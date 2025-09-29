Bitcoin hoje: BTC pode bater recordes em breve, diz investidor bilionário
O Bitcoin voltou a ser negociado acima de US$ 112.000, com alta de 2,55% nas últimas 24 horas. Já o seu volume de negociação passou de US$ 46 bilhões.
Esse novo rali reacendeu o debate sobre um novo ciclo de alta.
A expectativa cresce porque mudanças macroeconômicas podem dar novo fôlego ao mercado.
Mudança na política do Fed pode impulsionar o BTC?
O CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, acredita que a próxima perna de alta do Bitcoin depende da política monetária dos EUA.
Em uma entrevista recente a Kyle Chasse, o bilionário afirmou que o ativo pode chegar a US$ 200.000 se houver troca na liderança do Federal Reserve.
Ele destacou a possibilidade de Jerome Powell ser substituído por uma figura mais ‘dovish’.
Esse perfil tende a adotar políticas monetárias mais flexíveis e juros mais baixos.
Historicamente, cortes de juros enfraquecem ativos seguros, como títulos, mas aumentam a procura por investimentos de risco.
Isso inclui ações e, principalmente, o Bitcoin.
Com rendimentos mais baixos em instrumentos de renda fixa, investidores buscam alternativas com maior retorno.
Esse movimento cria condições de liquidez que alimentam os ralis de criptomoedas.
Em setembro, o Comitê Federal de Mercado Aberto reduziu os juros em 25 pontos-base.
Foi o primeiro ajuste de 2025.
Analistas acreditam em novos cortes até o fim do ano. Essa trajetória pode redesenhar o fluxo de capitais globais.
Cenário técnico do BTC
A previsão técnica do Bitcoin é otimista. Isso porque a criptomoeda recuperou força após registrar máxima em US$ 110.350.
Um candle de engolfo de alta rompeu as médias móveis de curto prazo. No gráfico de duas horas, há sinais de possível rompimento.
O primeiro teste está na média móvel simples de 100 períodos, em US$ 112.563.
Esse ponto também marca a resistência superior do canal descendente que limitou o rali anterior.
O RSI está em 72, sugerindo sobrecompra, mas também forte pressão compradora.
Um fechamento acima de US$ 114.000 seria positivo, abrindo espaço para US$ 116.150 e depois US$ 117.850.
Abaixo disso, o preço pode recuar para US$ 111.000 ou US$ 110.350. Nesse sentido, suportes mais profundos ficam em US$ 108.700 e US$ 107.300.
Ponto de vista do CryptoNews
Acredito que o Bitcoin vive um momento decisivo, visto que a possível guinada da política monetária americana pode acelerar ainda mais a entrada de capital no mercado cripto.
Do ponto de vista técnico, o padrão atual mostra fundos ascendentes. Se a resistência ceder, o cenário é de alta.
Assim, traders podem buscar posições compradas após rompimento confirmado acima de US$ 114.000.
Para mim, esse movimento pode abrir espaço também para ganhos expressivos em altcoins relevantes como Ethereum, XRP e Solana.