Outubro decisivo: SEC avaliará seis pedidos de ETFs de XRP à vista
O mês de outubro promete ser um divisor de águas para o XRP e para o mercado cripto em geral.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) deverá decidir, entre os dias 18 e 25, sobre seis pedidos de ETFs de XRP (fundos de índice) à vista.
Se aprovados, a criptomoeda poderá se tornar a terceira, depois de Bitcoin e Ethereum, a conquistar esse marco no mercado norte-americano.
Seis propostas de ETFs de XRP na mesa da SEC
O cronograma da SEC coloca em evidência alguns dos maiores gestores de ativos do setor.
Segundo informações compartilhadas pelo perfil XRP_Cro no X, a primeira decisão está marcada para 18 de outubro, envolvendo o ETF da Grayscale.
No dia seguinte, será a vez do 21Shares Core XRP Trust.
A análise segue com o pedido da Bitwise em 22 de outubro e, no dia 23, com as propostas da Canary Capital e da CoinShares.
Por fim, o processo se encerra em 24 de outubro com a deliberação sobre o ETF da WisdomTree.
Esses pedidos chegam em um momento em que a SEC revisa sua postura regulatória.
Nas últimas semanas, a agência aprovou padrões genéricos de listagem para ETFs de criptomoedas, buscando acelerar o processo de autorização que antes dependia de análises caso a caso.
📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.
O primeiro ETF de XRP já chegou ao mercado
Embora as decisões de outubro sejam aguardadas com ansiedade, a XRP já tem um ETF à vista listado nos Estados Unidos.
O REX-Osprey XRP ETF (código: XRPR) estreou no fim de setembro e, rapidamente, expandiu sua oferta com a adição de contratos de opções.
Além disso, a aprovação do Hashdex Index ETF sob as novas regras da SEC reforça a percepção de que outros ativos digitais — incluindo a XRP — podem ter mais espaço em veículos regulados daqui para frente.
Futuros da CME reforçam demanda institucional
O interesse institucional por produtos ligados à XRP também se reflete no mercado de derivativos.
Dados da CME Group mostram que o interesse em aberto nos contratos futuros da criptomoeda ultrapassou US$ 1 bilhão recentemente, o crescimento mais rápido entre os derivativos cripto listados pela bolsa.
A própria CME anunciou que lançará opções de XRP e microfuturos de XRP no dia 13 de outubro, ampliando ainda mais o leque de instrumentos disponíveis para grandes investidores.
Para especialistas, esses movimentos demonstram o apetite crescente por produtos regulados que tenham a XRP como ativo subjacente.
Outubro também reserva outro capítulo importante para a Ripple. A empresa aguarda a análise do seu pedido de licença bancária nacional pelo Escritório do Controlador da Moeda (OCC).
Uma eventual aprovação abriria caminho para que a Ripple atue com ainda mais legitimidade no sistema financeiro norte-americano, ampliando sua conexão com investidores institucionais.
