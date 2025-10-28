BTC volta a subir com possível acordo entre EUA e China – preço pode ir a US$ 130 mil esta semana?

Criptomoeda atingiu US$ 115 mil após vivenciar breve período de valorização no mercado.

O Bitcoin opera com viés positivo nesta segunda-feira (27/10), sendo negociado no fechamento desta análise a US$ 115.185 após avançar cerca de 1,40% nas últimas 24 horas.

O otimismo vem da retomada das negociações comerciais entre Washington e Pequim, que sustentam o sentimento de risco global não apenas no mercado cripto, mas em diversos mercados de capitais.

Negociações entre EUA e China aliviam os mercados

O sentimento positivo surgiu após relatos de que Estados Unidos e China alcançaram um ‘acordo preliminar’ durante conversas no fim de semana, em Kuala Lumpur.

Esse avanço reduziu os temores de uma nova escalada na guerra tarifária. O acordo, que pode ser formalizado durante a Cúpula da APEC nesta quinta-feira (30/10), na Coreia do Sul, deve evitar a aplicação de uma tarifa de 100% sobre produtos chineses pelos EUA e adiar o controle chinês sobre exportações de terras raras.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que Pequim concordou em ampliar as importações agrícolas, incluindo soja, o que pode beneficiar os produtores americanos.

Enquanto isso, o vice-premiê chinês He Lifeng expressou otimismo semelhante, destacando que ambos os lados alcançaram ‘um consenso básico’ e devem concluir os detalhes em breve.

As bolsas asiáticas e o mercado de commodities subiram nesta segunda-feira, ampliando ganhos, à medida que os investidores precificam uma possível redução dos riscos geopolíticos que têm prejudicado as projeções de crescimento para 2025.

Tensão comercial e perspectivas do mercado

O encontro entre Donald Trump e Xi Jinping nesta semana é considerado decisivo. O mercado espera avanços na redução das tarifas e das restrições tecnológicas, especialmente após o recente anúncio da China exigindo licenças de exportação para certos materiais semicondutores e elementos de terras raras.

As ameaças anteriores de tarifas por parte de Trump assustaram os mercados no início do mês. No entanto, as atualizações mais recentes indicam um tom mais moderado.

🇨🇳🇺🇸 China Foreign Minister says President Xi Jinping & President Trump respect each other. pic.twitter.com/fBVl3IlU0S — Mayank Dudeja || SPYONGEMS (@imcryptofreak) October 27, 2025

Assim, a redução das tensões comerciais pode reaquecer o apetite global por risco. Esse movimento tende a favorecer criptomoedas como o Bitcoin, que geralmente seguem o sentimento macroeconômico.

Análise técnica do Bitcoin

No gráfico técnico, o par BTC/USD mostra força após reagir a partir de US$ 108.600. Contudo, o preço enfrenta agora uma resistência importante em torno de US$ 117.600.

Essa região forma um padrão de duplo topo e coincide com o nível de retração de 61,8% de Fibonacci, um ponto historicamente forte de reversão. Os últimos candles mostram corpos pequenos com sombras superiores, sinalizando hesitação de curto prazo.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

As médias móveis exponenciais de 20 e 50 dias, próximas de US$ 112.400, cruzaram em alta, confirmando a força subjacente. O RSI, em 55, indica espaço para mais valorização antes de atingir a zona de sobrecompra.

Se o Bitcoin romper de forma consistente acima de US$ 117.600, pode buscar US$ 120.500 e até US$ 124.100. No entanto, caso falhe em superar a resistência, o ativo pode recuar para US$ 112.200 ou até US$ 108.600.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o cenário atual do Bitcoin reflete um equilíbrio delicado entre força e prudência. Eu vejo uma estrutura técnica sólida, marcada por topos e fundos ascendentes e por um volume que continua saudável.

No entanto, percebo também que o mercado mostra sinais de exaustão, especialmente próximo das zonas de resistência mais fortes.

Assim, acredito que o melhor é observar o comportamento do preço no CoinGecko e aguardar confirmações mais consistentes antes de apostar em novas valorizações.