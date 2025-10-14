Bitcoin hoje 14/10: grandes compradores estão de volta — alta explosiva a caminho?

A previsão para o Bitcoin hoje (BTC) aponta para um forte rali, enquanto instituições voltam a acumular silenciosamente após o crash.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O Bitcoin hoje é negociado próximo de US$ 111.580 no fechamento desta análise, com queda de 2,25% nas últimas 24 horas.

A retomada da acumulação por grandes investidores sugere possível reversão após semanas de liquidações intensas.

O sentimento do mercado começa a se estabilizar diante dos sinais de renovado interesse institucional.

Instituições alimentam o próximo superciclo do mercado

A BitMine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) informou que suas reservas totais de cripto e caixa subiram para US$ 13,4 bilhões, incluindo 3,03 milhões de ETH e 192 BTC.

Sob a liderança de Tom Lee, da Fundstrat, a empresa agora detém mais de 2,5% da oferta total de Ethereum.

Atualmente, a meta é expandir essa participação para 5%, alvo que analistas chamam de ‘Alquimia dos 5%’.

🧵



BitMine provided its latest holdings update for Oct 13, 2025:



$12.9 billion in total crypto + "moonshots":



– 3,032,188 ETH at $4,154 per ETH (Bloomberg)

– 192 Bitcoin (BTC)

– $135 million stake in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshots”) and

– unencumbered… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) October 13, 2025

A empresa segue como o maior tesouro de Ethereum do mundo e o segundo maior detentor corporativo de cripto, atrás apenas da Strategy Inc. (MSTR), que possui 640.031 BTC avaliados em cerca de US$ 73 bilhões.

A acumulação agressiva da BitMine destaca o retorno institucional ao mercado cripto.

Apoiada por investidores de peso como ARK Invest de Cathie Wood, Pantera Capital, Galaxy Digital e DCG, a empresa agora figura entre as 25 ações mais negociadas dos EUA, com volume médio diário de US$ 3,5 bilhões.

Tom Lee descreve o atual rali do Ethereum como parte de um ‘Superciclo’, impulsionado pela integração com inteligência artificial e pela crescente participação das finanças tradicionais.

Essa mudança reaqueceu o otimismo entre as criptomoedas, enquanto o Bitcoin hoje se mantém acima de US$ 111.000 e grandes detentores voltam ao mercado.

👉Veja também: Como Comprar Bitcoin no Brasil em 2025 – Guia completo

Análise de preço do Bitcoin hoje

O Bitcoin está formando um padrão de triple bottom em torno de US$ 109.600, sinal clássico de reversão que aponta para o enfraquecimento da pressão vendedora.

O preço ainda está limitado abaixo da SMMA de 100 períodos em US$ 116.200, alinhada ao nível de 0,5 de Fibonacci (US$ 116.108), zona crucial de resistência.

Um fechamento decisivo acima da região de US$ 114.500 – US$ 116.000 confirmaria uma reversão altista. Nesse sentido, os indicadores de momento reforçam esse possível movimento.

O RSI está em 36, sinalizando condição de sobrevenda e divergência altista inicial.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Recentes formações de spinning tops e candles de corpo estreito sugerem consolidação temporária antes de um avanço.

Se o Bitcoin sustentar suporte acima de US$ 109.600, a recuperação em direção a US$ 114.600 é provável. Um rompimento acima de US$ 119.800 fortaleceria a convicção de alta.

Além disso, um fechamento acima de US$ 120.000 confirmaria a reversão, abrindo alvos entre US$ 125.000 e US$ 130.000.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o momento atual do Bitcoin representa um divisor de águas. Apesar da recente queda e da pressão de curto prazo, vejo sinais claros de que grandes instituições estão voltando ao jogo.

A formação do triple bottom reforça minha percepção de que o BTC pode estar pronto para reagir.

Assim, se o suporte em US$ 109.600 se mantiver, acredito que teremos combustível para um movimento expressivo de alta.

Por fim, a confirmação virá quando o preço superar a região de US$ 120.000. Nesse ponto, não seria exagero projetar alvos acima de US$ 125.000.