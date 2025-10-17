Maior youtuber do mundo registra serviço baseado em criptomoedas

Se aprovada, a marca poderá tornar-se o primeiro grande banco liderado por um influenciador nos Estados Unidos.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

O astro do YouTube Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, dá um passo ousado além do entretenimento online.

Agora, ele entra em definitivo no mercado de criptomoedas.

De acordo com um pedido recente no Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO), datado de 13 de outubro, o youtuber de 27 anos solicitou o registro da marca ‘MrBeast Financial’.

Assim, o novo projeto pretende oferecer serviços de banco digital e soluções relacionadas a ativos cripto.

MrBeast e seus planos com criptomoedas

A solicitação, feita pela Beast Holdings LLC, descreve o MrBeast Financial como uma plataforma SaaS voltada a serviços de banco, investimentos e corretoras de criptoativos.

O pedido detalha funções como processamento de pagamentos em cripto, operações de exchanges descentralizadas (DEX) e outros serviços financeiros baseados em blockchain.

O documento cita explicitamente ‘James Donaldson, indivíduo vivo cujo consentimento está registrado’, confirmando seu envolvimento direto.

Se aprovada, a marca poderá tornar-se o primeiro grande banco liderado por um influenciador nos Estados Unidos.

Segundo prazos do USPTO, a análise inicial deve ocorrer em meados de 2026. Já a aprovação final ou rejeição é esperada até o fim de 2026.

MrBeast, que já reúne mais de 445 milhões de inscritos, construiu um império bilionário com desafios extravagantes, sorteios e projetos de filantropia em larga escala.

MrBeast just filed trademark to offer crypto services through his new venture MrBeast Financial.



FYI, the guy has 446 million subscribers. pic.twitter.com/f1RKDMHN9N — Lark Davis (@TheCryptoLark) October 17, 2025

Seu portfólio, porém, vai além do YouTube. Ele fundou a Feastables, marca de snacks, e o MrBeast Burger, rede de restaurantes virtuais que operava por apps de delivery.

Também testou plataformas de tecnologia, como a ViewStats, ferramenta de análise do YouTube que chegou a incluir um gerador de miniaturas com IA, removido após críticas da comunidade.

A entrada no setor financeiro segue rumores divulgados pela Business Insider.

Segundo a publicação, a empresa Beast Industries já havia apresentado a investidores ideias de cartões de crédito, empréstimos pessoais e serviços em criptomoedas.

Dessa forma, o novo registro sugere que esses planos agora avançam sob uma marca unificada.

Além disso, surgiram relatos de que MrBeast também planeja lançar um serviço de telefonia móvel, mostrando ambições ainda maiores no campo da tecnologia e fintech.

Acusações de lucros com ‘pump and dumps’ de criptomoedas

Apesar da expansão, MrBeast enfrenta acusações de ganhos irregulares com criptomoedas de baixo valor de mercado.

Segundo uma investigação do analista on-chain SomaXBT, o criador teria lucrado mais de US$ 10 milhões ao promover e depois vender tokens em campanhas conhecidas como pump and dump.

As denúncias afirmam que ele usou sua influência para elevar os preços com divulgações, antes de vender no topo, deixando investidores comuns com grandes prejuízos.

Entre os projetos citados estão SuperFarm ($SUPER), Polychain Monsters ($PMON), SPLYT ($SHOPX), STAK e Virtue Poker ($VPP).

O relatório alega que MrBeast transformou US$ 100 mil aplicados em SuperFarm em US$ 9 milhões.

Enquanto isso, outros US$ 25 mil investidos em Polychain Monsters teriam rendido US$ 1,7 milhão, após a venda dos tokens durante picos de negociação.

Resultados semelhantes foram observados em aplicações menores. Em muitos casos, os ativos despencaram entre 75% e 90% depois de sua saída.

As conclusões de SomaXBT apontam para um padrão típico de pump and dump, quando influenciadores inflacionam preços e depois liquidam suas posições.

O relatório compara as acusações contra MrBeast a outros escândalos recentes.

Nesse sentido, nomes como Andrew Tate e Iggy Azalea também foram acusados este ano de manipular preços de tokens em estratégias semelhantes.

Fonte: tsdr