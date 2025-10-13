Essas altcoins lideram a recuperação após colapso do mercado — descubra quais são

Apesar da reação expressiva de algumas altcoins, os analistas mantêm uma postura de prudência quanto ao cenário mais amplo.

Depois de uma das semanas mais voláteis de 2025, algumas altcoins começaram a dar sinais de fôlego e se destacam na recuperação pós-crash.

Em suma, entre as que mais subiram estão Bittensor (TAO), Mantle (MNT), World Liberty Financial (WLFI), Aster (ASTER), Dogecoin (DOGE) e BNB, com ganhos de 30,5%, 22,7%, 18%, 17,6%, 10,7% e 8,1%, respectivamente, segundo dados da CoinGecko.

Enquanto o sentimento geral do mercado ainda é de cautela após a liquidação recorde da última sexta-feira, analistas destacam que a recuperação não foi aleatória — e sim impulsionada por fundamentos sólidos, liquidez e narrativas específicas que sustentam cada um desses ativos.

Por que essas altcoins se recuperaram primeiro

De acordo com Shivam Thakral, CEO da exchange indiana BuyUcoin, os ativos que mais se recuperaram compartilham três características fundamentais:

Utilidade real, com casos de uso claros dentro de seus ecossistemas; Profundidade de liquidez, que amortece impactos em períodos de forte venda; Narrativas fortes, capazes de atrair demanda mesmo em momentos de incerteza.

‘Esses não são repiques aleatórios. São moedas apoiadas por utilidade, liquidez ou convicção narrativa’, explicou o executivo.

Segundo ele, o Bittensor (TAO) e o Mantle (MNT) continuam se beneficiando da popularidade crescente dos setores de inteligência artificial (IA) e real world assets (RWAs) — ativos do mundo real tokenizados em blockchain, uma das tendências mais relevantes do mercado em 2025.

O BNB, por sua vez, ganha força a partir do ecossistema Binance, que mesmo sob pressão regulatória, segue dominando o mercado de derivativos e ampliando sua integração com a BNB Chain.

Já o Aster (ASTER) se apoia em fundamentos semelhantes, impulsionado pelo crescimento de sua rede e pela integração de dApps focados em interoperabilidade.

Entretanto, no caso do Dogecoin, o fator dominante ainda é o sentimento social.

Thakral destaca que a moeda-meme funciona como um termômetro de apetite especulativo do varejo:

‘Dogecoin é um caso à parte — seu movimento vem principalmente do humor das redes sociais e do impulso especulativo.’

Fundamentos e liquidez: o motor da recuperação

Ademais, para Shawn Young, analista-chefe da MEXC Research, a reação positiva dessas altcoins reflete a capacidade de algumas redes de absorver choques e se recompor rapidamente após grandes liquidações.

‘O que une esses ativos é uma combinação de liquidez profunda, ecossistemas ativos e demanda impulsionada pela comunidade. Essas qualidades permitem uma recuperação mais rápida e consistente’, disse o analista.

Em suma, o movimento do BNB, em especial, sinaliza um retorno gradual da confiança em tokens de exchanges, que haviam sofrido pressão nos últimos meses por questões de compliance e redução de volume.

Já o Dogecoin continua a servir como indicador de retorno do otimismo entre investidores de varejo, um padrão historicamente observado em ciclos anteriores de recuperação cripto.

Sentimento do mercado ainda é cauteloso

Sobretudo, tem-se a recente recuperação mais como uma ‘recalibração técnica’ do que o início de uma nova tendência de alta.

O mercado ainda processa o impacto do chamado ‘Black Friday cripto’, quando bilhões de dólares em posições alavancadas sofreram liquidação em poucas horas.

Segundo relatórios anteriores, essa fase costuma ser seguida por um período de consolidação, com volatilidade reduzida e traders buscando reposicionar suas carteiras gradualmente.

Dados da Myriad, plataforma de previsão de mercado da DASTAN, mostram que a probabilidade de o Aster (ASTER) ultrapassar US$ 4 até o fim de outubro é de apenas 13,4% — sinal de que, apesar da recuperação, a confiança ainda é moderada.

Expectativas para o restante de outubro

Os especialistas acreditam que o restante do mês deve contar com movimentos laterais, à medida que o mercado se ajusta aos novos níveis de liquidez.

Se as condições macroeconômicas permanecerem estáveis — sem novos choques geopolíticos ou decisões agressivas de política monetária —, o quarto trimestre pode abrir espaço para um novo ciclo de valorização, liderado pelos setores com maior tração: IA, RWAs e memecoins.

Por fim, Thakral resume o sentimento de mercado de forma direta:

‘Este é um momento de reconstrução. As altcoins com utilidade e comunidades engajadas vão sobreviver. As que dependem apenas de hype, não.’