Outubro decisivo: SEC avaliará seis pedidos de ETFs de XRP à vista

A SEC dos Estados Unidos deverá decidir, entre os dias 18 e 25, sobre seis pedidos de ETFs de XRP à vista.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O mês de outubro promete ser um divisor de águas para o XRP e para o mercado cripto em geral.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) deverá decidir, entre os dias 18 e 25, sobre seis pedidos de ETFs de XRP (fundos de índice) à vista.

Se aprovados, a criptomoeda poderá se tornar a terceira, depois de Bitcoin e Ethereum, a conquistar esse marco no mercado norte-americano.

Seis propostas de ETFs de XRP na mesa da SEC

O cronograma da SEC coloca em evidência alguns dos maiores gestores de ativos do setor.

Segundo informações compartilhadas pelo perfil XRP_Cro no X, a primeira decisão está marcada para 18 de outubro, envolvendo o ETF da Grayscale.

No dia seguinte, será a vez do 21Shares Core XRP Trust.

A análise segue com o pedido da Bitwise em 22 de outubro e, no dia 23, com as propostas da Canary Capital e da CoinShares.

🔥 XRP ETFs could bring huge institutional inflows and push $XRP to new ATH $8-$10!



13 Issuers 💵

19 Products 🎁 (9 Spot / 9 Futures)

10 Live 🟢 | 9 Pending 🔴 pic.twitter.com/GiFEr1IpFr — XRP_Cro 🔥 AI / Gaming / DePIN (@stedas) September 27, 2025

Por fim, o processo se encerra em 24 de outubro com a deliberação sobre o ETF da WisdomTree.

Esses pedidos chegam em um momento em que a SEC revisa sua postura regulatória.

Nas últimas semanas, a agência aprovou padrões genéricos de listagem para ETFs de criptomoedas, buscando acelerar o processo de autorização que antes dependia de análises caso a caso.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.

O primeiro ETF de XRP já chegou ao mercado

Embora as decisões de outubro sejam aguardadas com ansiedade, a XRP já tem um ETF à vista listado nos Estados Unidos.

O REX-Osprey XRP ETF (código: XRPR) estreou no fim de setembro e, rapidamente, expandiu sua oferta com a adição de contratos de opções.

Além disso, a aprovação do Hashdex Index ETF sob as novas regras da SEC reforça a percepção de que outros ativos digitais — incluindo a XRP — podem ter mais espaço em veículos regulados daqui para frente.

Futuros da CME reforçam demanda institucional

O interesse institucional por produtos ligados à XRP também se reflete no mercado de derivativos.

Dados da CME Group mostram que o interesse em aberto nos contratos futuros da criptomoeda ultrapassou US$ 1 bilhão recentemente, o crescimento mais rápido entre os derivativos cripto listados pela bolsa.

A própria CME anunciou que lançará opções de XRP e microfuturos de XRP no dia 13 de outubro, ampliando ainda mais o leque de instrumentos disponíveis para grandes investidores.

Para especialistas, esses movimentos demonstram o apetite crescente por produtos regulados que tenham a XRP como ativo subjacente.

Outubro também reserva outro capítulo importante para a Ripple. A empresa aguarda a análise do seu pedido de licença bancária nacional pelo Escritório do Controlador da Moeda (OCC).

Uma eventual aprovação abriria caminho para que a Ripple atue com ainda mais legitimidade no sistema financeiro norte-americano, ampliando sua conexão com investidores institucionais.