista retomaram os fluxos líquidos de entrada.

Esse movimento reforça que o interesse institucional permanece vivo, mesmo em meio à rotação de lucros observada no mercado.

A combinação de menor oferta por parte dos LTHs e maior demanda institucional tende a criar condições mais equilibradas.

Esse ambiente colabora para um mercado mais saudável e menos dependente de especulação de curto prazo.

Assim, o Bitcoin pode entrar em uma fase de consolidação, preparando terreno para avanços consistentes.

Sentimento em queda e consolidação em alta

O Índice de Medo e Ganância apresentou uma retração relevante, saindo da zona de otimismo extremo para níveis de neutralidade e até medo.

Segundo a empresa, essa queda reflete a realização de lucros e a redução do apetite por risco. Embora possa parecer um sinal negativo, na prática esse movimento costuma favorecer bases mais sólidas.

Quando o sentimento se equilibra, o mercado deixa de sustentar expectativas exageradas.

Isso abre espaço para que novos compradores entrem de forma gradual, fortalecendo a estrutura do preço.

‘Portanto, a retração no índice pode ser interpretada como parte natural do ciclo e até como um respiro necessário’, disse.

Além das métricas on-chain, o mercado de opções também ajuda a entender o momento atual.

O recente vencimento recorde das opções de Bitcoin reduziu drasticamente o interesse em aberto.

Agora, os contratos estão se reconstruindo, o que dá uma visão mais clara sobre o posicionamento dos traders para o quarto trimestre.

Os sinais apontam para uma volatilidade em queda, com a inclinação se aproximando da neutralidade.

Os traders mostram uma postura cautelosa, mas ainda otimista, adicionando posições de compra e vendendo puts.

Esse tipo de movimento reflete confiança moderada, alinhada à sazonalidade típica do período conhecido como ‘Uptober’, quando o Bitcoin costuma apresentar desempenhos positivos.

Uptober alimenta expectativas no Bitcoin

De acordo com a Glassnode, historicamente, outubro traz uma performance mais favorável para o Bitcoin.

A combinação de fatores sazonais, interesse institucional renovado e suporte on-chain defendido fortalece a percepção de que o ativo pode ganhar tração nesse período.

Ainda que os dados indiquem cautela, a memória de altas expressivas em anos anteriores mantém as apostas otimistas vivas.

‘Esse conjunto de elementos sugere que o mercado caminha para uma fase mais equilibrada, com menos ruído especulativo e maior participação de fluxos institucionais’, afirmou.

Além disso, a análise destaca que a ausência de grandes vencimentos de opções nas próximas semanas contribui para reduzir pressões adicionais e estabilizar o cenário de curto prazo.