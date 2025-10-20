Cryptonews Price Predictions

Bitcoin hoje 20/10: BTC ultrapassa US$ 111.000 — nova máxima histórica a caminho?

Bitcoin BlackRock Mercado
O movimento ocorreu após o Reino Unido adotar uma postura mais flexível em relação às criptomoedas e com o lançamento do iShares Bitcoin ETP da BlackRock na Bolsa de Londres.
Autor
Anderson Mendes
Autor
Anderson Mendes
Perfil de Autor
Verificado por
Pedro Augusto
Autor
Pedro Augusto
Perfil de Autor
Último update: 
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Bitcoin hoje

Desde que defendeu o suporte de US$ 105,5 mil, o Bitcoin hoje acumula alta de cerca de 5%, mostrando uma recuperação limpa após a correção da semana passada.

O avanço reacendeu o debate sobre uma possível nova máxima histórica ainda neste mês.

Se a pressão compradora continuar, o Bitcoin pode mirar a faixa entre US$ 115.000 e US$ 120.000 — um patamar que pode marcar a próxima etapa de alta dentro do ciclo otimista mais amplo.

Lançamento do ETP da BlackRock reacende o otimismo com o Bitcoin

A estreia do iShares Bitcoin ETP da BlackRock na Bolsa de Londres representa um marco importante para a integração entre finanças tradicionais e ativos digitais.

Com preço em torno de US$ 11 por unidade, o produto acompanha o desempenho do Bitcoin dentro de um ambiente regulado, permitindo exposição sem a necessidade de posse direta da criptomoeda.

Essa mudança de postura da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) veio após quatro anos de proibição dos ETNs ligados a criptoativos.

A decisão segue o discurso do diretor David Geale, que afirmou que o mercado evoluiu desde então, com melhorias em transparência e gestão de risco.

Nesse sentido, a BlackRock já administra mais de US$ 85 bilhões em ETFs relacionados ao Bitcoin globalmente, consolidando seu domínio no mercado de investimentos digitais.

Dessa forma, o lançamento em Londres ocorre em um momento estratégico, com a crescente demanda institucional por produtos desse tipo e o Reino Unido avançando na tokenização de fundos.

O movimento reforça o caminho rumo à exposição regulada a criptoativos na Europa.

👉Saiba tudo sobre as criptomoedas promissoras para 2025 e como investir nelas ainda hoje!

Fundamentos de mercado reforçam a confiança

Mesmo após uma saída de US$ 598,9 milhões dos ETFs há dez dias, o mercado cripto manteve estabilidade.

A dominância do Bitcoin subiu para 58,9%, enquanto o Ethereum caiu para 12,9%. Essa mudança indica que os investidores estão voltando a priorizar os ativos mais consolidados.

O mercado de derivativos também mostra força. O interesse aberto em contratos perpétuos chega a US$ 951 bilhões, e as posições em futuros somam US$ 3,47 bilhões.

Apesar disso, a volatilidade permanece baixa — 49,17 para o Bitcoin e 75,58 para o Ethereum —, o que pode indicar que os traders aguardam o momento ideal para agir.

Esses dados apontam que o mercado está gradualmente reconstruindo posições, impulsionado por um cenário regulatório mais favorável e por expectativas positivas.

Isso pode preparar o terreno para um fechamento de mês forte.

Análise técnica: Bitcoin hoje mira salto até US$ 120.000

Tecnicamente, o Bitcoin rompeu uma linha de tendência de baixa, confirmando uma reversão de curto prazo após várias tentativas frustradas no início de outubro.

O preço agora está acima das médias de 20 e 50 períodos (EMAs), o que indica impulso crescente.

O RSI próximo de 60 sugere pressão compradora consistente. Além disso, um candle de engolfo de alta no gráfico de 4 horas reforça a tendência positiva.

A resistência está entre US$ 111.000 e US$ 112.000, enquanto o suporte se mantém em US$ 109.700.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView
Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Se o BTC romper com força acima de US$ 111.000, os próximos alvos serão US$ 115.960 e US$ 119.800, regiões que coincidem com níveis importantes de Fibonacci.

Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 109.000 pode levar o preço de volta a US$ 105.500 antes de nova tentativa de alta.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o Bitcoin entra em uma fase decisiva.

O rompimento acima de US$ 111.000 mostra força, mas o que realmente me chama atenção é o avanço institucional.

O lançamento da BlackRock reforça que o capital tradicional está, de fato, migrando para o setor cripto.

Se o cenário global seguir estável e a pressão compradora aumentar, vejo o BTC testando os US$ 120.000 ainda neste mês.

Nesse sentido, isso abriria caminho para uma nova máxima histórica nas próximas semanas.

👉Veja também: Previsão Bitcoin: Estimativas de Preço de 2025 a 2030

Logo

Por que confiar em nós?

2M+

Usuários Ativos pelo Mundo

250+

Guias e Avaliações

8

Anos no Mercado

70

Equipes Internacionais de Autores
editors
+ 66 More
Authors List

Melhores ICOs de Criptomoedas

Descubra tokens promissores ainda em pré-venda — projetos em fase inicial com potencial!

Visão Geral do Mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalização de mercado
$3,937,277,803,386
-3.01
Criptomoedas Mais Populares do Mercado
Neste Artigo
Bitcoin
BTC
$110,267
1.41 %
Bitcoin

Mais Artigos

Notícias de Altcoin
Binance parte pro ataque, expulsa mais de 600 usuários e anuncia deslistagem de moedas
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-20 22:58:56
Conversas do Mercado
Dogecoin agora: entenda por que ‘smart money’ acumula DOGE
Pedro Augusto
Pedro Augusto
2025-10-20 19:00:00
Anderson Mendes
Leia mais
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Usuários Ativos pelo Mundo
250+
Guias e Avaliações
8
Anos no Mercado
70
Equipes Internacionais de Autores