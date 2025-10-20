Bitcoin hoje 20/10: BTC ultrapassa US$ 111.000 — nova máxima histórica a caminho?

O movimento ocorreu após o Reino Unido adotar uma postura mais flexível em relação às criptomoedas e com o lançamento do iShares Bitcoin ETP da BlackRock na Bolsa de Londres.

Desde que defendeu o suporte de US$ 105,5 mil, o Bitcoin hoje acumula alta de cerca de 5%, mostrando uma recuperação limpa após a correção da semana passada.

O avanço reacendeu o debate sobre uma possível nova máxima histórica ainda neste mês.

Se a pressão compradora continuar, o Bitcoin pode mirar a faixa entre US$ 115.000 e US$ 120.000 — um patamar que pode marcar a próxima etapa de alta dentro do ciclo otimista mais amplo.

JUST IN: 🇬🇧 BlackRock's Bitcoin ETP to launch in the U.K. today pic.twitter.com/tPSv2RFxke — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 20, 2025

Lançamento do ETP da BlackRock reacende o otimismo com o Bitcoin

A estreia do iShares Bitcoin ETP da BlackRock na Bolsa de Londres representa um marco importante para a integração entre finanças tradicionais e ativos digitais.

Com preço em torno de US$ 11 por unidade, o produto acompanha o desempenho do Bitcoin dentro de um ambiente regulado, permitindo exposição sem a necessidade de posse direta da criptomoeda.

🚨 BREAKING: @BlackRock



UK retail investors now have access to the iShares Bitcoin ETP.



It’s just been listed on the London Stock Exchange 🇬🇧 pic.twitter.com/3wMguhFmkP — FOMO Magazine (@fomo_magazine) October 20, 2025

Essa mudança de postura da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) veio após quatro anos de proibição dos ETNs ligados a criptoativos.

A decisão segue o discurso do diretor David Geale, que afirmou que o mercado evoluiu desde então, com melhorias em transparência e gestão de risco.

Nesse sentido, a BlackRock já administra mais de US$ 85 bilhões em ETFs relacionados ao Bitcoin globalmente, consolidando seu domínio no mercado de investimentos digitais.

Dessa forma, o lançamento em Londres ocorre em um momento estratégico, com a crescente demanda institucional por produtos desse tipo e o Reino Unido avançando na tokenização de fundos.

O movimento reforça o caminho rumo à exposição regulada a criptoativos na Europa.

Fundamentos de mercado reforçam a confiança

Mesmo após uma saída de US$ 598,9 milhões dos ETFs há dez dias, o mercado cripto manteve estabilidade.

A dominância do Bitcoin subiu para 58,9%, enquanto o Ethereum caiu para 12,9%. Essa mudança indica que os investidores estão voltando a priorizar os ativos mais consolidados.

O mercado de derivativos também mostra força. O interesse aberto em contratos perpétuos chega a US$ 951 bilhões, e as posições em futuros somam US$ 3,47 bilhões.

Apesar disso, a volatilidade permanece baixa — 49,17 para o Bitcoin e 75,58 para o Ethereum —, o que pode indicar que os traders aguardam o momento ideal para agir.

Esses dados apontam que o mercado está gradualmente reconstruindo posições, impulsionado por um cenário regulatório mais favorável e por expectativas positivas.

Isso pode preparar o terreno para um fechamento de mês forte.

Análise técnica: Bitcoin hoje mira salto até US$ 120.000

Tecnicamente, o Bitcoin rompeu uma linha de tendência de baixa, confirmando uma reversão de curto prazo após várias tentativas frustradas no início de outubro.

O preço agora está acima das médias de 20 e 50 períodos (EMAs), o que indica impulso crescente.

O RSI próximo de 60 sugere pressão compradora consistente. Além disso, um candle de engolfo de alta no gráfico de 4 horas reforça a tendência positiva.

A resistência está entre US$ 111.000 e US$ 112.000, enquanto o suporte se mantém em US$ 109.700.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Se o BTC romper com força acima de US$ 111.000, os próximos alvos serão US$ 115.960 e US$ 119.800, regiões que coincidem com níveis importantes de Fibonacci.

Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 109.000 pode levar o preço de volta a US$ 105.500 antes de nova tentativa de alta.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, o Bitcoin entra em uma fase decisiva.

O rompimento acima de US$ 111.000 mostra força, mas o que realmente me chama atenção é o avanço institucional.

O lançamento da BlackRock reforça que o capital tradicional está, de fato, migrando para o setor cripto.

Se o cenário global seguir estável e a pressão compradora aumentar, vejo o BTC testando os US$ 120.000 ainda neste mês.

Nesse sentido, isso abriria caminho para uma nova máxima histórica nas próximas semanas.