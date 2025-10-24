Altcoins perdem US$ 800 bi com migração de investidores para ações cripto

A demanda institucional por BTC e o avanço das empresas do setor listadas em bolsa ampliaram o fosso entre o ativo e as demais criptomoedas.

Segundo novos dados da 10x Research, investidores de varejo, especialmente na Coreia do Sul, estão trocando altcoins por ações ligadas ao setor cripto.

Essa migração criou uma lacuna gigantesca de capital no mercado de altcoins.

Ao longo dos anos, BTC e altcoins costumavam subir e cair juntos, impulsionados por ciclos de especulação.

Desta vez, porém, a adoção institucional do Bitcoin e a popularidade crescente das empresas cripto listadas em bolsa mudaram o cenário.

Segundo a 10x Research, isso criou uma ‘lacuna de quase US$ 1 trilhão’ entre o valor de mercado do Bitcoin e o dos outros ativos digitais.

Investidores deixam buraco de US$ 800 bi em altcoins

A Coreia do Sul sempre foi um polo de negociação de altcoins, com investidores locais preferindo tokens menores em vez do Bitcoin.

Em alguns momentos, as altcoins representaram mais de 80% das negociações nas exchanges coreanas. Isso aconteceu enquanto o Bitcoin e Ether dominam o volume no restante do mundo.

‘A capitalização do mercado de altcoins estaria cerca de US$ 800 bilhões maior se os investidores de varejo, especialmente os coreanos, não tivessem redirecionando o foco para ações relacionadas a cripto e outros papéis’, afirmou Markus Thielen, CEO e chefe de pesquisa da 10x Research.

Neste ciclo, as altcoins não conseguiram atrair capital novo suficiente.

Entre os dias 5 e 28 de novembro de 2024, as exchanges coreanas registraram volume médio diário de US$ 9,4 bilhões em cripto.

Ou seja, superando os US$ 7 bilhões negociados no índice Kospi, segundo dados da CCData e da Korea Exchange. Mas, desde então, esses volumes despencaram.

Assim, a 10x Research alertou que a queda na participação do varejo é o principal motivo para o fraco desempenho das altcoins em relação ao BTC, e o cenário pode piorar.

Uma recente liquidação provocada pelas tensões comerciais entre EUA e China eliminou US$ 380 bilhões do valor total do mercado cripto. Dos quais US$ 131 bilhões vieram apenas das altcoins.

Segundo a 10x, essa mudança representa uma ‘transformação estrutural’ do mercado.

Portanto, o dinheiro institucional está migrando para o Bitcoin, enquanto traders especulativos buscam ações com exposição a tokens.

Com isso, o setor de altcoins pode demorar a recuperar o capital perdido.

Investidores de varejo coreanos aplicam US$ 1,24 bi em ações

Durante o feriado de Chuseok, investidores da Coreia do Sul transformaram a pausa de mercado em uma semana de alto risco.

Eles aplicaram US$ 1,24 bilhão em ações e ETFs ligados a tecnologia e cripto nos EUA, segundo a Korea Securities Depository.

A euforia foi liderada por ETFs alavancados e ações de alto crescimento.

Isso aconteceu enquanto os traders buscavam acompanhar o impulso de Wall Street em meio ao otimismo com a resiliência da tecnologia americana e a expectativa de estímulos domésticos.

As principais compras estrangeiras incluíram o Direxion Daily Tesla Bull 2X ETF (US$ 151 milhões).

Ela foi seguida por Iris Energy (US$ 105 milhões), Meta Platforms (US$ 100 milhões) e Tesla (US$ 96 milhões).

Os investidores também compraram US$ 95 milhões do T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF.

O índice rastreia a BitMine Immersion Technologies com exposição dobrada, um sinal claro do apetite crescente por ações cripto.

O momento, no entanto, se mostrou infeliz. As compras cessaram abruptamente quando novas tensões entre EUA e China provocaram uma correção global.

Com isso, apagando boa parte dos ganhos da semana anterior.

Em agosto, o regulador financeiro da Coreia do Sul agiu para conter práticas de crédito arriscadas no setor de ativos digitais.

Ele ordenou que as exchanges locais suspendessem todos os serviços de empréstimo cripto até que um marco regulatório adequado fosse criado.