Bitcoin hoje: BTC pode bater recordes em breve, diz investidor bilionário

A previsão de preço do Bitcoin (BTC) esquenta, já que Mike Novogratz acredita que uma mudança na política monetária estadunidense pode impulsionar o ativo.

O Bitcoin voltou a ser negociado acima de US$ 112.000, com alta de 2,55% nas últimas 24 horas. Já o seu volume de negociação passou de US$ 46 bilhões.

Esse novo rali reacendeu o debate sobre um novo ciclo de alta.

A expectativa cresce porque mudanças macroeconômicas podem dar novo fôlego ao mercado.

Mudança na política do Fed pode impulsionar o BTC?

O CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, acredita que a próxima perna de alta do Bitcoin depende da política monetária dos EUA.

Em uma entrevista recente a Kyle Chasse, o bilionário afirmou que o ativo pode chegar a US$ 200.000 se houver troca na liderança do Federal Reserve.

Ele destacou a possibilidade de Jerome Powell ser substituído por uma figura mais ‘dovish’.

Esse perfil tende a adotar políticas monetárias mais flexíveis e juros mais baixos.

Historicamente, cortes de juros enfraquecem ativos seguros, como títulos, mas aumentam a procura por investimentos de risco.

Isso inclui ações e, principalmente, o Bitcoin.

Com rendimentos mais baixos em instrumentos de renda fixa, investidores buscam alternativas com maior retorno.

Esse movimento cria condições de liquidez que alimentam os ralis de criptomoedas.

Em setembro, o Comitê Federal de Mercado Aberto reduziu os juros em 25 pontos-base.

Foi o primeiro ajuste de 2025.

Analistas acreditam em novos cortes até o fim do ano. Essa trajetória pode redesenhar o fluxo de capitais globais.

Cenário técnico do BTC

A previsão técnica do Bitcoin é otimista. Isso porque a criptomoeda recuperou força após registrar máxima em US$ 110.350.

Um candle de engolfo de alta rompeu as médias móveis de curto prazo. No gráfico de duas horas, há sinais de possível rompimento.

O primeiro teste está na média móvel simples de 100 períodos, em US$ 112.563.

Esse ponto também marca a resistência superior do canal descendente que limitou o rali anterior.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O RSI está em 72, sugerindo sobrecompra, mas também forte pressão compradora.

Um fechamento acima de US$ 114.000 seria positivo, abrindo espaço para US$ 116.150 e depois US$ 117.850.

Abaixo disso, o preço pode recuar para US$ 111.000 ou US$ 110.350. Nesse sentido, suportes mais profundos ficam em US$ 108.700 e US$ 107.300.

Ponto de vista do CryptoNews

Acredito que o Bitcoin vive um momento decisivo, visto que a possível guinada da política monetária americana pode acelerar ainda mais a entrada de capital no mercado cripto.

Do ponto de vista técnico, o padrão atual mostra fundos ascendentes. Se a resistência ceder, o cenário é de alta.

Assim, traders podem buscar posições compradas após rompimento confirmado acima de US$ 114.000.

Para mim, esse movimento pode abrir espaço também para ganhos expressivos em altcoins relevantes como Ethereum, XRP e Solana.