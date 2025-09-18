Bitcoin hoje: corte de juros do Fed pode gerar gatilho para superciclo?

O preço do Bitcoin (BTC) superou US$ 117.000 nesta quinta-feira, após o primeiro corte de juros do Fed desde dezembro.

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain.

As novas projeções do Fed indicam dois cortes adicionais ainda em 2025. Esse tom sugere maior liquidez nos mercados globais, algo que pode beneficiar o Bitcoin hoje (18/09).

O ouro opera abaixo de US$ 3.700 atualmente, enquanto o BTC se consolida em US$ 117.700.

Contudo, se o momento de liquidez se intensificar, os ativos digitais podem receber fluxos adicionais.

Reação do mercado e perspectivas da política monetária

O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou que as decisões seguem dependentes dos dados econômicos dos EUA.

Isso significa não haver um caminho fixo para novos cortes.

Esse tom cauteloso limitou a queda do dólar, mas as expectativas de condições mais frouxas continuam pressionando a moeda.

If raising growth & inflation targets whilst lowering the rate-path is seen as hawkish, I think individuals need to redefine what the actual definition of hawkish means https://t.co/RpqhnCxaHw — Eliant Capital (@eliant_capital) September 18, 2025

As projeções atualizadas do Fed indicaram maior desemprego e inflação persistente no horizonte. O cenário alimenta especulações sobre um ciclo mais amplo de afrouxamento monetário.

A ferramenta CME FedWatch já apontava 96% de chance de corte nesta quarta-feira, mostrando como a decisão era esperada.

Agora, o mercado volta suas atenções para novos relatórios de emprego e inflação. Esses dados serão cruciais para definir o ritmo das próximas decisões.

Os traders também acompanham atentamente os discursos de Powell em busca de sinais sutis.

Perspectiva técnica do Bitcoin hoje

No campo técnico, o Bitcoin hoje consolida em torno de US$ 117.200. O movimento ocorre em um padrão de cunha ascendente no gráfico de duas horas.

Esse padrão sugere cautela. No entanto, topos mais altos e suporte firme acima da MMA de 50 períodos em US$ 116.000 mantêm o viés positivo.

Além disso, a MMA de 200 períodos em US$ 113.800 reforça a estrutura de alta.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Os candles mostram fortes rejeições nas quedas, sinalizando que os compradores seguem absorvendo a oferta. O RSI está em 59, recuando das máximas recentes, mas ainda longe da sobrecompra.

Um engolfo de alta em US$ 115.800, visto no início da semana, confirmou forte demanda em níveis mais baixos.

Se o BTC romper US$ 117.600, os próximos alvos são US$ 118.500 e US$ 119.350. Existe ainda potencial para US$ 120.000 no curto prazo.

A break above $117,600 opens $118,500–$119,350. Losing $116,000 risks $114,400–$113,200. Bias favors cautious longs aiming for $120K. #Bitcoin #BTC #CryptoTrading — Arslan Ali (@forex_arslan) September 18, 2025

Por outro lado, se perder US$ 116.000, a pressão pode levar o preço até US$ 114.400 e US$ 113.200.

Para traders, o cenário atual favorece posição comprada cautelosa enquanto o preço se mantiver acima dos suportes.

No longo prazo, o padrão de fundos ascendentes mantém aberta a possibilidade de rali até US$ 130.000.

Em caso de maior liquidez e aumento da demanda institucional, até mesmo a tese de superciclo a US$ 500.000 ganha força.

Especialista dá insights sobre o BTC

Segundo Guilherme Prado, country manager da Bitget, o corte do Fed trouxe algum alívio aos ativos de risco.

No entanto, o impacto no mercado cripto foi limitado, com o Bitcoin operando de forma lateralizada.

Em sua visão, isso ocorre porque grande parte do movimento já estava precificada. Assim, investidores seguem atentos ao discurso do Fed e à resiliência da economia global.

A reação contida mostra que ainda há cautela em relação ao cenário macroeconômico.

Outro ponto relevante destacado por Prado é a altseason, que atingiu 80/100 em seu índice, o maior nível de 2025.

Nesse sentido, o volume spot (a vista) das altcoins já superou o de BTC e ETH, mostrando forte rotação de capitais.

Segundo Prado, novos cortes de juros e maior liquidez devem sustentar essa dinâmica. Ainda assim, ele reforça que o momento exige cautela, já que o cenário segue incerto.