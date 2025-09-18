Bitcoin hoje: corte de juros do Fed pode gerar gatilho para superciclo?
As novas projeções do Fed indicam dois cortes adicionais ainda em 2025. Esse tom sugere maior liquidez nos mercados globais, algo que pode beneficiar o Bitcoin hoje (18/09).
O ouro opera abaixo de US$ 3.700 atualmente, enquanto o BTC se consolida em US$ 117.700.
Contudo, se o momento de liquidez se intensificar, os ativos digitais podem receber fluxos adicionais.
Reação do mercado e perspectivas da política monetária
O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou que as decisões seguem dependentes dos dados econômicos dos EUA.
Isso significa não haver um caminho fixo para novos cortes.
Esse tom cauteloso limitou a queda do dólar, mas as expectativas de condições mais frouxas continuam pressionando a moeda.
As projeções atualizadas do Fed indicaram maior desemprego e inflação persistente no horizonte. O cenário alimenta especulações sobre um ciclo mais amplo de afrouxamento monetário.
A ferramenta CME FedWatch já apontava 96% de chance de corte nesta quarta-feira, mostrando como a decisão era esperada.
Agora, o mercado volta suas atenções para novos relatórios de emprego e inflação. Esses dados serão cruciais para definir o ritmo das próximas decisões.
Os traders também acompanham atentamente os discursos de Powell em busca de sinais sutis.
Perspectiva técnica do Bitcoin hoje
No campo técnico, o Bitcoin hoje consolida em torno de US$ 117.200. O movimento ocorre em um padrão de cunha ascendente no gráfico de duas horas.
Esse padrão sugere cautela. No entanto, topos mais altos e suporte firme acima da MMA de 50 períodos em US$ 116.000 mantêm o viés positivo.
Além disso, a MMA de 200 períodos em US$ 113.800 reforça a estrutura de alta.
Os candles mostram fortes rejeições nas quedas, sinalizando que os compradores seguem absorvendo a oferta. O RSI está em 59, recuando das máximas recentes, mas ainda longe da sobrecompra.
Um engolfo de alta em US$ 115.800, visto no início da semana, confirmou forte demanda em níveis mais baixos.
Se o BTC romper US$ 117.600, os próximos alvos são US$ 118.500 e US$ 119.350. Existe ainda potencial para US$ 120.000 no curto prazo.
Por outro lado, se perder US$ 116.000, a pressão pode levar o preço até US$ 114.400 e US$ 113.200.
Para traders, o cenário atual favorece posição comprada cautelosa enquanto o preço se mantiver acima dos suportes.
No longo prazo, o padrão de fundos ascendentes mantém aberta a possibilidade de rali até US$ 130.000.
Em caso de maior liquidez e aumento da demanda institucional, até mesmo a tese de superciclo a US$ 500.000 ganha força.
Especialista dá insights sobre o BTC
Segundo Guilherme Prado, country manager da Bitget, o corte do Fed trouxe algum alívio aos ativos de risco.
No entanto, o impacto no mercado cripto foi limitado, com o Bitcoin operando de forma lateralizada.
Em sua visão, isso ocorre porque grande parte do movimento já estava precificada. Assim, investidores seguem atentos ao discurso do Fed e à resiliência da economia global.
A reação contida mostra que ainda há cautela em relação ao cenário macroeconômico.
Outro ponto relevante destacado por Prado é a altseason, que atingiu 80/100 em seu índice, o maior nível de 2025.
Nesse sentido, o volume spot (a vista) das altcoins já superou o de BTC e ETH, mostrando forte rotação de capitais.
Segundo Prado, novos cortes de juros e maior liquidez devem sustentar essa dinâmica. Ainda assim, ele reforça que o momento exige cautela, já que o cenário segue incerto.
