Além disso, o Índice de Medo e Ganância do Bitcoin subiu de 29 para 40 em apenas uma semana.

O Bitcoin hoje (BTC) voltou a subir e rompeu novamente a resistência de US$ 112 mil neste fim de semana, em um movimento que devolveu quase metade das perdas do crash de outubro.

A criptomoeda negociava a US$ 113.724 no momento da redação, mantendo o ritmo de recuperação iniciado dias antes.

Na última grande queda, ocorrida em 10 de outubro, o Bitcoin chegou a US$ 103 mil após o colapso de US$ 19 bilhões no mercado cripto.

A recuperação atual marca um retorno consistente da confiança, impulsionado por expectativas de afrouxamento monetário nos Estados Unidos.

Expectativa de corte de juros pelo Fed impulsiona ativos de risco

O movimento de alta do Bitcoin hoje coincide com o aumento das apostas em um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros do Federal Reserve, previsto para 29 de outubro.

Os investidores reagiram aos novos dados de inflação divulgados no sábado pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA.

O relatório mostrou que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e o núcleo do CPI ficaram em 3%, abaixo da previsão de 3,1%.

Essa desaceleração reforçou a leitura de que o Fed poderá iniciar o ciclo de cortes de juros ainda neste mês.

Even the month-over-month numbers for core and headline CPI came in weaker than expected.



This paves the path for another Fed rate cut next week.



Markets are up sharply on this news.



Follow us @KobeissiLetter for real time analysis as this develops. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 24, 2025

Segundo o CME FedWatch Tool, as probabilidades de corte subiram para 98,3%, praticamente uma certeza para o mercado.

A Kobeissi Letter, boletim financeiro norte-americano, destacou que o cenário atual ‘abre espaço para ativos de risco voltarem a subir’.

Historicamente, reduções nas taxas de juros barateiam o crédito e aumentam o apetite por investimentos de maior risco, o que tende a beneficiar o mercado cripto.

ETH e altcoins acompanham a recuperação do Bitcoin hoje

Enquanto o Bitcoin consolidava ganhos de 1,9% nas últimas 24 horas, o Ethereum (ETH) avançou 3,6%, quase o dobro do movimento do BTC.

A alta do ETH foi acompanhada por outras altcoins relevantes, como Solana (3,46%) e Cardano (3,45%), segundo a CryptoSlate.

No acumulado de sete dias, no entanto, o Bitcoin ainda lidera o desempenho entre as principais criptomoedas, com alta semanal de 4,97%, mais que o dobro dos 2,37% do Ethereum.

O XRP se destacou entre os dez maiores tokens, com valorização de 9,27% na semana — resultado do otimismo crescente após recentes avanços regulatórios ligados à Ripple.

Esse comportamento misto reflete uma diversificação do sentimento de recuperação, em que investidores retornam gradualmente às altcoins, mas ainda veem o Bitcoin como ativo de referência em períodos de incerteza.

Mercado volta a exibir otimismo moderado

Nas redes sociais, o sentimento também mudou.

Analistas e traders notaram que a superação dos US$ 113 mil sinaliza força compradora suficiente para sustentar novas altas no curto prazo.

O investidor Borovik, conhecido por operar ativos Web3, afirmou que a quebra dessa resistência indica que ‘novas máximas históricas estão a caminho’.

Outro trader, Marzell, destacou que ‘enquanto o preço permanecer acima dessa região, a estrutura de curto prazo continua otimista’, projetando US$ 117 mil como o próximo alvo técnico.

Dados on-chain reforçam essa visão.

O trader Merlijn The Trader observou que as reservas de Bitcoin nas corretoras caíram para 2,4 milhões de unidades, o menor nível em meses.

Segundo ele, ‘quando a oferta seca, o preço não fica baixo por muito tempo’.

Além disso, o Índice de Medo e Ganância do Bitcoin subiu de 29 para 40 em apenas uma semana, mostrando que o pânico pós-crash está cedendo espaço à neutralidade e ao otimismo cauteloso.

🚨HISTORIC SIGNAL:



BITCOIN RESERVES ON EXCHANGES JUST COLLAPSED TO 2.4M BTC.



COINS ARE LEAVING EXCHANGES AT THE FASTEST RATE IN HISTORY.



WHEN SUPPLY DRIES UP, PRICE DOESN’T STAY LOW FOR LONG. pic.twitter.com/ruxy8Ybo46 — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) October 26, 2025

Olhando adiante: o que esperar do valor do BTC

Ademais, o comportamento do Bitcoin nas próximas semanas deve depender do resultado da reunião do Fed e da reação dos mercados de risco ao possível corte de juros.

Se o banco central confirmar a redução, o BTC pode testar novamente a faixa entre US$ 117 mil e US$ 120 mil.

Por outro lado, uma surpresa hawkish — ou seja, se o Fed mantiver os juros inalterados — pode gerar realizações rápidas de lucro, limitando a recuperação.

O volume de negociação ainda está abaixo da média de setembro, o que indica prudência entre grandes players.

Mesmo assim, a redução das reservas nas exchanges e a melhora no sentimento apontam que o mercado começa a sair da zona de medo.